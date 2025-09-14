WRC – Ράλλυ Χιλής: Έκτακτο δελτίο

Οι καιρικές συνθήκες έπαιξαν το ρόλο τους και δεν έλειψαν οι ανακατατάξεις με το ενδιαφέρον να κορυφώνεται…

ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΗ υπόθεση στη Χιλή το παιχνίδι με τον καιρό, πονοκέφαλος για την επιλογή ελαστικών, όταν σημαντικό ρόλο παίζει και η σειρά των αγωνιστικών αυτοκινήτων στο δρόμο.

Στο στεγνό χώμα, είναι καλύτερα ακολουθείς, στο βρεγμένο εξαρτάται και είναι σημαντικό αν λασπώνει ο δρόμος και πότε.

Στο πρώτο μισό της ημέρας, έβρεχε στις 2/3 ε.δ. με τον Τanak με το άτυπο νούμερο Ένα, να πιστοποιεί την κλάση του πριν η Hyundai αποσύρει τη συμμετοχής ώστε ο Εσθονός να έχει ένα φρέσκο i20Ν Rally 1 στη μάχη της Κυριακής, με το αυξημένο βαθμολογικά ενδιαφέρον.

Παιχνίδι με τα λάστιχα, αλλαγή στην κορυφή και στο SP έφτασε πρώτος ο Evans με τους Ogier και Fourmaux στο κατόπι του, ενώ δεν είναι μακριά ο Neuville που κάνει τους υπολογισμούς του. Ερμηνεύοντας έχουμε δύο Toyota στις θέσεις 1-2 και δύο Hyundai στις θέσεις 3-4.

Οι μικρές διαφορές δημιουργούν προϋποθέσεις για έντονο συναγωνισμό το απόγευμα σε ένα ακόμα γύρο τριών Ε.Δ. με στοιχεία, την καλύτερη γνώση του δρόμου, τα φρέσκα λάστιχα, αλλά και ιδέες για τη στρατηγική ομάδων και πληρωμάτων. Σε καμπή του πρωταθλήματος, με ανοικτό τον τίτλο των οδηγών, όταν των κατασκευαστών γέρνει στην πλευρά της Τoyota. Όπως και της κατηγορίας WRC2 παρά την προσπάθεια του Gryazin να χαλάσει το πάρτυ του Oliver Solberg που προηγείται.

Ο πρώτο γύρος της ημέρας με απώλεια και τα 2/3 Puma των McErlean και Heller… χωρίς άλλο σχόλιο.

ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ

Επιστροφή στα «θρανία» μετά την ανασυγκρότηση και ακριβώς στις 15:07 ώρα Χιλής, όταν στην Ελλάδα η ώρα ήταν 21:07. Από́ τις περιπτώσεις που το βράδυ του Σαββάτου προκύπτει οικογενειακή διαφωνία για τις προτεραιότητες που αφορούν στη βραδινή δραστηριότητα. Ευτυχώς, το wrc.live επιτρέπει παρακολούθηση όπου και αν βρίσκεσαι όποτε η τεχνολογία αποδεικνύεται χρήσιμη και για τον Έλληνα πιστό στο WRC, λόγω Ράλλυ Ακρόπολις και όχι μόνο.

Επί της ουσίας, o Ogier με το γνωστό του ρυθμό τόσο-όσο ώστε να κερδίζει ειδικές και παρά τα λιωμένα του λάστιχα, περνάει πρώτος και προηγείται.

Στο βάθρο μαζί του ο εξαιρετικός Evans και ο Fourmaux, που προηγείται του Neville. Οι δύο με τα Hyundai προηγούνται του Pajari με το GR Yaris.

Μικρές οι διαφορές μεταξύ τους για μια θέση στο βάθρο και είναι χαρακτηριστικό ότι ο Rovanpera που ανοίγει το δρόμο, χάνει έδαφος αντί να τους καλύπτει.

Στην κατηγορία WRC2 ο Solberg Jr αξιοποιεί και την ταχύτητα του GR Yaris και ελέγχει τους διώχτες του, όπως ο Gryazin με Skoda Fabia που όντας και σοβαρός, έχει αποφύγει λάθη και υπερβολές. Από τα φαβορί, Rossel και Greensmith συνεχίζουν σε καθεστώς SR, ενώ στη Rally3 έχει χάσει έδαφος ο Fontana.

Σήμερα, Κυριακή ο επίλογος, με δύο επαναλαμβανόμενες ε.δ. όλες με τηλεοπτική κάλυψη από́ το συνδρομητικό κανάλι.

Η «αφετηρία» με την πρώτη ε.δ. της ημέρας στις 14:25 δική μας ώρα και η PS στις 19:15, αφού θα έχουμε χειροκροτήσει την Εθνική ομάδα μπάσκετ στο δρόμο της για το χάλκινο μετάλλιο. _ ΣΧ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΑΒΒΑΤΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ SS12

1. Ogier/Landais – Toyota GR Yaris Rally1

2. Evans/Martin – Toyota GR Yaris Rally1 +6.3

3. Fourmaux/Coria – Hyundai i20 N Rally1 +26.8

4. Neuville/Wydaeghe – Hyundai i20 N Rally1 +41.7

5. Pajari/Salminen – Toyota GR Yaris Rally1 +50.4

6. Rovanperä/Halttunen – Toyota GR Yaris Rally1 +1:23.2

7. Katsuta/Johnston – Toyota GR Yaris Rally1 +1:54.3

8. Munster/Louka – Ford Puma Rally1 +2:00.4

9. Solberg/Edmondson – Toyota GR Yaris Rally2 +6:12.7

10. Gryazin/Aleksandrov – Skoda Fabia RS +6:42.9

ΩΡΑΡΙΑ Ε.Δ. (ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑΣ)

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου

14:23 SS13 Laraquete 1 (18.62km)

15:35 SS14 BioBío 1 (8.78km)

16:35 SS15 Laraquete 2 (18.62km)

19:15 SS16 BioBío 2 (8.78km)

21:10 Podium, Concepción