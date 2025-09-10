WRC – Ράλλυ Χιλής: Final Four

Στη Χιλή, ο τέταρτος αγώνας πριν το τέλος του WRC-2025, με τον τίτλο να τον διεκδικούν τέσσερις οδηγοί

ΔΥΟ οι κατασκευαστές για το αντίστοιχο Πρωτάθλημα, με την Toyota να έχει σοβαρό προβάδισμα.

Στη Χιλή, o τελευταίος αγώνας του Πρωταθλήματος στο χώμα, λεπτομέρεια όμως για τους σύγχρονους rally men και είναι ο τύπος του οδοστρώματος και η σχεδίαση των δρόμων, τύπου Φινλανδίας που δίνουν ένα μικρό προβάδισμα στους Rovanpera, νικητής το 2024 και Τanak, νικητής το 2023 και το 2019, σήμερα με τα Gr Yaris και i20 N Rally1, σε απόλυτη ισορροπία.

Παντός εδάφους και καιρού τα κορυφαία αυτοκίνητα του θεσμού, ακριβώς όπως ο Φινλανδός και Εσθονός, σε περιβάλλον με κεκτημένες ταχύτητες, άλματα και ενίοτε ύπουλο οδόστρωμα, ειδικά αν βρέξει εδώ ή εκεί, οπότε περιορίζεται και η ορατότητα όπου συχνά ο δρόμος οριοθετείτε από́ μεγάλα δέντρα. Διαχρονικά ο εχθρός των πληρωμάτων. Απαιτείται λοιπόν ρυθμός, απόλυτη προσήλωση και άνεση στα πολλά χιλιόμετρα, στοιχεία που χαρακτηρίζουν τον Ogier της Toyota, ενώ δεν υστερεί ο Neville της Hyundai όταν όλα του πάνε καλά, με τον Βέλγο να χαρακτηρίζεται ως ο σύγχρονος Didier Auriol. Ότι δεν ισχύει για τον Fourmaux, που κάποια στιγμή θα οδηγήσει στη νίκη το δικό του Hyundai, υπεράνω συνθηκών.

Ο Evans; Παραμένει επικεφαλής και αυτό τα λέει όλα. Τις συμμετοχές, συνολικά 49, σε επίπεδο κορυφής συμπληρώνουν οι Katsuta και Pajari, οπότε έγινε συνήθεια της Toyota η συμμετοχή των πέντε Yaris, καθρέπτης της συνολικής υπεροχής τους σε κάθε δραστηριότητα της αυτοκίνησης οπότε και ποιος να συγκριθεί μαζί τους;

Κάτι τέτοιο ούτε στο όνειρο της Ford γενικότερα και ειδικότερα στο WRC, όπου το σοβαρό αποτύπωμα αφορά στην κατηγορία Rally 3 με δώδεκα Fiesta στην αφετηρία. Ανάμεσα τους και οι Γιώργος Βασιλάκης-Allan Harriman που ζουν τη στιγμή διακριτικά και με τη χαρακτηριστική αρχοντιά του κ. Γιώργου, σε σύνδεση με την εμπειρία και το πάθος του Allan.

Περί Ford και τους McErlean και Munster πλαισιώνει με ένα τρίτο Puma και ο τοπικός Alberto Heller ακριβώς όπως και το 2024.

Το ενδιαφέρον δεν είναι περιορισμένο στο WRC2 με τις 19 συμμετοχές και τους τέσσερις τυπικά κατασκευαστές, αφού όλοι και ειδικά ο Yohan Rossel με το C3 θέλουν να αμφισβητήσουν το φαβορί. Τον Oliver Solberg με το GR-Yaris Rally 2, ήδη με το ένα πόδι του στον τίτλο και με το άλλο στο 2026, με Rally 1. Θα σημειώστε C3 vs Yaris και θα εισηγηθούμε ψυχραιμία και υπομονή, με τη Skoda να χωράει ως τρίτη δύναμη ανάμεσα τους και μάλιστα με υψηλά ποσοστά για τη νίκη. Τα Skoda Fabia μεταξύ άλλων οδηγούν οι Lindholm, Gryazin, χωρίς να υποτιμούμε τους Greensmith και Zaldivar από την Παραγουάη.

ΟΣΟΙ ΠΙΣΤΟΙ

Υπολογίζοντας σωστά τη διαφορά της ώρας, το shake down είναι προγραμματισμένο, για αύριο Πέμπτη στις 15.00 ενώ τα ξημερώματα της Παρασκευής στις 1.00, η εορταστική εκκίνηση θα γίνει στην πόλη Concepción, στην πλατεία της Ανεξαρτησίας.

Πρώτο σκέλος, για την ώρα στην Ευρώπη το μεσημέρι της Παρασκευής με τρεις επαναλαμβανόμενες ε.δ. όπως και το Σάββατο. Την Κυριακή δύο οι επαναλαμβανόμενες ε,δ με την 4η αναμέτρηση στις 19.15 ώρα Ελλάδας να αποτελεί την PS. Aγώνας, με 306 χιλ. ειδικών διαδρομών, ακριβώς στα όρια των κανονισμών. Η παρακολούθηση από́ το WRC live στοιχίζει ελάχιστα και αξίζει, ενώ με τον JKal, ο κ. Γιάννης Καλογερόπουλος, στις επάλξεις θα είναι συνεπής η αναφορά μας κάθε βράδι-αργά, στο 4troxoi.gr._ΣΧ

Δείτε τη λίστα με τις συμμετοχές πατώντας ΕΔΩ.

ΩΡΑΡΙΑ Ε.Δ. (ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑΣ)

Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου

14:01 Shakedown (6.79km)

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου

13:15 SS1 Pulpería 1 (19.72km)

14:10 SS2 Rere 1 (13.34km)

16:01 SS3 San Rosendo 1 (23.32km)

18:56 Service A, MDS Hotel and Casino (40 mins)

20:41 SS4 Pulpería 2 (19.72km)

21:36 SS5 Rere 2 (13.34km)

22:27 SS6 San Rosendo 2 (23.32km)

00:52 Flexi Service B, MDS Hotel and Casino (45 mins)

Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου

15:07 SS7 Pelún 1 (15.65km)

16:01 SS8 Lota 1 (25.64km)

17:05 SS9 María Las Cruces 1 (28.31km)

19:25 Service C, MDS Hotel and Casino (40 mins)

21:07 SS10 Pelún 2 (15.65km)

22:01 SS11 Lota 2 (25.64km)

23:05 SS12 María Las Cruces 2 (28.31km)

01:10 Flexi Service D, MDS Hotel and Casino (45 mins)

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου

14:23 SS13 Laraquete 1 (18.62km)

15:35 SS14 BioBío 1 (8.78km)

16:35 SS15 Laraquete 2 (18.62km)

19:15 SS16 BioBío 2 (8.78km)

21:10 Podium, Concepción

WRC – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΔΗΓΩΝ

1. Elfyn Evans 198

2. Kalle Rovanpera 191

3. Sebastien Ogier 189

4. Ott Tanak 180

5. Thierry Neuville 150

6. Takamoto Katsuta 88

7. Adrien Faurmaux 71

8. Oliver Solberg 58

9. Sami Pajari 56

10. Gregoire Munster 21

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

1. Toyota 513

2. Hyundai 413

3. Ford 143