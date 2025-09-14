WRC – Ράλλυ Χιλής: Le Professeur – Sebastien Ogier

Ακόμα μια νίκη για τον 41χρονο Γάλλο 8 φορές Παγκόσμιο Πρωταθλητή και το Toyota GR Yaris που λάμπει και στο WRC.

“ΔΑΣΚΑΛΕ όπως μόνο εσύ” και στη Χιλή, σε αγώνα που ότι δεν κατάφερε ο Rovanpera και τα Hyundai, το πέτυχε ο Evans.

Nα πιέσει τον Γάλλο ευγενή ομόσταβλο του και να ολοκληρώσει δεύτερος, δικαιολογώντας και τη θέση του στη βαθμολογία των οδηγών. Με την Toyota να καλπάζει σε αυτό των Κατασκευαστών.

Έγινε αγώνας και στη Χιλή και είναι γεγονός ότι στο φετινό WRC επαληθεύεται η άποψη ότι “ουκ εν τω πολλώ το ευ”, τουλάχιστον σε επίπεδο κατασκευαστών. Φαίνεται πως για να προκύψει ενδιαφέρον αρκούν δύο κατασκευαστές, κολοσσοί, Πρωταθλητές και στην αγορά, όπως η Toyota και η Hyundai με ισοδύναμα αυτοκίνητα όπως το GR Yaris και το i20Ν Rally1.

Με πλεονέκτημα, την ποιότητα των πληρωμάτων στη μία και στην άλλη περίπτωση. Οι διαφορές σε λεπτομέρειες και έχουμε να κάνουμε 3 vs 3 πληρώματα, με τους δύο παραπάνω συνδυασμούς της Toyota να ακολουθούν. Αριστούχος ο Pajari, στη Χιλή οριακά πίσω από́ τον Βέλγο Παγκόσμιο του 2024 και ο Katsuta, που δικαιολογεί τη θέση του στην ομάδα, παρά τα λάθη του.

Στη Χιλή, αγώνας με στοιχεία που προδίδουν χαρακτήρα και τις ομοιότητες σε ταχύτητα και οδόστρωμα με τη Φινλανδία, αναστατώνουν οι καιρικές συνθήκες που επηρεάζουν την πρόσφυση και την ορατότητα. Όπως ήταν αναμενόμενο, με στοιχεία από́ το 2024, ξεκίνησε εντυπωσιακά ο Rovanpera αλλά αστόχησε και η μικρή έξοδος του λεπτού, του στοίχισε και στη συνέχεια, οπότε ανοίγοντας το δρόμο ποτέ δεν βρέθηκε κοντά στο βάθρο.

Αντίστοιχα ταχύς την πρώτη ημέρα ο Tanak, που προδόθηκε όμως από τον κινητήρα του i20Ν, ενώ τη δεύτερη ημέρα αποσύρθηκε ώστε με φρέσκο αυτοκίνητο και διάθεση στο κόκκινο, να αποδειχθεί ταχύς στον επίλογο. Καθαρά το ταχύτερο Hyundai στη Χιλή ήταν του Tanak, ενώ ο Fourmaux, που προηγήθηκε στο τέλος της πρώτης ημέρας, κρίνοντας αυστηρά, εκθέτει τον Neuville, σε χρόνους και αποτέλεσμα όντας και ο τρίτος στο βάθρο…

Λιγότερο εκτεθειμένος, από́ την παρέα των έξι πληρωμάτων της κορυφής, ο 37χρονος Evans που αν αισθάνθηκε άβολα στο βάθρο με τους Γάλλους γύρω του, πρέπει να νιώθει περήφανος Ουαλλός αντιμετωπίζοντας στα ίσια τον νικητή.

Ήλεγχε ο Γάλλος. Η συνήθεια του. Από τα λάστιχα και τις ρυθμίσεις της ανάρτησης, φυσιολογικά το συναγωνισμό, ακόμα και τον καιρό, δίνοντας σημασία και στη συγκέντρωση βαθμών την Κυριακή, με οδήγηση πιτσιρικά στην PS. Toυ ονείρου η στρατηγική του, που σφραγίζει την κλάση του.

Αυτή τη φορά οι «Toyota Guys» είχαν στη διάθεση τους ένα καλύτερο αυτοκίνητο, έχοντας δουλέψει ειδικώς για την προσαρμογή του, όταν το Hyundai έδειχνε ότι οριακά υπολείπεται.

Όπως συνολικά άλλωστε τα Ford Puma, περίφημα σε έκδοση παραγωγής, όπου παραμένουν κορυφαία, ότι δυστυχώς δεν ισχύει στο WRC.

WE ARE THE CHAMPIONS

Toyota και Oliver Solberg-Edmondson, εξασφάλισαν τον τίτλο στην κατηγορία Rally-2. Ταχύς και αλάνθαστος ο 24 χρόνος “Σουηδός”, πρωταθλητής πλέον και αξιόπιστο το «μικρό» Yaris, τρεις αγώνες πριν το τέλος.

Σε θεσμό με εξαιρετικούς και με το Skoda Fabia όπως του δεύτερου Gryazin, αντίστοιχα εξελιγμένο με τα GR Yaris, όπως του Πρωταθλητή, του τρίτου Solans κ.α. Σχόλιο που δεν υποβαθμίζει το συνδυασμό Rossel-C3, οπότε και έπεται συνέχεια υπεράνω βαθμών και Πρωταθλήματος, που κλείδωσε νωρίς.

Αγώνας και στην κατηγορία Rally-3. ενιαίο με Ford Fiesta, με τον Fontana να καθυστερεί και να δημιουργείται συναγωνισμός με τον 20χρονο Bruun από τη Βολιβία. Είπαμε, Παγκόσμιο και ναμαστε με την Ελληνική σημαία δίπλα στον Γιώργο Βασιλάκη που με τον Allan Harriman ζουν τη στιγμή διακριτικά, όπως τους ταιριάζει.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ

Το «τριεθνές», γνωστό ως το Ράλλυ της Ευρώπης στις 16-19 Οκτωβρίου, σε ασφάλτινο terrain που διαφοροποιείται, σε Γερμανία, Αυστρία και Τσεχία. Οι τελευταίοι δύο αγώνες του θεσμού το Νοέμβριο, στην Ιαπωνία και στη Σαουδική Αραβία.

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΡΑΛΛΥ ΧΙΛΗΣ ΤΕΛΙΚΗ

1. Ogier/Landais – Toyota GR Yaris Rally1

2. Evans/Martin – Toyota GR Yaris Rally1 +11.0

3. Fourmaux/Coria – Hyundai i20 N Rally1 +46.5

4. Neuville/Wydaeghe – Hyundai i20 N Rally1 +59.0

5. Pajari/Salminen – Toyota GR Yaris Rally1 +1:03.4

6. Rovanperä/Halttunen – Toyota GR Yaris Rally1 +1:35.7

7. Katsuta/Johnston – Toyota GR Yaris Rally1 +2:14.0

8. Munster/Louka – Ford Puma Rally1 +2:44.1

9. Solberg/Edmondson – Toyota Yaris Rally2 +8:18.6

10. Gryazin/Aleksandrov – Skoda Fabia RS +8:59.0

WRC ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΔΗΓΩΝ

Sebastien Ogier 224

Elfyn Evans 222

Kalle Rovanpera 203

Ott Tanak 181

Thierry Neuville 166

Takamoto Katsuta 94

Adrien Fourmaux 86

Sami Pajari 70

Oliver Solberg 60

Gregoire Munster 25

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

Toyota 572

Hyundai 447

Ford 157

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ

Ράλλυ Κεντρικής Ευρώπης 16-19 Οκτωβρίου

Ράλλυ Ιαπωνίας 6-9 Νοεμβρίου

Ράλλυ Σαουδικής Αραβίας 26-29 Νοεμβρίου