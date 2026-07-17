WRC – Ράλλυ Εσθονίας (1η μέρα): Οι νέοι είναι ωραίοι

Αγώνας με κεκτημένες ταχύτητες και μάλιστα με ιδιαίτερα υψηλές μ.ω.τ. και δεν είναι έκπληξη το 1-2 των Pajari, Solberg, με τα Toyota GR Yaris Rally 1, ούτε ότι ακολουθούν οι Fourmaux και Neuville με τα ισοδύναμα Hyundai i20 Ν Rally1, ένα ενδιαφέρον καρέ.

Από εκεί και πέρα, ουδείς μπορεί να υποτιμήσει τον Ogier, ο μόνος από τους τρεις που άνοιγαν το δρόμο και έχασε τόσο, όσο του επιτρέπει να υπολογίζει, να αναλύει και να μένει συγκεντρωμένος στους στόχους του. Τα παραπάνω την πρώτη ημέρα του αγώνα στην Εσθονία και δεν αποτελεί είδηση ότι ο Sesks είναι πρώτος από τα Ford Puma Rally1.

Αγώνας, όπου όπως αναμενόταν ο «πλοηγός» Evans καθυστέρησε καθαρίζοντας το terrain, όπως και ο Katsuta που είχε λάστιχο, ενώ εγκατέλειψε αργότερα πριν την SS, έβδομη ε.δ. του ράλλυ, οπότε αύριο θα βρεθεί σε καθεστώς SR με τον Lappi να απέχει από τον ρυθμό που του επιτρέπει να είναι ανταγωνιστικός.

Αγώνας με συναγωνισμό ανάμεσα και στους WRC2 με το νικητή του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, τον Εσθονό Virves να προηγείται με το Skoda Fabia RS Rally2, έχοντας να αντιμετωπίσει τους Φινλανδούς Suninen και Korhonen, με τα Toyota GR Yaris Rally2.

Η συνέχεια δεν αντέχει σε προβλέψεις ειδικά σε αγώνα τέρμα γκάζι, όπως το Ράλλυ στην Εσθονία, όπου το λάθος μετράει, με γεγονός πως δύσκολα καλύπτεις στη συνέχεια τα χαμένα.

Μεγάλη ημέρα η αυριανή, με εννέα ε.δ. που συνολικά αθροίζουν 150 χιλιόμετρα και υπολογίστε ότι θα είναι διαφορετική και η σειρά στο δρόμο.

Με το καλημέρα, στις 9.55 η πρώτη ε.δ. των 24 χιλιομέτρων._ΣΧ.

Ράλλυ Εσθονίας 2026 – Κατάταξη μετά την SS7

1. Pajari/Salminen Toyota GR Yaris Rally1 49:43.5

2. Solberg/Edmondson Toyota GR Yaris Rally1 +14.7

3. Fourmaux/Coria Hyundai i20 N Rally1 +16.5

4. Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +24.0

5. Ogier/Landais Toyota GR Yaris Rally1 +33.3

6. Sesks/Francis Ford Puma Rally1 +44.7

7. Lappi/Mälkönen Hyundai i20 N Rally1 +46.5

8. McErlean/Treacy Ford Puma Rally1 +46.6

9. Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 +49.8

10. Armstrong/Byrne Ford Puma Rally1 +1:04.3

Ε.Δ. Ράλλυ Εσθονίας 2026 (ώρα Ελλάδας)

Σάββατο 18 Ιουλίου

09:56: SS8 Peipsiääre 1 (24.35 km)

10:49: SS9 Mustvee 1 (10.67 km)

12:10: SS10 Peipsiääre 2 (24.35 km)

13:03: SS11 SS9 Mustvee 2 (10.67 km)

15:48: SS12 Kambja 1 (23.74 km)

17:05: SS13 Otepää 1 (15.16 km)

17:58: SS14 Kambja 2 (23.74 km)

19:05: SS15 Otepää 2 (15.16 km)

20:35: SSS16 Tartu vald (1.76 km)

Κυριακή 19 Ιουλίου

11:05: SS17 Kääriku 1 (24.39 km)

13:15: SS18 Wolf Powerstage – Kääriku 2 (24.39 km)

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