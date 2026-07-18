WRC – Ράλλυ Εσθονίας (2η μέρα): Μεγάλη ημέρα

Σε αριθμό ε.δ. και σε χιλιόμετρα αλλά και παραπέρα, σε επίπεδο συναγωνισμού, με τις επιδόσεις του Sami Pajari να γράφονται στην ιστορία, υπεράνω του αποτελέσματος αύριο, που ολοκληρώνεται ο αγώνας.

Ο 24χρονος Φινλανδός της Toyota, φαίνεται πως ελέγχει τον αγώνα αξιοποιώντας την εμπειρία του στο terrain και το εξαιρετικό GR Yaris Rally1, που κάνει τη διαφορά σε λεπτομέρειες.

Πέρα από τους χρόνους είναι και η άνεση που ελέγχει τον αγώνα ο Φινλανδός «protégé» του Latvala και ότι και να συμβεί αύριο στις δύο τελευταίες ε.δ. του Ράλλυ στην Εσθονία, η Toyota και το WRC, κέρδισαν έναν σπουδαίο οδηγό, πρωταθλητής άλλωστε στο WRC2 το 2023 και εδώ πρόκειται για τον απόλυτο Τογιοτισμό, όπου τίποτα δεν εξελίσσεται τυχαία.

Επαληθεύεται και από τις επιδόσεις του Oliver Solberg, ο συνομήλικος του Sami με το σουηδικό διαβατήριο, επίσης με Toyota GR Yaris Rally1, ο μόνος από την πρώτη γραμμή της φετινής φρουράς που στην Εσθονία, μπορεί και ακολουθεί το ρυθμό του Pajari.

Ο Soberg που σε απόλυτη ταχύτητα ήταν καλλίτερος από ό,τι χθες, με τη διαφορά που όμως αυξήθηκε να πιστοποιεί ότι ο Pajari επιλέγει και χτυπάει με στιλ Tommi Makinen, τρόπος που δεν αφήνει περιθώρια αντίδρασης στον αντίπαλο.

Ακολουθούν τα δύο Hyundai i20 Ν Rally1 και θα ήταν περιορισμένο το μέγεθος των επιτυχιών του Ιάπωνα χωρίς τον Κορεάτη. Από τη μία ο Φορμό και όχι Φουρμό, σε αγώνα τύπου σκληρό bras de fer με τον Neuville και από την άλλη, η προσπάθεια τους για ότι καλύτερο στη γενική κατάταξη ως και πιστοποιητικό ότι δεν ήταν πυροτέχνημα οι επιδόσεις τους στο Ράλλυ Ακρόπολις.

Λογικά το ελέγχουν το βάθρο, ενώ δύσκολα θα χάσουν από τον Ogier που υστέρησε σε απόλυτη ταχύτητα αλλά σίγουρα έχει κάνει τους υπολογισμούς του για τους βαθμούς της Κυριακής, με ζητούμενο για τον Γάλλο ευγενή να μειώσει τη βαθμολογική του διαφορά από τον Evans, ενώ ουδείς υποτιμάει σε αυτό το παιχνίδι τον Katsuta, όταν αποτελεί πληροφορία και όχι είδηση ότι ο Sesks στην έβδομη θέση, προηγείται των άλλων με τα Ford Puma Rally1.

Skoda vs Toyota

Αγώνας στη Rally 2, όπου ο Virves με το Fabia RS, δεν έχει ξεφύγει, αλλά φαίνεται πως ελέγχει τα GR Yaris, με τους Suninen και Korhonen, σε μάχη του δευτερολέπτου, διαφορά που κρίνεται και σε PS του 1,7 χιλιομέτρων!

Την Κυριακή…

Ότι φαίνεται φτωχό μπορεί να κριθεί πλούσιο αφού είναι μόλις δύο οι ε.δ. συνολικά των πενήντα χιλιομέτρων και σε συνδυασμό με το βαθμολογικό ενδιαφέρον, προβλέπεται να αποδειχθούν όλοι απολαυστικοί. Για όσους πιστούς στο συνδρομητικό κανάλι, η PS των 25 χιλιομέτρων, στις 13:15, όντας σε απόσταση ασφαλείας από το Βελγικό GP στο SPA, με pole man Αντονέλι, ενώ ακόμα και για τους αδιάφορους, υπομονή μέχρι το βράδυ για τον Μέσι και την παρέα του._ ΣΧ

Ράλλυ Εσθονίας 2026 – Κατάταξη μετά την SS15

1. Pajari/Salminen Toyota GR Yaris Rally1 2:06:47.3

2. Solberg/Edmondson Toyota GR Yaris Rally1 +25.8

3. Fourmaux/Coria Hyundai i20 N Rally1 +52.3

4. Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +54.2

5. Ogier/Landais Toyota GR Yaris Rally1 +1:31.2

6. Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 +2:00.1

7. Sesks/Francis Ford Puma Rally1 +2:14.3

8. Lappi/Mälkönen Hyundai i20 N Rally1 +2:39.1

9. Armstrong/Byrne Ford Puma Rally1 +3:00.6

10. Virves/Viilo Skoda Fabia RS +7:05.1

Ε.Δ. Ράλλυ Εσθονίας 2026 (ώρα Ελλάδας)

Κυριακή 19 Ιουλίου

11:05: SS17 Kääriku 1 (24.39 km)

13:15: SS18 Wolf Powerstage – Kääriku 2 (24.39 km)

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