WRC – Ράλλυ Εσθονίας (3η μέρα): Νέος και ικανός

Όταν απομένουν δύο ε.δ. των 50 χιλιομέτρων και η διαφορά σου είναι 25 «δεύτερα», ε, δεν χάνεις. Περίπου όπως στο μπάσκετ οι 10-12 πόντοι ένα λεπτό πριν το τέλος. Φυσιολογικά, το παραπάνω σχόλιο, αφού στο WRC και στο μπάσκετ, ποτέ μη λες ποτέ…

Sami Pajari – Marko Salminen…

Γεννημένοι νικητές οι Φινλανδοί της Toyota, επιβεβαίωσαν τον κανόνα και κέρδισαν στην Εσθονία τον πρώτο τους αγώνα στο WRC, γράφοντας ιστορία. Σε θεσμό που ειδικά μετά την αποχώρηση του Kalle Rovanpera και αναμένοντας την επιστροφή του Ott Tanak, θέλει τους ήρωες του για ακόμα καλύτερες, περισσότερο ποιοτικές ημέρες. Οι ήρωες, θεοί όπως τους αποκαλούσαμε ειδικά στο παρελθόν, είναι η υπεραξία που απογειώνει το ενδιαφέρον του θεατή, κλειδί στην αναβάθμιση του θεσμού…

Ο Sami και οι άλλοι…

Λεπτομέρεια ότι το είχαμε προβλέψει, σημαντικό ότι κυριάρχησε από την αρχή μέχρι το τέλος, σχεδόν όπως τον περασμένο χρόνο ο δεύτερος στην κατάταξη Oliver Solberg που στην Εσθονία, διαχειρίστηκε τις πρόσφατες αστοχίες, απομακρύνθηκε από τα social media, βρήκε την αυτοπεποίθηση του και σε σχέση με το νικητή ήταν ο μόνος ανταγωνιστικός.

Ο ίδιος, ξέρει που έχασε τέσσερα δεύτερα εδώ και έξι εκεί, όπου κρίθηκε ένα εξαιρετικό man to man, με γεγονός πως δεν προέκυψε τρίτος ανάμεσα τους. Σε κάθε περίπτωση, τον Oliver που ήταν απολαυστικός την Κυριακή, δεν τον υποτιμάς για τον αγώνα στη Φινλανδία, όπου το όποιο άγχος ή πίεση αν προτιμάτε, περνάει στο συνομήλικό του, στον Pajari. Με κοινό ατού το Toyota GR Yaris και όντας και οι δύο τους experts στη διαχείριση των Hankook, αναμένεται να απογειώσουν τον πονοκέφαλο του Juha Kankkunen, που διαχειρίζεται μια εξαιρετική ομάδα.

Τηρουμένων των αναλογιών, εξαιρετικοί και στη Hyundai και οι Fourmaux και Neuville, όντας ταχείς και αξιόπιστοι ήταν και ανταγωνιστικοί μεταξύ τους, χωρίς να βλάψουν την Κορεατική «μηχανή», που μόνο έτσι θα μείνει στο παιχνίδι.

Τους τέσσερις, οι δύο + δύο με Toyota και Hyundai που κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον μας όλο το τριήμερο, ακολούθησε «Le Roi», ο Sebastien Ogier που πάντα έχει να θυμάται και να υπολογίζει και να προσθέτει στη σοφία του, σχολιάζοντας με μοναδικό τρόπο τις επιδόσεις του ακόμα και όταν δεν είναι ανταγωνιστικός. Άλλωστε ο Γάλλος που διδάσκει σε όλα τα επίπεδα, σε άλλους αγώνες αναμένεται να σφραγίσει την επιστροφή του για τη μάχη μέχρι τέλους που λατρεύει, σε σχέση με το δέκατο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα οδηγών, που διεκδικεί…

Μετά από εσάς, ποιοι;

Ο Evans δεν κάλυψε τα χαμένα της πρώτης ημέρας, αλλά παραμένει επικεφαλής στη μάχη του Πρωταθλήματος, ο Katsuta ταλαιπωρήθηκε, ενώ ο Sesks ήταν ακόμα μια φορά ο πρώτος με Puma.

Το ενδιαφέρον λοιπόν στην κατηγορία WRC2, όπου ο 26 χρόνος Εσθονός Robert Virves κέρδισε με το Skoda Fabia RS Rally2 και στην Εσθονία, αμέσως μετά την Ελλάδα. Νίκη σε αγώνα με βαρύ βάθρο, όπου ο έμπειρος Suninen εξασφάλισε τη δεύτερη θέση από τον Korhonen, στην PS! Οι δύο Φινλανδοί με Toyota GR Yaris Rally2 και αναμένεται με ενδιαφέρον ο αγώνας τους μεθαύριο στη Φινλανδία, στο δέκατο αγώνα του WRC 2026, από τις 30 Ιουλίου, μέχρι τις 2 Αυγούστου._ΣΧ

Ράλλυ Εσθονίας 2026 – Τελική κατάταξη

1. Pajari/Salminen Toyota GR Yaris Rally1 2:31:16.5

2. Solberg/Edmondson Toyota GR Yaris Rally1 +19.5

3. Fourmaux/Coria Hyundai i20 N Rally1 +53.8

4. Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +59.7

5. Ogier/Landais Toyota GR Yaris Rally1 +1:32.9

6. Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 +2:01.0

7. Sesks/Francis Ford Puma Rally1 +2:35.3

8. Lappi/Mälkönen Hyundai i20 N Rally1 +3:02.3

9. Armstrong/Byrne Ford Puma Rally1 +3:28.0

10. Virves/Viilo Skoda Fabia RS +8:33.1

Κατάταξη Πρωταθλήματος Οδηγών

1. Elfyn Evans 177

2. Takamoto Katsuta 152

3. Sami Pajari 144

4. Sebastien Ogier 139

5. Oliver Solberg 130

6. Thierry Neuville 111

7. Adrien Fourmaux 111

8. Esapekka Lappi 25

9. Hayden Paddon 21

10. Yohan Rossel 20

Κατάταξη Πρωταθλήματος Κατασκευαστών

1. Toyota 464

2. Hyundai 308

3. Toyota 157

4. Ford 116