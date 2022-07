WRC – Ράλλυ Εσθονίας, 4η ημέρα: Toyota ξανά «1-2»

Πρόκειται για καλά δουλεμένο το σενάριο της απλότητας από την Toyota που στέλνει αδιάβαστο τον ανταγωνισμό. Ότι ακριβώς προκύπτει και στο WRC από τους Ιάπωνες μάγους της υβριδικής τεχνολογίας.

Προκύπτει η σχετική αντιπαράθεση στην αγορά μας όταν ο μετρ, ο 1/3 Ανδρέας Χριστοφορίδης έχει να παραδώσει τα αυτοκίνητα του αξιόπιστου Κορεάτη δημιουργού και μέχρις εκεί…

Είναι το αγωνιστικό Toytota GR Yaris, είναι η ομάδα που συντονίζει ένας Παγκόσμιος χωρίς τίτλο, όπως ο Latvala, είναι και ο Kalle Rovanpera με τον συνοδηγό του. Νικητής στην Εσθονία πέρσι και φέτος, νικητής σε Ακρόπολις το 2021, και φέτος και σε Σουηδία, Κροατία, Ποτογαλία και Σαφάρι. Ο «πιτσιρίκος» που ήρθε για να μείνει έχοντας πλέον στο χέρι, την καλή, τη χρυσή σκυτάλη.

Δίπλα του ο Jonne Halttunen (ΣΧ: αρνούμαστε το φόνο του ονόματος του, γραμμένο στα ελληνικά) και ο αγώνας τους στην Εσθονία, που κέρδισαν πιο άνετα από ότι προδίδουν τα αποτελέσματα, διδάσκεται σε σεμινάρια.

Πρόκειται για παντός εδάφους Φινλανδό, με ποιοτικά στοιχεία Ogier και εγκέφαλο Loeb και τον ψάχναμε χρόνια έναν τέτοιο τύπο… Από τον καιρό του Marcus Gronholm.

Θα τον ρωτήσεις τον Kalle με αφέλεια: «Πως θα νιώσεις στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις με Ogier και Loeb»; Απλά θα χαμογελάσει με το σεβασμό του νεότερου που ζει σεμνά το μομέντουμ του καλύτερου. Κρατάει σε απόσταση τον μπαμπά του, τον φίλο-συναθλητή μας Harri Rovanpera, είναι προσεχτικός με τα media και ψάξε και άλλον τέτοιας κλάσης σήμερα δεν θα βρεις.

