WRC – Ράλλυ Εσθονίας (preview): Αλλάζοντας ρυθμίσεις

Σε χωμάτινο terrain, αλλά σε διαφορετικό μοτίβο από το Ακρόπολις και σε στιγμή που ανακατεύεται η τράπουλα για το Πρωτάθλημα των οδηγών, όταν αναζητούνται κατασκευαστές για το WRC 2027.

Το Ράλλυ στην Εσθονία, στην πατρίδα του Tanak και του Virves, ένας αυστηρά τριήμερος αγώνας, που θα εξελιχθεί με έδρα το Τάρτου, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Εσθονίας και την ιστορική «πνευματική πρωτεύουσα» της χώρας.

Αγώνας τύπου Φινλανδίας, σε terrain με φαρδείς, ταχύτατους δασικούς δρόμους, αλλά και πιο στενά, περισσότερο τεχνικά κομμάτια, διασχίζοντας τη νότια Εσθονία, με τους πολλούς λόφους, κομμάτια που απολαμβάνουν οι αγωνιζόμενοι και οι θεατές.

Διαδρομή τέρμα γκάζι που δεν συνάδει με οδηγικά λάθη, ούτε όμως και με υποχώρηση, αφού επιλέγοντας άμυνα, στην Εσθονία δεν διακρίνεσαι.

Αναμένεται έντονος συναγωνισμός και εξαιρετικό θέαμα, που θα απολαύσουν οι θεατές με βροντερό παρόν κάθε χρόνο σε αγώνα που προσφέρεται και για την ψυχαγωγία του λιγότερου ειδικού.

Ο ίδιος δεν θα εκπλαγεί που το shake down γίνεται νωρίς το πρωί της Παρασκευής πριν το πρώτο σκέλος των έξι ε.δ., με τρεις επαναλαμβανόμενες. Κλασικό μοτίβο στη συνέχεια με τη Super Sunday να διατηρεί το χαρακτήρα της με δύο επαναλαμβανόμενες ε.δ., η μία η PS το μεσημέρι της Κυριακής πριν το MotoGP.

Συναγωνισμός

Μακάρι να προκύψει όπως στο MotoGP και πρόσφατα στην F1, με γεγονός πως ότι ζήσουμε στην Εσθονία με τις 53 συμμετοχές, κάπως έτσι θα εξελιχθεί και ο αγώνας στη Φινλανδία στο τέλος του μήνα.

Μέχρι τότε, όπως αποδείχθηκε και στην Ελλάδα, την ισοδυναμία στο χώμα μεταξύ των πέντε GR Yaris Rally1 και των τριών i20 N σε αντίστοιχες προδιαγραφές, καλούνται να διαταράξουν οι οδηγοί τους. Οι συνήθεις πέντε συνδυασμοί από την πλευρά της Toyota και μην υποτιμήσετε τον Pajari, και τρεις από την πλευρά της Hyundai με την προσθήκη του Lappi που καλείται να πιστοποιήσει την κλάση του, σε δύο περιπτώσεις. Αποτέλεσμα αναζητούν και στη Ford, με το τρίτο Puma στο χέρι του Sesks.

Τους πρώτους ένδεκα με τα Rally1 ακολουθούν 24 συμμετοχές με Rally2, όπου χωρίς Lancia Ypsilon, αλλά με όλους τους ύποπτους παρόντες, ρισκάρεις να χαρακτηρίσεις φαβορί τον Virves που με τη Fabia RS κέρδισε προχθές στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις. Στο δρόμο του, ο Suninen με το GR Yaris Rally2 κ.α.

Μόλις δέκα τα Rally3 και δεν επιβεβαιώνεται ότι πανηγυρίζουν οι Abramowski και Kazaz για την απουσία του Fontana, ενώ είναι άγνωστο μέχρι πού μπορεί να φτάσει ο Nikara με την Clio του, ανάμεσα στα Fiesta.

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ 2026, με τον τίτλο των οδηγών να διεκδικούν οι Evans, Katsuta και Ogier (!), ενώ στους κατασκευαστές κυριαρχεί η Toyota._ΣΧ

Ε.Δ. Ράλλυ Εσθονίας 2026 (ώρα Ελλάδας)

Παρασκευή 17 Ιουλίου

08:01: Shakedown Kastre (4.08 km)

13:03: SS1 Raanitsa 1 (21.45 km)

13:56: SS2 Karaski 1 (11.97 km)

14:49: SS3 Kanepi 1 (17,.43 km)

16:46: SS4 Raanitsa 2 (21.45 km)

17:39: SS5 Karaski 2 (11.97 km)

18:32: SS6 Kanepi 2 (17,.43 km)

19:35: SSS7 Elva linn (1.72 km)

Σάββατο 18 Ιουλίου

09:56: SS8 Peipsiääre 1 (24.35 km)

10:49: SS9 Mustvee 1 (10.67 km)

12:10: SS10 Peipsiääre 2 (24.35 km)

13:03: SS11 SS9 Mustvee 2 (10.67 km)

15:48: SS12 Kambja 1 (23.74 km)

17:05: SS13 Otepää 1 (15.16 km)

17:58: SS14 Kambja 2 (23.74 km)

19:05: SS15 Otepää 2 (15.16 km)

20:35: SSS16 Tartu vald (1.76 km)

Κυριακή 19 Ιουλίου

11:05: SS17 Kääriku 1 (24.39 km)

13:15: SS18 Wolf Powerstage – Kääriku 2 (24.39 km)

Κατάταξη Πρωταθλήματος Οδηγών μέχρι το Ράλλυ Εσθονίας

1. Elfyn Evans 162

2. Takamoto Katsuta 151

3. Sebastien Ogier 125

4. Sami Pajari 116

5. Oliver Solberg 103

6. Thierry Neuville 95

7. Adrien Fourmaux 95

8. Hayden Paddon 21

9. Esapekka Lappi 21

10. Yohan Rossel 20

Κατάταξη Πρωταθλήματος Κατασκευαστών μέχρι το Ράλλυ Εσθονίας

1. Toyota 420

2. Hyundai 274

3. Toyota 129

4. Ford 102

Λίστα συμμετοχών 👇