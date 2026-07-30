WRC – Ράλλυ Φινλανδίας (1η μέρα): Προεόρτια

Γιορτάζουν από σήμερα στη Φινλανδία, με όλη τη χώρα στο πόδι για να ζήσουν τη στιγμή με τους συμπατριώτες τους και τα πληρώματα από άλλες χώρες.

Πρωταγωνιστές, στο Ράλλυ των Ιπτάμενων Φινλανδών, που λόγω του terrain και των υψηλών ταχυτήτων χαρακτηρίζεται και Grand Prix στο χώμα. Μια ιδιαίτερη άσκηση…

Από νωρίς…

Από τα χαράματα open το SP και ως συνήθως ήταν πολλοί οι θεατές στο Shakedown, παρά το κόστος για την παρακολούθηση, όπως τα πάντα όλα εκεί, με το GO στον πρώτο, στις 9:00 δική μας ώρα.

Διαδρομή των 4 χιλιομέτρων και δεν είναι ενδεικτικές οι επιδόσεις για το τι θα ακολουθήσει αύριο, αλλά δεν θεωρείς και λεπτομέρεια ότι ο Katsuta μετά από τρία περάσματα, ήταν ταχύτερος σχεδόν ένα δευτερόλεπτο των Solberg και Fourmaux με τον Γάλλο να τοποθετεί το Hyundai ανάμεσα στα Toyota.

Άρωμα Toyota και στην WRC2 με τους Suninen και Latvala στα δέκατα και είναι γεγονός πως αυτή η άσκηση, το shakedown θέλει σοκ ώστε να δημιουργείται και ενδιαφέρον.

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Ίσως από το 2027 με τους ταχύτερους να επιλέγουν τη σειρά τους στην εκκίνηση, οπότε και να ξεπερνιέται το χάντικαπ που ταλαιπωρεί την πρώτη ημέρα τους επικεφαλής στο πρωτάθλημα.

Μέχρι τότε, η αφετηρία απόψε στη Γιουβάσκιλα στις 18:45 με τον Evans πρώτο στη ράμπα, ενώ ακολουθούν οι Katsuta και Ogier, με τα φαβορί, τους Pajari και Solberg στο κατόπι τους. Ο απόλυτος Τογιοτισμός και όσοι πιστοί στην SS των τριών χιλιομέτρων. θα απολαύσουν πέντε GR Yaris Rally1 στη σειρά.

Αύριο τα σπουδαία…

Την Παρασκευή ουσιαστικά η πρώτη ημέρα του αγώνα, με 125 χιλιόμετρα ε.δ., με την αφετηρία της πρώτης στο πρόγραμμα ε.δ. των 18 χιλιομέτρων στις 8:45. Η ε.δ. Laukaa, που επαναλαμβάνεται το απόγευμα, γνωστή στους αναγνώστες του 4Τροχοί από την επίσκεψη των Άκη Τεμπερίδη και Θάνου Ηλιόπουλου, στο σπίτι και στο μουσείο του Juha Kankkunen.

Ε.Δ. specialite του Tommi Makinen, όπως π.χ. του Πάνου Χατζητσοπάνη η Μακρυράχη και του Λάμπρου Αθανασούλα το Κεφαλάρι, όταν ο Σωκράτης Τσολακίδης διδάσκει στον Χολομώντα. Η μαγεία του τοπικού ήρωα, που μας λείπει.

Γεμάτη ημέρα αύριο με τέσσερις επαναλαμβανόμενες ε.δ. και στον τέλος πριν την καληνύχτα, η SS της Πέμπτης που επίσης επαναλαμβάνεται … _ΣΧ

Ε.Δ. Ράλλυ Φινλανδίας 2026 (ώρα Ελλάδας)

Πέμπτη 30 Ιουλίου

09:01: Shakedown, Ruuhimaki (4.12 km)

19:05: SSS1 Harju 1 (2.58 km)

Παρασκευή 31 Ιουλίου

08:44: SS2 Laukaa 1 (18.16 km)

09:45: SS3 Saarikas 1 (15.82 km)

10:50: SS4 Sydanmaa 1 (19.04 km)

11:58: SS5 Hoho 1 (9.55 km)

14:48: SS6 Laukaa 2 (18.16 km)

15:49: SS7 Saarikas 2 (15.82 km)

16:54: SS8 Sydanmaa 2 (19.04 km)

18:05: SS9 Hoho 2 (9.55 km)

19:05: SSS10 Harju 2 (2.58 km)

Σάββατο 1 Αυγούστου

08:01: SS11 Parkkola 1 (16.76 km)

09:42: SS12 Paijala 1 (10.55 km)

10:36: SS13 Vastila 1 (19.10 km)

12:05: SS14 Leustu 1 (16.44 km)

15:01: SS15 Parkkola 2 (16.76 km)

16:42: SS16 Paijala 2 (10.55 km)

17:36: SS17 Vastila 2 (19.10 km)

19:05: SS18 Leustu 2 (16.44 km)

Κυριακή 2 Αυγούστου

10:35: SS19 Himos-Jamsa 1 (30.02 km)

13:15 Wolf Power Stage – SS20 Himos-Jamsa 2 (30.02 km)

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