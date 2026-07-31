WRC – Ράλλυ Φινλανδίας (2η μέρα): Άρχισε η συνεδρίαση

Με τον τρόπο που γοητεύει, επαληθεύοντας τη μαγεία των αγώνων του WRC και ειδικά το Ράλλυ που γνωρίσαμε ως ο αγώνας των Χιλίων Λιμνών.

Ίσως μάλιστα αποτελεί σημειολογική σημασία ότι το απόγευμα στο δεύτερο πέρασμα της δεύτερης ε.δ. της ημέρας, άνοιξαν οι ουρανοί και η καταιγίδα επηρέασε τα αποτέλεσμα.

Στεγνό οδόστρωμα για τους Evans και Katsuta, βρεγμένο για Ogier και Pajari και στη συνέχεια, από τον Solberg και μετά, εκτέθηκε και το σύστημα των καθαριστήρων στα σύγχρονα WRC, όλων των κατηγοριών, με τον Oliver να συγκρίνει τις συνθήκες με αντίστοιχες στο Σαφάρι, στην Αφρική.

Μέγας είσαι Κύριε…

Θαυμαστά τα έργα του Sebastien Ogier που αξιοποίησε και τις δύσκολες συνθήκες, όντας specialist στην προσαρμογή του σε μικτό terrain στην ίδια ε.δ., με την επιλογή των ίδιων ελαστικών για όλους.

Le Professeur…

Συγκλονιστικός ο Γάλλος μετρ και όπως και να εξελιχθεί αύριο ο αγώνας, οι νεότεροι πήραν το μάθημά τους από έναν σπουδαίο. Ο Evans που ακολουθεί, πιστοποιεί την κλάση του και την τόσο-όσο οροφή των επιδόσεων του, σε terrain τύπου βρετανικού Ράλλυ με λιγότερα δέντρα. Από αύριο άλλωστε, αναμένεται το come back των Pajari και Solberg.

Όλοι με Toyota GR Yaris, με γεγονός ότι επί του προκειμένου η καθολική υπεροχή τους αφορά καταρχήν τα πληρώματα. Άστοχος από την ομάδα των Πρωταθλητών ο Katsuta, όταν στη Hyundai θα περάσει καιρός ώστε να αναλύσουν επιδόσεις και αστοχίες των οδηγών τους. Καλύτερος ο Fourmaux, που ξεκίνησε εντυπωσιακά, ακολουθώντας τον Ogier, αλλά συνεχίζει στην έκτη θέση ανάμεσα σε Sesks και McErlean, μακριά από το βάθρο. Η προνομιακή τριάδα, μια συνήθεια με σφραγίδα Toyota.

Fabia vs Yaris

Συνεχίζεται και στη Φινλανδία αυτή η υγιής αντιπαράθεση στην WRC2, δείγμα γραφής και για το 2027. O αγώνας εξελίσσεται σε αντιπαράθεση μεταξύ του Εσθονού Virves, νικητής σε Ελλάδα και σε Εσθονία με το Skoda, εναντίον του Korhonen με Toyota.

Ο Φινλανδός επικεφαλής στη βαθμολογία και ήταν όλοι υπέροχοι, προσθέτοντας στην εξίσωση και τον 22 χρόνο Εσθονό Enok, αλλά και τον Lindholm με Skoda, όπως και τον Latvala, ο αληθινός, ο νικητής του ΙΡΑ με Toyota, αλλά και τον Suninen επίσης με GR Yaris Rally2.

O 18 χρόνος Ισπανός Μεμπράντο με Ford Fiesta προηγείται στις κατηγορίες Rally3 και JWRC.

Το Σάββατο…

Αντίστοιχο μοτίβο και αύριο στο τρίτο σκέλος του αγώνα, με τέσσερις επαναλαμβανόμενες ε.δ., και το GO με το καλημέρα, στις 8:01. Μένουμε συντονισμένοι._ ΣΧ

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Ράλλυ Φινλανδίας 2026 – Κατάταξη μετά την SS10

1. Ogier/Ingrassia Toyota GR Yaris Rally1 1:03:47.4

2. Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 +16.3

3. Pajari/Salminen Toyota GR Yaris Rally1 +26.7

4. Solberg/Edmondson Toyota GR Yaris Rally1 +41.3

5. Sesks/Francis Ford Puma Rally1 +1:04.9

6. Fourmaux/Coria Hyundai i20 N Rally1 +1:24.0

7. McErlean/Treacy Ford Puma Rally1 +2:29.0

8. Katsuta/Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +2:30.7

9. Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +2:56.2

10. Virves/Viilo Skoda Fabia WRC2 +3:08.7

Ε.Δ. Ράλλυ Φινλανδίας 2026 (ώρα Ελλάδας)



Σάββατο 1 Αυγούστου

08:01: SS11 Parkkola 1 (16.76 km)

09:42: SS12 Paijala 1 (10.55 km)

10:36: SS13 Vastila 1 (19.10 km)

12:05: SS14 Leustu 1 (16.44 km)

15:01: SS15 Parkkola 2 (16.76 km)

16:42: SS16 Paijala 2 (10.55 km)

17:36: SS17 Vastila 2 (19.10 km)

19:05: SS18 Leustu 2 (16.44 km)

Κυριακή 2 Αυγούστου

10:35: SS19 Himos-Jamsa 1 (30.02 km)

13:15 Wolf Power Stage – SS20 Himos-Jamsa 2 (30.02 km)

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