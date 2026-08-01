WRC – Ράλλυ Φινλανδίας (3η μέρα): Τα πάνω κάτω

Ogier OUT, Pajari IN και προβλέπεται δυνατή και πονηρή η αυριανή τελευταία ημέρα τού Ράλλυ στη Φινλανδία, οπότε και δεν θα είναι μια συνηθισμένη Κυριακή για το WRC.

Δυνατή ημέρα, καταρχάς λόγω της διεκδίκησης βαθμών, πονηρή αφού έχουμε να κάνουμε με μια ε.δ. των 30 χιλιομέτρων (!) που επαναλαμβάνεται, με την PS στις 13:15, αλλά και ιδιαίτερα σημαντική, αφού είναι πολύ πιθανόν, τα τελικά αποτελέσματα να χαρακτηρίσουν το WRC 2026…

Κακά τα ψέματα…

… επηρεάζει τα πάντα όλα, η άσχημη έξοδος των Ogier-Ingrassia με το Toyota GR Yaris Rally1, δύο ε.δ. πριν το τέλος ημέρας και ενώ ήταν πεντακάθαρα πρώτοι, σε ένα ιδιαίτερο αγώνα, που ορθά χαρακτηρίζεται το Grand Prix του WRC. Έξοδος μόλις δύο χιλιόμετρα πριν το τέλος της 17ης ε.δ. και διακοπή της ε.δ., όταν σχολίαζες με τον έμπειρο ΕΛΕΜ, πως έχουν το πάνω χέρι στον αγώνα και στο θεσμό, με την εμπειρία ότι αυτοί σπάνια σε έχουν προδώσει. Η αστοχία τους, ελπίζουμε χωρίς δυσάρεστα για την υγεία τους, επιβεβαιώνει και τη γοητεία του «μόνο Rally», αφού ποτέ δεν ξέρεις τι επιφυλάσσει η επόμενη στροφή.

Τρίτη (τυπικά) ημέρα, σήμερα Σάββατο, με 4×2 ε.δ., συνολικά των 125 χιλιομέτρων και ο χορός ξεκίνησε με τον Evans να πιέζει ελέγχοντας (;) τον Pajari και ό,τι προκύψει, σε σχέση με τον Ogier που κυριαρχούσε. Ο Evans, επίσης έχει τη στιγμή του και βγαίνει από το δρόμο και μάλιστα με ιδιαίτερα θεαματικό τρόπο, αλλά συνεχίζει, έχοντας χάσει χρόνο και θέσεις, ενώ νωρίτερα είχε έξοδο και ο Sesks που δεν συνέχισε.

Το προσωρινό βάθρο, πριν τον επίλογο αύριο, διαμορφώνεται, από τους Pajari, Solberg και Evans, όλοι τους με Toyota GR Yaris Rally1. Ενώ ακολουθεί ο Fourmaux με το i20Ν.

Οι δύο πρώτοι σε απόσταση ασφαλείας μεταξύ τους, με τον Junior, εκτός ρυθμού ώστε να απειλήσει τον επίσης 24χρονο Φινλανδό που γράφει ιστορία.

Το ενδιαφέρον για την αυριανή ημέρα, επικεντρώνεται και στην προσπάθεια του Evans, ίσως και του Katsuta να συγκεντρώσουν βαθμούς στον αγώνα τους για τον τίτλο, ενώ η αγωνία παραμένει σε υψηλά επίπεδα και στην κατηγορία WRC2.

O παλιός…

Ο Εσθονός Virves με τη Fabia RS, που σταμάτησε στην έξοδο του Ogier, ενώ αντιμετώπισε και πρόβλημα, παρέδωσε τη σκυτάλη στους διώχτες του. Ο αγώνας της μικρότερης κατηγορίας, επηρεάστηκε και από την εγκατάλειψη του Korhonen (έξοδος). Ανταγωνιστικός ο επικεφαλής πλέον Latvala και όπως σχολίασε με τον έγκυρο τρόπο του ο Λάμπρος Αθανασούλας, παρακολουθώντας τον αγώνα, στην κυριολεξία: «ο παλιός είναι αλλιώς».

Σε κάθε περίπτωση, με τον Φινλανδό Suninen να τους ακολουθεί, το GR Yaris Rally2 σφραγίζει το «δεν σπάει, δεν χαλάει», που τους χαρακτηρίζει και είναι σαφές πως ο αγώνας δεν έχει τελειώσει.

Μετά από καιρό, αγώνας και στη Rally3 και έχουμε σοβαρούς λόγους για τη διαδικτυακή παρακολούθηση και αύριο του Ράλλυ των Ιπτάμενων Φινλανδών, χαρακτηρισμός που πλέον επιβεβαιώνεται και από την καταγωγή των Πρωταγωνιστών.

Αγώνας, σε θεσμό που όπως και το ERC, βρήκε τον promoter του._ ΣΧ

Ράλλυ Φινλανδίας 2026 – Κατάταξη μετά την SS18

1. Pajari/Salminen Toyota GR Yaris Rally1 2:00:38.0

2. Solberg/Edmondson Toyota GR Yaris Rally1 +46.4

3. Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 +1:36.3

4. Fourmaux/Coria Hyundai i20 N Rally1 +1:40.1

5. Katsuta/Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +2:54.5

6. Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +3:52.9

7. McErlean/Treacy Ford Puma Rally1 +3:54.4

8. Latvala. Treacy Toyota GR Yaris WRC2 +6:50.8

9. Suninen/Hussi Toyota GR Yaris WRC2 +7:01.1

10. Virves/Viilo Skoda Fabia RS WRC2 +7:04.2

Ε.Δ. Ράλλυ Φινλανδίας 2026 (ώρα Ελλάδας)

Κυριακή 2 Αυγούστου

10:35: SS19 Himos-Jamsa 1 (30.02 km)

13:15 Wolf Power Stage – SS20 Himos-Jamsa 2 (30.02 km)

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