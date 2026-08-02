WRC – Ράλλυ Φινλανδίας (4η μέρα): Αριστούχος

Ο Sami Pajari κέρδισε και στη Φινλανδία, ακριβώς μετά την Εσθονία, σφραγίζοντας και την κυριαρχία του τοπικού ήρωα, στον αγώνα των Ιπτάμενων Φινλανδών.

Συνοδηγός του, στο Toyota GR Yaris Rally1 ο Marko Salminen και η νίκη τους ξεπερνάει τα συνηθισμένα, επιβεβαιώνοντας τι σημαίνει να έχεις στο παλμαρές σου νίκη εκεί, ακριβώς ότι αναλογεί σε Γάλλους, Ιταλούς και σε Ισπανό, η νίκη στο Μόντε Κάρλο.

Νικητές οι Φινλανδοί, που ήταν στη μάχη από την πρώτη ημέρα και η επίδοση τους δεν μετριάζεται από την άσχημη έξοδο του Ogier και την αστοχία-καθυστέρηση του Evans, σε αγώνα που ο δεύτερος Solberg καθυστέρησε να πιστοποιήσει την ταχύτητα του.

Όλοι με Toyota και ο Junior που πετούσε σήμερα, (ΣΧ: απίστευτο Χ με τον Evans στην PS των 30 χιλ.), ίσως έχει και τη δυναμική ώστε να κάνει υπολογισμούς για το Πρωτάθλημα των οδηγών. Θεσμός, που ακόμα μια χρονιά, τουλάχιστον στην ενδιάμεση διαδρομή για το φινάλε, εξελίσσεται σε υπόθεση Evans, που έχει πλέον στην ατζέντα του εκτός από τον Katsuta και τον Pajari.

Σε συνδυασμό με την παρουσία του Ogier που εκπέμπει σεβασμό ακόμα και εκτός μάχης, ο Τογιοτισμός στη μέγιστη τιμή, με την υπεραξία του συνδεδεμένη με την αγωνιστική τους κ.ο. μόνο ηθική, οπότε και δεν προβλέπονται οδηγίες και ρυθμίσεις αποτελεσμάτων.

Πρακτική που δεν έχουν λόγους να ακολουθήσουν στη Hyundai και στη Ford, που δεν ξέφυγαν από τα ρηχά, παρά την προσπάθεια του Fourmaux, να επιβεβαιώσει την παρουσία του Κορεάτη κατασκευαστή.

Αντίστοιχη γεύση…

Στην κατηγορία WRC-2 όλοι (;) ευχαριστημένοι με τον Latvala νικητή, τον Virves να εξασφαλίζει τους πολύτιμους βαθμούς του πρώτου και τον Suninen που χρεώθηκε μισό λεπτό ποινή, να σχολιάζει ότι ήταν ο ταχύτερος στην PS. O φλύαρος Φινλανδός, που ήταν τρεις ημέρες πιο αργός από τον δάσκαλο του. Τα εύσημα λοιπόν στον Latvala και στον Virves για διαφορετικούς λόγους…

Τα «πίτσι» είναι εδώ…

Έγινε αγώνας στη WRC3 και στο JWRC και είναι όμορφο να παρακολουθείς ειδικά εκεί, την προσπάθεια του 18χρονου Ισπανού Membrado, του 22χρονου Φινλανδού Lassila, όπως και του Fontana, 23 ετών ο Ιταλός, ενώ ο Πολωνός Abramowiski είναι 20 ετών. Όλοι τους με Ford Fiesta Rally3 και σε συνδυασμό με τον Σουηδό Carlberg όπως κ.α. από την Τουρκία, πρόκειται για την προσφορά της Ford στο Motorsport με υπογραφή Malcolm Wilson. Ο πολύπειρος Βρετανός με ρόλο και στη συμφωνία της FIA με τον νέο promoter του WRC.

Ποιες διακοπές;

Ο «αγώνας» συνεχίζεται για το WRC… Στην Παραγουάη, στις 27-30 Αυγούστου, ο ενδέκατος αγώνας του θεσμού και είναι άγνωστο αν θα έχουμε να λέμε για άλλους τρεις ή τέσσερις αγώνες, όπως προβλέπεται, με τον αγώνα στη Σαουδική Αραβία, σε εκκρεμότητα ακολουθώντας τη λογική, που όμως δεν χαρακτηρίζει τον Πρόεδρο των ΗΠΑ… _ ΣΧ

Ράλλυ Φινλανδίας 2026 – Τελική κατάταξη

1. Pajari/Salminen Toyota GR Yaris Rally1 2:27:58.0

2. Solberg/Edmondson Toyota GR Yaris Rally1 +26.7

3. Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 +1:19.5

4. Fourmaux/Coria Hyundai i20 N Rally1 +1:35.9

5. Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +3:52.5

6. Katsuta/Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +4:18.2

7. McErlean/Treacy Ford Puma Rally1 +4:32.7

8. Latvala/Hänninen Toyota GR Yaris Rally2 +8:25.5

9. Virves/Viilo Skoda Fabia RS WRC2 +8:46.9

10. Suninen/Hussi Toyota GR Yaris WRC2 +9:03.0

Κατάταξη Πρωταθλήματος Οδηγών

1. Elfyn Evans 201

2. Sami Pajari 171

3. Takamoto Katsuta 160

4. Oliver Solberg 156

5. Sebastien Ogier 139

6. Adrien Fourmaux 129

7. Thierry Neuville 125

8. Esapekka Lappi 25

9. Hayden Paddon 21

10. Joshua McErlaen 21

Κατάταξη Πρωταθλήματος Κατασκευαστών

1. Toyota 514

2. Hyundai 340

3. Toyota 184

4. Ford 130

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