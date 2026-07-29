WRC – Ράλλυ Φινλανδίας (preview): Ανατριχίλα

Στη χώρα των Flying Finns, σε αγώνα τέρμα γκάζι, ο επόμενος γύρος του WRC.

Ο δέκατος στη σειρά του WRC 2026 και αν δεν γίνει ο αγώνας στη Σαουδική Αραβία το Νοέμβριο, απομένουν μόλις τρεις αγώνες, στην Παραγουάη, στη Χιλή και στην Ιταλία (Σαρδηνία), οπότε και τα περιθώρια στενεύουν για τους διεκδικητές του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος των οδηγών.

Στη Φινλανδία, αγώνας με χαρακτήρα σε επίπεδα ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις και Σαφάρι, με το «Ράλλυ των Θεών», να υπερέχει σε οργάνωση και πλέον και σε επικοινωνία και ειδικά σε εμπορική διεύθυνση, όπου στο παρελθόν υστερούσαμε σε σχέση με τους Φινλανδούς, που όμως υπερέχουν με διαφορά από όλους τους αγώνες του WRC, σε αποτελέσματα των τοπικών οδηγών.

Οι Ιπτάμενοι Φινλανδοί με την υποστήριξη και λίγων εξαιρέσεων από τη Σουηδία, κυριάρχησαν μέχρι που ο Carlos Sainz γκρέμισε το κάστρο τους το 1990, με την εμβληματική Toyota Celica ST165, ενώ στη συνέχεια, ακολούθησαν κ.α. εκτός του τοπικού ήρωα που παραμένει πρωταγωνιστής στον αγώνα τους, αλλά και στο WRC.

Σήμερα

Από τους Φινλανδούς συμμετέχοντες στον αγώνα με αφετηρία την Πέμπτη 30 Αυγούστου, ενώ ακολουθεί η κλασική SS, μπορούν να κερδίσουν, ο νικητής το 2017 Esapekka Lappi με Hyundai i20 N Rally 1 και ο Sami Pajari με Toyota GR Yaris Rally 1, πρόσφατα νικητής στην Εσθονία. Aν βρεθείς στο SP του αγώνα και ειδικά στο paddock της Toyota, θα χαιρετήσεις με σεβασμό τον Kankkunen με το υπηρεσιακό πουκάμισο του chief και θα ζητήσεις από τον Latvala, με αγωνιστική φόρμα έτοιμος για τη μάχη στο WRC2, να υπογράψει στους 4Τ-Ιούνιος με την περιγραφή του HAR-2026, όπου διπλασίασε τις νίκες του. Οι δυο τους, προσμετρούν από τρεις νίκες στον αγώνα τους, ενώ από όσους στην αφετηρία, από δύο νίκες έχουν οι Evans και Ogier, -συνοδηγός του, ευκαιριακά (;) o Ingrassia, όντας και διεκδικητές του τίτλου μαζί με τον Katsuta, όλοι τους με Toyota Gr Yaris Rally1. Τον αγώνα, μπορούν επίσης να κερδίσουν, το φαβορί, ο Oliver Solberg με GR Yaris, όπως και οι Neuville, Fourmaux με τα Hyundai i20Ν Rally 1. Ό,τι δεν προβλέπεται, για τα αντίστοιχα Ford Puma, σε πλήρη σύνθεση.

Προβλέψεις δεν χωρούν στην κατηγορία WRC2, με τις 27 συμμετοχές, -σε αγώνα με συνολικά 61 στη λίστα, όπου οι Φινλανδοί Korhonen και Suninen, με τα Toyota GR Yaris Rally2 καλούνται να υποστηρίξουν και τα πάτρια εδάφη απέναντι στον Virves κ.α. με Skoda Fabia RS. Από την πλευρά τους, οι θεατές που έχουν και γνώση και συναίσθημα για το WRC όπως και οι Έλληνες και οι Πορτογάλοι, αναμένεται να χειροκροτήσουν και τα Lancia Ypsilon Integrale με τους αδελφούς Rossel και τον ικανό για όλα Gryazin, ενώ ο Martell δεν πτοείται και συνεχίζει. Στη Φινλανδία, μπορούν να βάλουν δύσκολα στα φαβορί και τα Ford Fiesta Rally2, ότι δεν προβλέπεται για το αντίστοιχο Hyundai…

Στα Rally 3 τον χορό ανοίγει ο Fontana, ενώ στο JWRC οι συμμετοχές είναι μόλις έξι, σε θεσμό που δεν εξελίσσεται κατά το δοκούν…

Σχεδίαση-υπέρβαση

Ισορροπία την Παρασκευή και το Σάββατο με επαναλαμβανόμενες ε.δ., αλλά η Κυριακή αναμένεται να αναβαθμίσει το ενδιαφέρον με μία επαναλαμβανόμενη ε.δ. των 30 χιλιομέτρων! Η PS στις 13:15 και αυτή η άσκηση με τριάντα χιλιόμετρα τέρμα γκάζι, για το διπλό μπόνους βαθμών, μπορεί να διδάσκεται σε σεμινάριο αγωνιστικής οδήγησης._ΣΧ

Ε.Δ. Ράλλυ Φινλανδίας 2026 (ώρα Ελλάδας)

Πέμπτη 30 Ιουλίου

09:01: Shakedown, Ruuhimaki (4.12 km)

19:05: SSS1 Harju 1 (2.58 km)

Παρασκευή 31 Ιουλίου

08:44: SS2 Laukaa 1 (18.16 km)

09:45: SS3 Saarikas 1 (15.82 km)

10:50: SS4 Sydanmaa 1 (19.04 km)

11:58: SS5 Hoho 1 (9.55 km)

14:48: SS6 Laukaa 2 (18.16 km)

15:49: SS7 Saarikas 2 (15.82 km)

16:54: SS8 Sydanmaa 2 (19.04 km)

18:05: SS9 Hoho 2 (9.55 km)

19:05: SSS10 Harju 2 (2.58 km)

Σάββατο 1 Αυγούστου

08:01: SS11 Parkkola 1 (16.76 km)

09:42: SS12 Paijala 1 (10.55 km)

10:36: SS13 Vastila 1 (19.10 km)

12:05: SS14 Leustu 1 (16.44 km)

15:01: SS15 Parkkola 2 (16.76 km)

16:42: SS16 Paijala 2 (10.55 km)

17:36: SS17 Vastila 2 (19.10 km)

19:05: SS18 Leustu 2 (16.44 km)

Κυριακή 2 Αυγούστου

10:35: SS19 Himos-Jamsa 1 (30.02 km)

13:15 Wolf Power Stage – SS20 Himos-Jamsa 2 (30.02 km)

Κατάταξη Πρωταθλήματος Οδηγών

1. Elfyn Evans 177

2. Takamoto Katsuta 152

3. Sami Pajari 144

4. Sebastien Ogier 139

5. Oliver Solberg 130

6. Thierry Neuville 111

7. Adrien Fourmaux 111

8. Esapekka Lappi 25

9. Hayden Paddon 21

10. Yohan Rossel 20

Κατάταξη Πρωταθλήματος Κατασκευαστών

1. Toyota 464

2. Hyundai 308

3. Toyota 157

4. Ford 116

Λίστα συμμετοχών 👇