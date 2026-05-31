WRC – Ράλλυ Ιαπανίας (3η μέρα): Ρεσιτάλ Toyota

Νύχτα βαθμολογικού ενδιαφέροντος, με τον Evans να κερδίζει έναν αγώνα όπου κυριάρχησε από την αρχή, ενώ ο Ogier, «Le Professeur» εκτός των άλλων, να διδάσκει και υπομονή.

Ο πολυνίκης παγκόσμιος, που ήταν αυστηρός με τον Oliver Solberg, σχολιάζοντας ότι δεν είχε λόγο να κινείται εκτός ορίων, ενώ αναμένεται το σχόλιο του και για την τελευταία ημέρα, που ο Oliver ήταν ταχύτατος στο αγαπημένο του παιχνίδι με τα όρια, κερδίζοντας μάλιστα και την SS.

Εντός ορίων και σε υψηλό επίπεδο, ο τρίτος Pajari μια εξαιρετική επίδοση, ενώ ο τέταρτος Katsuta, όσο χρόνο έχασε στην αρχή, φυσιολογικά δεν τον κάλυψε στη συνέχεια.

Τους τέσσερις άσους της Toyota, τα GR Yaris Rally1 που έλαμψαν εντός έδρας σε ασφάλτινο terrain, ακολούθησαν στην κατάταξη τα τρία Hyundai με τον Fourmaux να κερδίζει το μεταξύ τους παιχνίδι.

Αγώνας με έντονο συναγωνισμό στην κατηγορία WRC2 όπου ο Gryazin έζησε την κορυφαία στιγμή της καριέρας του κερδίζοντας με τη Lancia Ypsilon, τον Cachon με το GR Yaris.

Αγώνας που εξελίχθηκε σε σκληρό «man to man», με νικητή τον «Ιταλό», λόγω Lancia, που αποδείχθηκε αλάνθαστος στην πίεση. Η WRC2 με σημαντικό βάθρο όπου τους δύο συνάντησε ο Yamamoto του αγωνιστικού πανεπιστημίου της Toyota, με το δικό του GR Yaris.

Στην WRC3 ο Rossi κέρδισε ένα φτωχό συναγωνισμό, ενώ απόψε στην 17 Ε.Δ. εγκατέλειψαν οι Γιώργος Βασιλάκης-Allan Harryman που έχασαν χρόνο στην προηγούμενη Ε.Δ.

Επόμενος αγώνας του WRC το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις σε λίγες εβδομάδες, με το ενδιαφέρον επικοινωνιακά να επικεντρώνεται στη SS την Πέμπτη 27 Ιουνίου στο Ελληνικό και στη μετακίνηση ανθρώπων και μηχανών με πλοίο από την Κόρινθο στην Ιτέα. Σε αγώνα με την Τέλεια Διαδρομή, έργο της κ. Πασαλή, όπου συνδυάζεται εξαιρετικά η Στερεά Ελλάδα με την Πελοπόννησο.

Αναμένοντας τις συμμετοχές, μένουμε συντονισμένοι. _ ΣΧ

Ράλλυ Ιαπωνίας – Τελική κατάταξη

1. Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 3:17:20.8

2. Ogier/Landais Toyota GR Yaris Rally1 +12.8

3. Pajari/Salminen Toyota GR Yaris Rally1 +51.4

4. Katsuta/Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +1:03.5

5. Fourmaux/Coria Hyundai i20 N Rally1 +2:34.8

6. Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +3:13.6

7. Paddon/Kennard Hyundai i20 N Rally1 +4:44.8

8. Armstrong/Byrne Ford Puma Rally1 +5:45.2

9. Gryazin/Aleksandrov Lancia Psilon WRC2 +9:21.3

10. McErlean/Treacy Ford Puma Rally1 +9:23.0

Κατάταξη Πρωταθλήματος Οδηγών

1. Elfyn Evans 151

2. Takamoto Katsuta 131

3. Oliver Solberg 102

4. Sami Pajari 96

5. Sebastien Ogier 90

6. Adrien Fourmaux 89

7. Thierry Neuville 73

8. Hayden Paddon 21

9. Esapekka Lappi 21

10. Yohan Rossel 20

Κατάταξη Πρωταθλήματος Κατασκευαστών

1. Toyota 370

2. Hyundai 243

3. Toyota 106

4. Ford 85