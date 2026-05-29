WRC – Ράλλυ Ιαπωνίας (1η μέρα): Εμφύλιος

Toyota 1-2-3-4-6 και το ερώτημα αφορά στη μεταξύ τους κατάταξη, σήμερα πρώτη μέρα του αγώνα.
Αγώνας για ξενύχτηδες στην Ιαπωνία, όπου ο Evans προηγείται των Solberg και Ogier ρισκάρει να σημειώσεις ότι πρόκειται για καθαρό προβάδισμα παρά τις μόλις έξι ειδικές διαδρομές της ημέρας.
Ακολουθεί ο Pajari ενώ ο Katsuta έχασε χρόνο όταν βγήκε από το δρόμο. Το σερί της Toyota περιορίζει; Ο Neuville στην πέμπτη θέση, ενώ Fourmaux και Paddon με τα i20N-Rally1, συμπληρώνουν την οχτάδα.
Στο WRC2 έχουμε αγώνα όπου ο Carchon με το GR-Yaris προηγείται του Gryazin με τη Lancia Ypsilon.
Αξιόπιστοι όπως μας έχουν συνηθίσει συνεχίζουν τον αγώνα τους οι Βασιλάκης-Allan Harryman.
Ράλλυ Ιαπωνίας – Κατάταξη μετά την SS6
1. Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 1:13:07.0
2. Solberg/Edmondson Toyota GR Yaris Rally1 +15.7
3. Ogier/Landais Toyota GR Yaris Rally1 +17.1
4. Pajari/Salminen Toyota GR Yaris Rally1 +41.5
5. Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +58.2
6. Katsuta/Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +1:03.8
7. Fourmaux/Coria Hyundai i20 N Rally1 +1:16.3
8. Paddon/Kennard Hyundai i20 N Rally1 +2:17.0
9. Armstrong/Byrne Ford Puma Rally1 +2:40.9
10. Cachon/Rozada Toyota GR Yaris WRC2 +3:26.6
Ε.Δ. Ράλλυ Ιαπωνίας 2026 (ώρα Ελλάδας)
Παρασκευή
02:03: SS1 Asuke 1 (12.90 km)
02:46: SS2 Isegami’s Tunnel 1 (24.29 km)
4:09: SS3 Inabu/Shitara 1 (17.08 km)
07:57 SS4 Asuke 2 (12.90 km)
08:40 SS5 Isegami’s Tunnel 2 (24.29 km)
10:03: SS6 Inabu/Shitara 2 (17.08 km)
Σάββατο
01:41: SS7 Obara 1 (16.44 km)
02:54: SS8 Ena 1 (21.16 km)
04:35: SS9 Mt. Kasagi 1 (19.32 km)
07:05: SS10 Mt. Kasagi 2 (19.32 km)
08:38: SS11 Ena 2 (21.16 km)
09:56: SS12 Obara 2 (16.44 km)
11:15: SS13 Fujioka SSS 1 (3.19 km)
11:38: SS14 Fujioka SSS 2 (3.19 km)
Κυριακή
02:14: SS15 Nukata 1 (20.49 km)
03:05: SS16 Lake Mikawako (13.98 km)
04:13: SS17 Kuragaike SSS 1 (2.56 km)
04:32: SS18 Kuragaike SSS 2 (2.56 km)
06:30: SS19 Nukata 2 (20.49 km)
08:15: SS20 Wolf Power Stage – Lake Mikawako 2 (13.98 km)