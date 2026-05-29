WRC – Ράλλυ Ιαπωνίας (1η μέρα): Εμφύλιος

Toyota 1-2-3-4-6 και το ερώτημα αφορά στη μεταξύ τους κατάταξη, σήμερα πρώτη μέρα του αγώνα.

Αγώνας για ξενύχτηδες στην Ιαπωνία, όπου ο Evans προηγείται των Solberg και Ogier ρισκάρει να σημειώσεις ότι πρόκειται για καθαρό προβάδισμα παρά τις μόλις έξι ειδικές διαδρομές της ημέρας.

Ακολουθεί ο Pajari ενώ ο Katsuta έχασε χρόνο όταν βγήκε από το δρόμο. Το σερί της Toyota περιορίζει; Ο Neuville στην πέμπτη θέση, ενώ Fourmaux και Paddon με τα i20N-Rally1, συμπληρώνουν την οχτάδα.

Στο WRC2 έχουμε αγώνα όπου ο Carchon με το GR-Yaris προηγείται του Gryazin με τη Lancia Ypsilon.

Αξιόπιστοι όπως μας έχουν συνηθίσει συνεχίζουν τον αγώνα τους οι Βασιλάκης-Allan Harryman.

Ράλλυ Ιαπωνίας – Κατάταξη μετά την SS6

1. Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 1:13:07.0

2. Solberg/Edmondson Toyota GR Yaris Rally1 +15.7

3. Ogier/Landais Toyota GR Yaris Rally1 +17.1

4. Pajari/Salminen Toyota GR Yaris Rally1 +41.5

5. Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +58.2

6. Katsuta/Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +1:03.8

7. Fourmaux/Coria Hyundai i20 N Rally1 +1:16.3

8. Paddon/Kennard Hyundai i20 N Rally1 +2:17.0

9. Armstrong/Byrne Ford Puma Rally1 +2:40.9

10. Cachon/Rozada Toyota GR Yaris WRC2 +3:26.6



Ε.Δ. Ράλλυ Ιαπωνίας 2026 (ώρα Ελλάδας)

Παρασκευή

02:03: SS1 Asuke 1 (12.90 km)

02:46: SS2 Isegami’s Tunnel 1 (24.29 km)

4:09: SS3 Inabu/Shitara 1 (17.08 km)

07:57 SS4 Asuke 2 (12.90 km)

08:40 SS5 Isegami’s Tunnel 2 (24.29 km)

10:03: SS6 Inabu/Shitara 2 (17.08 km)

Σάββατο

01:41: SS7 Obara 1 (16.44 km)

02:54: SS8 Ena 1 (21.16 km)

04:35: SS9 Mt. Kasagi 1 (19.32 km)

07:05: SS10 Mt. Kasagi 2 (19.32 km)

08:38: SS11 Ena 2 (21.16 km)

09:56: SS12 Obara 2 (16.44 km)

11:15: SS13 Fujioka SSS 1 (3.19 km)

11:38: SS14 Fujioka SSS 2 (3.19 km)

Κυριακή

02:14: SS15 Nukata 1 (20.49 km)

03:05: SS16 Lake Mikawako (13.98 km)

04:13: SS17 Kuragaike SSS 1 (2.56 km)

04:32: SS18 Kuragaike SSS 2 (2.56 km)

06:30: SS19 Nukata 2 (20.49 km)

08:15: SS20 Wolf Power Stage – Lake Mikawako 2 (13.98 km)