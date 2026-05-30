WRC – Ράλλυ Ιαπωνίας (2η μέρα): Γλυκόπικρη εξέλιξη

Την επέλαση της Toyota στον αγώνα τους, περιορίζει ο Oliver Solberg, που ακόμα μια φορά, βγαίνει από τον δρόμο, παραμορφώνοντας το GR Yaris Rally1.

Προβληματίζοντας πλέον και τους έμπειρους επικεφαλής της κορυφαίας ομάδας στο WRC. H αγωνιστική έκφραση της Toyota, που πριν επισκεφτούν τη χώρα μας για τις δοκιμές εξέλιξης, ευθύνη της ομάδας του ΕλΕμ για τη συμμετοχή τους στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις και όχι μόνο, θα διεκδικήσουν τη νίκη στο Le Mans, από τη Ferrari, την BMW κ.α., ενώ ποτέ εκεί δεν υποτιμάς την Peugeot.

Στην Ιαπωνία…

Ο αγώνας συνεχίζεται και το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη σύνθεση των πληρωμάτων του Ιάπωνα κολοσσού στο βάθρο, με τους Evans και Ogier στο 1-2, όταν οι Pajari και Katsuta στις θέσεις 3-4 έχουν το δικό τους αγώνα.

Ό,τι στα ίσια δεν προκύπτει για τους Fourmaux και Neuville, με τον Βέλγο να μην κρύβει την απογοήτευση του για τις δυνατότητες του Hyundai i20 N Rally1 στην άσφαλτο. Γεγονός ότι όπως και στη Ford οι Κορεάτες ετοιμάζουν βαλίτσες για τον Ελληνικό αγώνα, με τις συμμετοχές να ανακοινώνονται τη Δευτέρα.

Στον αγώνα μας, που φαίνεται πως θα προκύψει ενδιαφέρον σε όλες τις κατηγορίες, όταν στην Ιαπωνία την κατηγορία WRC2 διεκδικούν οι Gryazin και Cachon με Lancia και Toyota.

Στη Rally3 προηγείται ο Γάλλος Rossi με Fiesta, αντίστοιχο αυτοκίνητο με αυτό των Γιώργου Βασιλάκη-Allan Harryman στο master cup.

Την Κυριακή

Αγώνας για τον ξενύχτι του Σαββατόβραδου και όποιος πιστός θα παρακολουθήσει ωραίες προσπάθειες για τη διεκδίκηση των βαθμών στην PS, στις 8:15 το πρωί της Κυριακής, αλλά και όλη τη νύχτα. Μένουμε συντονισμένοι, με γεγονός ότι λάθη στο σύγχρονο WRC κάνουν και οι καλύτεροι._ΣΧ

Ράλλυ Ιαπωνίας – Κατάταξη μετά την SS12

1. Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 2:28:23.6

2. Ogier/Landais Toyota GR Yaris Rally1 +20.0

3. Pajari/Salminen Toyota GR Yaris Rally1 +47.4

4. Katsuta/Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +1:10.6

5. Fourmaux/Coria Hyundai i20 N Rally1 +1:58.5

6. Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +2:17.2

7. Paddon/Kennard Hyundai i20 N Rally1 +3:40.4

8. Armstrong/Byrne Ford Puma Rally1 +4:28.6

9. Gryazin/Eleksandrov Lancia Ypsilos WRC2 +7:07.2

10. Cachon/Rozada Toyota GR Yaris WRC2 +7:13.2

Ε.Δ. Ράλλυ Ιαπωνίας 2026 (ώρα Ελλάδας)

Κυριακή

02:14: SS15 Nukata 1 (20.49 km)

03:05: SS16 Lake Mikawako (13.98 km)

04:13: SS17 Kuragaike SSS 1 (2.56 km)

04:32: SS18 Kuragaike SSS 2 (2.56 km)

06:30: SS19 Nukata 2 (20.49 km)

08:15: SS20 Wolf Power Stage – Lake Mikawako 2 (13.98 km)