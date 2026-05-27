WRC – Ράλλυ Ιαπωνίας (Preview): Εντός έδρας

Για την Toyota και τον Katsuta, που θα πρέπει να ξεπεράσει και τον καλύτερό του εαυτό, αν θέλει να είναι ανταγωνιστικός σε σχέση με τους άλλους οδηγούς της ομάδας του, ειδικά σε σχέση με τους Ogier, Evans και Solberg, χωρίς να υποτιμούμε τον Pajari, έτσι ώστε να παραμείνει στο κυνήγι του τίτλου των οδηγών.

Με γεγονός πως πρόκειται για ασφάλτινο Ράλλυ, όπου θεωρούνται experts και οι Neuville, Fourmaux, οπότε αν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν και λειτουργήσουν και τα μάγια των «εξελικτών» της Hyundai που συχνά αυτοσχεδιάζουν, ποτέ μην πεις ποτέ.

Ακόμα και αν είσαι λάτρης των στατιστικών, οπότε σε αυτό το απρόβλεπτο παιχνίδι συνυπολογίζεις ότι τα τέσσερα τελευταία χρόνια η Toyota, έχει τρεις νίκες, δύο φορές με τον Evans και το 2025 με τον Ogier, ενώ η Hyundai έχει μία νίκη στην κυριολεξία εκτός έδρας, με τον Neuville το 2022. Σε κάθε περίπτωση, εκτίμηση μας είναι ότι τη νίκη διεκδικούν τουλάχιστον έξι πληρώματα με διαφορετικά ποσοστά επιτυχίας, ενώ δεν θα κερδίσουν ο Paddon και τα Ford Puma.

Oι άλλοι

Μόλις τριάντα δύο συνολικά οι συμμετοχές και είναι σαφές πως δεν είναι αγώνας για τους ιδιώτες, ενώ παρά κάποιες παρουσίες Ιαπώνων στο WRC2, το τοπικό στοιχείο δεν κάνει τη διαφορά. Στην κατηγορία WRC2 με μόλις ένδεκα συμμετοχές όπου ο στόλος των Toyota GR Yaris και τα δύο Skoda Fabia RS, θα κυνηγούν τον Gryazin με τη Lancia Υpsilon σε αγώνα που ταιριάζει στο συνδυασμό. Η είδηση έχει να κάνει με την απουσία του Rossel, που όντας πλήρης βαθμών, έμεινε στην Ευρώπη, όπως λέγεται για την εξέλιξη του αυτοκινήτου για το 2027.

Από εκεί και πέρα, δεν αποτελεί πλέον είδηση η συμμετοχή των Βασιλάκη-Harryman, αλλά οι επιδόσεις τους με το Ford Fiesta Rally3 στο περίφημο master cup με τις έξι συμμετοχές.

Στο ίδιο μοτίβο…

Ακολουθούν την πεπατημένη στη σχεδίαση του αγώνα οι Ιάπωνες οργανωτές, σε αγώνα που η διαφορά της ώρας θα προβληματίσει τον Ευρωπαίο πιστό, αλλά και τον ειδικό επαγγελματία. Το shakedown την Πέμπτη και στη συνέχεια ένα κλασικό τριήμερο με επαναλαμβανόμενες ε.δ. και δε χάνεται η PS την Κυριακή, νωρίς το πρωί.

Όλα αυτά κ.α. που θα ακολουθήσουν τις επόμενες ημέρες, ακριβώς πριν το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις από τις 25 Ιουνίου, με την SS στο Ελληνικό._ ΣΧ

Ε.Δ. Ράλλυ Ιαπωνίας 2026 (ώρα Ελλάδας)

Πέμπτη

02:01: Shakedown Kuragaike Park (2.53 km)

Παρασκευή

02:03: SS1 Asuke 1 (12.90 km)

02:46: SS2 Isegami’s Tunnel 1 (24.29 km)

4:09: SS3 Inabu/Shitara 1 (17.08 km)

07:57 SS4 Asuke 2 (12.90 km)

08:40 SS5 Isegami’s Tunnel 2 (24.29 km)

10:03: SS6 Inabu/Shitara 2 (17.08 km)

Σάββατο

01:41: SS7 Obara 1 (16.44 km)

02:54: SS8 Ena 1 (21.16 km)

04:35: SS9 Mt. Kasagi 1 (19.32 km)

07:05: SS10 Mt. Kasagi 2 (19.32 km)

08:38: SS11 Ena 2 (21.16 km)

09:56: SS12 Obara 2 (16.44 km)

11:15: SS13 Fujioka SSS 1 (3.19 km)

11:38: SS14 Fujioka SSS 2 (3.19 km)

Κυριακή

02:14: SS15 Nukata 1 (20.49 km)

03:05: SS16 Lake Mikawako (13.98 km)

04:13: SS17 Kuragaike SSS 1 (2.56 km)

04:32: SS18 Kuragaike SSS 2 (2.56 km)

06:30: SS19 Nukata 2 (20.49 km)

08:15: SS20 Wolf Power Stage – Lake Mikawako 2 (13.98 km)

Κατάταξη Πρωταθλήματος Οδηγών

1. Elfyn Evans 123

2. Takamoto Katsuta 111

3. Oliver Solberg 92

4. Adrien Fourmaux 79

5. Sami Pajari 78

6. Sebastien Ogier 67

7. Thierry Neuville 65

8. Esapekka Lappi 21

9. Yohan Rossel 20

10. Leo Rossel 18

Κατάταξη Πρωταθλήματος Κατασκευαστών

1. Toyota 311

2. Hyundai 218

3. Toyota 86

4. Ford 71

Λίστα συμμετοχών 👇