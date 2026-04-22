WRC – Ράλλυ Καναρίων Νήσων: Χωρίς ανάσα

Συνεχίζουν το ταξίδι τους, όσοι πιστοί στο WRC, με το σφικτό ημερολόγιο να μην επηρεάζει πληρώματα και τεχνικούς…

Στον αυτόματο πιλότο η προβολή του θεσμού, που δεν βασίζεται στις υπερβολές του DirtFish, αλλά στις κατά τόπους περιπτώσεις-υπερβάσεις, όπως στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις που διδάσκουν επικοινωνία κ.α., έχοντας και διαχρονικά την υποστήριξη των Ελληνικών Μέσων, που στο ΡΑ δεν κάνουν εκπτώσεις.

Στα Κανάρια Νησιά, σε ασφάλτινο αγώνα-ειδική περίπτωση, ο εκπρόσωπος της Ισπανίας στο WRC και που είναι οι ειδικές διαδρομές του Ράλλυ της Καταλονίας;

Μέχρι τότε

Ποτέ μη λες ποτέ και να επικεντρωθούμε στον αγώνα με τις 59 συμμετοχές, δέκα τα Rally1, τριάντα και τρία τα Rally2 και στη διαδρομή με τις 18 ειδικές, συνολικού μήκους 300 χιλιομέτρων.

Σε terrain όπου τα λάθη και οι καθυστερήσεις σε θέτουν εκτός και η επιστροφή κρίνεται αδύνατη. Ότι γνωρίζουν όλοι οι επαγγελματίες και μόνο τυχαία δεν επέλεξε τα Κανάρια για την επιστροφή του στο θεσμό ο Ogier, ικανός και σήμερα για τη διαφορά σε κάθε άσκηση.

Συζήτηση για το Πρωτάθλημα οδηγών και κατασκευαστών δεν προκύπτει και από τη μία η Toyota στοχεύει στην κατάληψη του βάθρου με τα πέντε GR Yaris Rally1 σε πλήρη σύνθεση και από την άλλη; Η Hyundai, που θα φύγουν ευχαριστημένοι για την Πορτογαλία (στις 7-10 Μαΐου ο αγώνας που σεβόμαστε), αν ένα i20 N Rally1 ανέβει στο βάθρο. Μέσα από πιθανές αστοχίες των οδηγών της Toyota που δεν θα αποφύγουν τους μεταξύ τους πυροβολισμούς, όπως κ.α., που χαρακτηρίζουν έναν απρόβλεπτο θεσμό που ακόμα γοητεύει, όταν αντικειμενικά απογοητεύει. Όπως και η ομάδα με τα Puma, με γεγονός πως ό,τι κτίζει ο Armstrong, το γκρεμίζει ο McErlean.

Στο μεταξύ, στις ειδήσεις πέρα από την επιστροφή του Sordo στην πληγωμένη ταξιαρχία του Κορεάτη και στην πιθανή συμμετοχή στο WRC-2027 Ισπανικής ομάδας με Rally1-πρωτότυπο, όπως εύστοχα μας ενημερώνει ο ΕΛΕΜ, έχουμε (;) και παγκόσμιο πλοηγό στα νησιά. Τον Munster, με i20 Rally2. Συμφωνούμε, ότι το χρήμα δεν κρύβεται και νιώθεις όμορφα που στα δικά μας, στον αγώνα μας, τα πάντα εξελίσσονται αντικειμενικά ακολουθώντας τη λογική που δεν είναι μια αυτονόητη άσκηση.

Γεύση 2027

Απροετοίμαστοι ή στο περίπου έτοιμοι για την επόμενη χρονιά, με εξαίρεση την Toyota και παρακολουθώντας τους φετινούς αγώνες της μικρής (;) κατηγορίας με τους πέντε κατασκευαστές, έχεις μια ιδέα για το τι θα δεις και τι θα ακούς, τον επόμενο χρόνο.

Στα Κανάρια, τυπικά η τριάδα της Stellantis με τη μία περιβολή, -Citroen ή την άλλη -Lancia, στα ίσια δεν απειλείται ούτε από τα Yaris, ούτε από τα Skoda, παρά τους ικανούς Ισπανούς στα μπάκετ, ενώ δύσκολα θα έχουν λόγο μεμονωμένοι με Fiesta και i20 N.

Στη Stellantis που αντιπρόσωποι Lancia δεν υφίστανται στην Ευρώπη, ενώ σπάνια βλέπεις Υpsilon στην Ιταλία, ανακοίνωσαν και έκδοση με τον hybrid κινητήρα των 100 ίππων που ορκίζονται για την αξιοπιστία του.

Ημερολόγιο

Shakedown και αφετηρία με SS την Πέμπτη. Ο αγώνας Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή με την PS στις 14:15, οπότε αφού είσαι στη Θήβα για το Ράλλυ Στερεάς από το ΕΛΛΑΔΑ, με 73 εξαιρετικές συμμετοχές, όπου οι «Ιστορικοί» διδάσκουν προσέγγιση εν όψει ΙΡΑ, την παρακολουθείς σε μαγνητοσκόπηση από το Rally TV.

Τα αποτελέσματα και στις δύο περιπτώσεις (!) από το ewrc-results.com, by Pallatos._ ΣΧ

Ειδικές διαδρομές (ώρες Ελλάδας)

Πέμπτη

12:01: SHAKEDOWN «SANTA BRIGIDA» (6.26 km)

19:05: SS1 BP ULTIMATE – LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 1 (1.89 km)

Παρασκευή

09:20: SS2 VALLESECO – ARTENARA 1 (13.13 km)

10:23: SS3 TEJEDA – SAN MATEO 1 (18.62 km)

12:16: SS4 MOGAN- LA ALDEA 1 (21.70 km)

15:56: SS5 VALLESECO – ARTENARA 2 (13.13 km)

16:59: SS6 TEJEDA – SAN MATEO 2 (18.62 km)

18:52: SS7 MOGAN – LA ALDEA 2 (21.70 km)

21:25: SS8 BP ULTIMATE – LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 2 (1.89 km)

Σάββατο

09:20: SS9 MASPALOMAS 1 (13.47 km)

10:35: SS10 ARUCAS – TEROR 1 (13.74 km)

11:51: SS11 MOYA – GALDAR 1 (28.90 km)

15:50: SS12 MASPALOMAS 2 (13.47 km)

17:05: SS13 ARUCAS – TEROR 2 (13.74 km)

18:21: SS14 SS10 MOYA – GÁLDAR 2 (28.90 km)

Κυριακή

08:35: SS15 INGENIO – TELDE – VALSEQUILLO 1 (25.93 km)

10:05: SS16 SANTA LUCIA – AGUIMES 1 (13.27 km)

11:50: SS17 INGENIO – TELDE – VALSEQUILLO 2 (25.93 km)

14:15: SS18 WOLF POWER STAGE – SANTA LUCIA – AGUIMES 2 (13.27 km)

Κατάταξη Πρωταθλήματος Οδηγών

1. Takamoto Katsuta 81

2. Elfyn Evans 74

3. Oliver Solberg 68

4. Sami Pajari 52

5. Adrien Fourmaux 49

6. Sebastien Ogier 26

7. Thierry Neuville 25

8. Esapekka Lappi 21

9. Yohan Rossel 18

Κατάταξη Πρωταθλήματος Κατασκευαστών

1. Toyota 206

2. Hyundai 141

3. Toyota 55

4. Ford 49

Λίστα συμμετοχών 👇