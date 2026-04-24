WRC – Ράλλυ Καναρίων Νήσων: Καμία έκπληξη

Toyota GR Yaris από την πρώτη μέχρι και την πέμπτη θέση και αν οδηγούσαν και οι Kankkunen, Latvala, σε διοικητικούς πλέον ρόλους, θα είχαμε να λέμε για καθαρή μπιρίμπα των επτά και μάλιστα, χωρίς τζόκερ.

Εκτός τόπου και χρόνων τα Hyundai, όπου ταχύτερος αποδεικνύεται ο επιστρατευμένος Sordo, όντας μπροστά από τους Fourmaux και Neuville και οι μικρές διαφορές μεταξύ τους, πριν την SS απόψε, δεν μετριάζουν την επίδοση του Ισπανού, που εκθέτει τους βασικούς οδηγούς της ομάδας με πλήρες πρόγραμμα.

Ότι στην Toyota δεν ισχύει με τον Ogier να διδάσκει το πώς ένας παγκόσμιος αναπαύεται για λίγο και επιστρέφει, οπότε επί του προκειμένου ελέγχει τους Solberg, Evans, Pajari και Katsuta. O Ιάπωνας επικεφαλής της βαθμολογίας, στο μισό λεπτό από την κορυφή, μετά από επτά Ε.Δ.

Ευτυχώς για τους πιστούς, γίνεται αγώνας στην WRC2 όπου προηγείται ο Yohan Rossel με τη Lancia Υpsilon και μάλιστα, φαίνεται ότι ελέγχει τον τοπικό Cachon με το GR Yaris, o Ισπανός σε ανοικτή μάχη με τον Leo Rossel στο «Σε Τρουά».

Ο Γάλλος επικεφαλής της βαθμολογίας δεν έχει εξασφαλισμένα τα νότα του, αντιμετωπίζοντας την πίεση της αρμάδας των Skoda, με τα Fabia RS, να αποδεικνύονται ανταγωνιστικά.

Αύριο Σάββατο, τυπικά τρίτη ημέρα του αγώνα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει έξι Ε.Δ. (τρεις επαναλαμβανόμενες) συνολικού μήκους 112 χιλιομέτρων και μένουμε ψύχραιμοι και συντονισμένοι. _ 4T

Ράλλυ Καναρίων Νήσων – Κατάταξη μετά την SS7

1. Ogier/Landais Toyota GR Yaris Rally1 52:33.0

2. Solberg/Edmondson Toyota GR Yaris Rally1 +8.6

3. Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 +15.4

4. Pajari/Salminen Toyota GR Yaris Rally1 +16.7

5. Katsuta/Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +30.5

6. Sordo/Carrera Hyundai i20 N Rally1 +51.3

7. Fourmaux/Coria Hyundai i20 N Rally1 +55.2

8. Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +1:03.4

9. McErlean/Treacy Ford Puma Rally1 +1:37.6

10. Armstrong/Byrne Ford Puma Rally1 +1:49.3

Ειδικές διαδρομές (ώρες Ελλάδας)



Σάββατο

10:20: SS9 MASPALOMAS 1 (13.47 km)

11:35: SS10 ARUCAS – TEROR 1 (13.74 km)

12:51: SS11 MOYA – GALDAR 1 (28.90 km)

16:50: SS12 MASPALOMAS 2 (13.47 km)

18:05: SS13 ARUCAS – TEROR 2 (13.74 km)

19:21: SS14 SS10 MOYA – GÁLDAR 2 (28.90 km)

Κυριακή

09:35: SS15 INGENIO – TELDE – VALSEQUILLO 1 (25.93 km)

11:05: SS16 SANTA LUCIA – AGUIMES 1 (13.27 km)

12:50: SS17 INGENIO – TELDE – VALSEQUILLO 2 (25.93 km)

15:15: SS18 WOLF POWER STAGE – SANTA LUCIA – AGUIMES 2 (13.27 km)