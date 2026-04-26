WRC – Ράλλυ Καναρίων Νήσων: Ο παλιός είναι αλλιώς

Νίκη, ακόμα μία, του Ogier και της Toyota, στην Ισπανία, σε αγαπημένο του οδηγού ασφάλτινο terrain και μάλιστα, πολύ πιο δύσκολα από ότι φαίνεται στα τελικά αποτελέσματα.

Πιέστηκε ο Γάλλος από το νεαρό μαθητή του, τον εξαιρετικό Oliver Solberg που με το δικό του GR Yaris Rally1, κάλυπτε αργά, αλλά σταθερά τη μεταξύ τους απόσταση και δύο Ε.Δ. πριν το τέλος η διαφορά τους ήταν 2,2 δλ. Την ώρα που η συζήτηση φούντωσε για το αν ο μικρός διεκδικεί τη νίκη, έκανε το λάθος στην προτελευταία Ε.Δ. του Ράλλυ και εγκατέλειψε, χάνοντας και πολλούς βαθμούς για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα των οδηγών.

Ότι έχασε ο Oliver, το κέρδισε ο Evans που δικαιώθηκε ακολουθώντας την τακτική της αναμονής που του ταιριάζει, έχοντας πάντα κάτι παραπάνω να δώσει την τελευταία ημέρα και ειδικά στην πολύτιμη PS.

Στα Κανάρια, σε terrain που δεν τους ταιριάζει, αλλά αποδείχθηκαν αξιοπρεπείς, οι Pajari και Katsuta, όντας σε μεταξύ τους αγώνα για τις εκτός βάθρου θέσεις, με τον Ιάπωνα να ακολουθεί το πλάνο του σε σχέση με ένα ανοικτό ακόμα Πρωτάθλημα, καθαρή υπόθεση των οδηγών της Toyota. Να υπενθυμίσουμε ότι ακολουθούν τα Ράλλυ στην Πορτογαλίας (χώμα), Ιαπωνία (άσφαλτος) και το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις στις 25-28 Ιουνίου, όντας ο όγδοος γύρος του WRC 2026.

Οι άλλοι…

Υπό διερεύνηση αν στη Hyundai πανηγυρίζουν που με την έξοδο του Solberg κέρδισαν μια θέση οι Fourmaux και Neuville, αλλά και ο Sordo όπως εξελίχθηκε ο αγώνας. Τα τρία i20 Rally1 στη ράμπα του τερματισμού και ευτυχώς, στην ομάδα δεν κρύβουν την αισιοδοξία τους για τη συνέχεια.

Στοιχεία αισιοδοξίας δεν προκύπτουν για τις επιδόσεις των Ford Puma στη συνέχεια του θεσμού και ίσως κάποιοι εκεί αλλά κ.α., χαίρονται για το ξύπνημα του McErlean, ενώ ουδείς μπορεί να ζητήσει εξηγήσεις από τον Armstrong, που δυσκολεύτηκε και αστόχησε στο ιδιαίτερο terrain.

Στο WRC2 oι δυσκολίες της τελευταίας στιγμής αφορούν στον Leo Rossel που έχασε έδαφος με πρόβλημα στο κιβώτιο του «Σε Τρουά», όταν οι Yohan Rossel και Α. Cachon έκαναν το 1-2 με το Lancia Ypsilon, η «fake» Integrale σε δεύτερη σερί νίκη και με το GR Yaris Rally2. Στο βάθρο μαζί τους ο Camilli μετά από εξαιρετικό τριήμερο με το Skoda Fabia RS.

Τα σπουδαία, στην Πορτογαλία στις 7-10 Μαίου…_ΣΧ

Τελική κατάταξη οδηγών Ράλλυ Καναρίων Νήσων

1. Ogier/Landais Toyota GR Yaris Rally1 2:43:18.9

2. Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 +19.9

3. Pajari/Salminen Toyota GR Yaris Rally1 +1:40.8

4. Katsuta/Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +1:51.2

5. Fourmaux/Coria Hyundai i20 N Rally1 +3:29.5

6. Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +3:41.0

7. Sordo/Carrera Hyundai i20 N Rally1 +3:57.7

8. McErlean/Treacy Ford Puma Rally1 +5:45.4

9. Rossel/Dunand Lancia Ypsilon WRC2 +7:24.3

10. Cachon/Rozada Toyota GR Yaris WRC2 +7:49.4

Κατάταξη Πρωταθλήματος Οδηγών

1. Elfyn Evans 101

2. Takamoto Katsuta 99

3. Sami Pajari 72

4. Oliver Solberg 68

5. Adrien Fourmaux 59

6. Sebastien Ogier 58

7. Thierry Neuville 35

8. Esapekka Lappi 21

9. Yohan Rossel 20

10. Leo Rossel 18

Κατάταξη Πρωταθλήματος Κατασκευαστών

1. Toyota 265

2. Hyundai 167

3. Toyota 75

4. Ford 63