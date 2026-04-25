WRC – Ράλλυ Καναρίων Νήσων: Στο ίδιο έργο θεατές

Top 10 από τα πέντε πληρώματα της Toyota και δεν δημιουργείται η απαραίτητη ανατριχίλα από την κομψή (σικ) αντιπαράθεση μεταξύ οδηγών της ίδιας ομάδας, σε αγώνα που ο Ogier προηγείται της αρμάδας των Toyota.

Δεύτερος ο Solberg Jr, απειλεί μάλιστα τον πρώτο, ενώ δεν απειλείται από τον Evans, που ελέγχει τους Pajari και Katsuta, με τον Ιάπωνα να μην αιφνιδιάζεται ούτε και στο μικτό terrain, με παραδοσιακά δύσκολη την επιλογή ελαστικών.

Σπαζοκεφαλιά, με την κατά τόπους βροχή να προβληματίζει παρά το εξαιρετικό οδόστρωμα. Τα μαλακά λάστιχα ζεσταίνονται, με τα σκληρά γλιστράνε, ένα παιχνίδι για ικανούς, αλλά επί του προκειμένου, κάπου εδώ αρχίζει, αλλά και τελειώνει, η ομορφιά που μας έχουν συνηθίσει τα Ράλλυ.

Για τα πλήκτρα μας, δεν αποτελεί είδηση ότι στη Hyundai o Fourmaux κατάφερε να προηγείται του παροπλισμένου Sordo, ενώ για το λάτρη του θεσμού, στενοχωρεί ότι ο Neuville καταφέρνει και ελέγχει τους οδηγούς της Ford με τα Puma, που στα ίσια τουλάχιστον δεν απειλούνται από τα WRC2…

Yohan, o Integrale

Ο μεγαλύτερος Rossel κέρδιζε «χθες» με το «Σε Τρουά», σήμερα προηγείται καθαρά με το κακέκτυπο του θρύλου, όταν ο αδελφός του Leo, με το Γαλλικό αντίγραφο της Stellantis, είναι σε μάχη με τα Skoda και κυρίως, με τον Ισπανό Cachon. Ο 27 χρόνος Κατσόν (GR-Yaris Rally2), όπως εύστοχα τον αναφέρει ο κ. Γιάννης Μάριος Παπαδόπουλος στο συνδρομητικό κανάλι, που επιτέλους αύριο την Κυριακή των βαθμών, καλύπτει και τις τέσσερις ειδικές διαδρομές της ημέρας.

Η PS στις 15:15, αμέσως μετά την εκκίνηση του moto GP στις 15:00, όπου το γνήσιο θέαμα… Επιστρέφεις φουριόζος από το Μέγαρο, όπου οι Ελληνικοί αγώνες Ταχύτητας ξαναζούν, η από τη Θήβα όπου εξελίσσεται το Ράλλυ Στερεάς με συμμετοχές ρεκόρ και σε ποιότητα και συντονίζεσαι. Θέαμα δεν προκύπτει στα Κανάρια, αλλά οι βαθμοί για το πρωτάθλημα των οδηγών έχουν τη σημασία τους.

Την Κυριακή, μπορείς…

Όπως και να έχει αναμένεται μια δυνατή Κυριακή για τους λάτρεις του Motorsport, ενώ οι λάτρεις του ΙΑ, θα γιορτάσουν στη Μαλακάσα με σωστό piccola colazione και το espresso που τους ταιριάζει, τα τριάντα χρόνια της λέσχης φίλων του Fiat 500 κ.α. Ιταλικών μπιζού τσέπης. _ 4Τ

Ράλλυ Καναρίων Νήσων – Κατάταξη μετά την SS7

1. Ogier/Landais Toyota GR Yaris Rally1 01:58:05.7

2. Solberg/Edmondson Toyota GR Yaris Rally1 +3.8

3. Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 +21.9

4. Pajari/Salminen Toyota GR Yaris Rally1 +52.7

5. Katsuta/Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +1:03.1

6. Fourmaux/Coria Hyundai i20 N Rally1 +1:54.5

7. Sordo/Carrera Hyundai i20 N Rally1 +2:26.3

8. Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +2:28.3

9. McErlean/Treacy Ford Puma Rally1 +3:53.8

10. Rossel/Dunand Lancia Ypsilon WRC2 +4:55.0

Ειδικές διαδρομές (ώρες Ελλάδας)

Κυριακή

09:35: SS15 INGENIO – TELDE – VALSEQUILLO 1 (25.93 km)

11:05: SS16 SANTA LUCIA – AGUIMES 1 (13.27 km)

12:50: SS17 INGENIO – TELDE – VALSEQUILLO 2 (25.93 km)

15:15: SS18 WOLF POWER STAGE – SANTA LUCIA – AGUIMES 2 (13.27 km)