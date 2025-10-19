WRC – Ράλλυ Κεντρικής Ευρώπης – 12ος γύρος: Έτσι ξαφνικά…

Επιτέλους αγωνία στο WRC, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στη μάχη για τον τίτλο των οδηγών …

Η νίκη του Rovanpera, οι επιδόσεις του Ogier σε καθεστώς SR, το σύστημα της βαθμολογίας, ο πεισματάρης Evans και ο ικανός Τanak δημιουργούν ένα γευστικό κοκτέιλ που δίνει υπεραξία σε ένα θεσμό που θα έπρεπε να εξελίσσεται διαφορετικά, με περισσότερο φως και ουσία, με σεβασμό στις ρίζες του.

Θεσμός που βασίζεται σε ομαδική προσπάθεια ικανών με αυτοκίνητα που στη βάση τους θυμίζουν αντίστοιχα της παραγωγής, με την εξέλιξη τους να παραμένει σε γήινα επίπεδα. Θεσμός καθρέπτης ικανών οργανωτών, όπως η Ελληνική ομάδα, αλλά και κατασκευαστών, όπως στην Τοyota και στη Hyundai με τη Ford σε “mood” αμηχανίας μακριά από το DNA της.

Μακάρι ο νέος τεχνικός κανονισμός από το 2027, να προκαλέσει κα άλλους κατασκευαστές, με σοβαρό πλάνο που να ξεπερνάει τις καλές προθέσεις των ανθρώπων της Stellantis, που δεν πείθουν για το μέγεθος της προσπάθειας, σε σχέση με το παρελθόν.

ΑΓΩΝΑΣ!

Σημαντική ημέρα σήμερα Κυριακή, με το τελευταίο σκέλος του αγώνα της Κεντρικής Ευρώπης, με αποτέλεσμα που ίσως αποδειχθεί κριτήριο τις επόμενες εβδομάδες για τον τίτλο των οδηγών.

Neville out

Στην πρώτη ε.δ σκαρφαλώνοντας σε ένα γεφυράκι. Ο δρόμος έκλεισε η ε.δ ακυρώθηκε και στη συνέχεια απολαύσαμε το σόου Ogierμε 3/3 στις Ε.Δ, επίδοση που του εξασφάλισε δέκα βαθμούς, διατηρώντας καιτις ελπίδες του για το πρωτάθλημα.

Νικητής ο Rovanpera με τους Evans και Tanak σε δικό τους αγώνα, να ανεβαίνουν στο βάθρο και να παραμένουν στη διεκδίκηση του τίτλου. Δυνατό καρέ για τον τίτλο με τρεις οδηγούς της Τοyota και έναν της Hyundai, όταν στους κατασκευαστές το ερώτημα που αφορά στην Παγκόσμιο Πρωταθλήτρια Τοyota ξεπερνάει το σχόλιο “ποιος να συγκριθεί μαζί τους”; Λεπτομέρεια, από τη στιγμή που η Hyundai φεύγει, ενώ η Ford αν ήταν αγώνες σε πίστα θα χαρακτηριζόταν κινητό εμπόδιο…

Στο CER…

Εύκολη νίκη του Πρωταθλητή Oliver Solberg με το GR Yaris στο WRC2, ενώ έγινε αγώνας στο WRC3 και ειδικά για την κατηγορία JWRC, όπου όλοι οδηγούν Ford Fiesta. Νικητής και Πρωταθλητής ο 20χρονος Σουηδός Mille Johansson, με διαφορά 1.6 δ από τον 21 ετών ΑυστραλόGill Taylor.

Οι δυό τους, σε μάχη για τον αγώνα με τονΤούρκο Alli Turkkan που αστόχησε δύο ε.δ πριν το τέλος. Στο βάθρο του αγώνα, μαζί τους ο 19 χρόνος Τούρκος Kazaz Jr!

Επόμενος αγώνας, στην Ιαπωνία, σε τρεις εβδομάδες. _ΣΧ

