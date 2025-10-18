WRC – Ράλλυ Κεντρικής Ευρώπης – 12ος γύρος: Ogier out!

Δεν απέφυγε σήμερα το πρωί το λάθος ο Γάλλος οκτώ φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής και με τον αγώνα σε εξέλιξη, να κάνουμε μια ημέρα υπομονή ώστε να συνδυαστεί τεκμηριωμένα η εγκατάλειψη του, με την εξέλιξη του Πρωταθλήματος των οδηγών.

Rovanpera In, αλλά ποτέ μην πεις ποτέ σε ασφάλτινο αγώνα με απρόβλεπτες καιρικές συνθήκες και ύπουλο terrain-πονοκέφαλος.Σάββατο τρίτη ημέρα του Ράλλυ στην Κεντρική Ευρώπη και ο Φινλανδός Rovanpera, -που οδηγεί εξαιρετικά, έχοντας επιλέξει εύστοχα και τα λάστιχα του, υπερέχει με διαφορά, χαρίζοντας μάλιστακάποια δευτερόλεπτα στους διώχτες του.

Λογικά, αλλά και με το ρίσκο της πρόβλεψης, ότι δεν ταιριάζει στα Ράλλυ, τα ερωτηματικά αφορούν στη μάχη για τις θέσεις δύο και τρία, με ότι συνεπάγεται για το πρωτάθλημα των οδηγών. “Μάχη”-κρυφτό, ανάμεσα σε Tanak και Evansμε το i20Ν-Rally1 του 2024 και με το GR-Yaris, αντίστοιχα.

Χαρακτηριστικά της ημέρας, πέρα από την έξοδο του Ogier που εκτός απροόπτου αύριο θα διεκδικήσει με κορυφαίους χρόνους ό,τι του αναλογεί σε βαθμούς, οι ανταγωνιστικοί χρόνοι του Tanak που οδηγεί το “παλιό”Hyundai, αλλά και του Κatsuta που προσαρμόζεται και αξιοποιεί το Yaris, ειδικά στις ειδικές με βρώμικο οδόστρωμα.

Γεγονός ότι προκαλούν αρνητική εντύπωση οι χρόνοι επιπέδου “Κανάρια νησιά”, των Fourmaux και Neville, με τα Hyundai i20Ν-2025, ενώ ο Pajari με το δικό του GR-Yaris, παραμένει σε άσκηση εκπαίδευσης. Σε ρυθμό μια έτσι μια αλλιώς, με γεγονός πως όπου οδηγείανταγωνιστικά, δεν καλύπτει τα χαμένα “δεύτερα”, σε ειδικές διαδρομές όπου προβληματίζεται, ειδικά στο πρώτο πέρασμα.

ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΚΑΙ ΠΕΡΑ…

Με τα Ford Puma σε άσκηση δυσφήμισης, ενώ ουσιαστικά ενδιαφέρον δεν προκύπτει ούτε στα WRC-2. Με τον ήδη Πρωταθλητή Solberg Jr,να πιέζεται διακριτικά και μόνο από τον εξαιρετικό Cachonπριν ο Ισπανός αστοχήσει στην τελευταία ε.δ της ημέρας και οι δύο, με Τοyota GR Yaris Rally 2. Το ενδιαφέρον στην κατηγορία Rally3 και ειδικά στο ενιαίο με Fiesta, στην JWRC, όπου ο 26χρονος Τούρκος Αli Turkkan, αθλητής της RB, φαίνεται πως ελέγχει τον 21 ετών Αυστραλό Taylor και τον 20 χρόνο Σουηδό Johansson, πολύ κοντά μεταξύ τους. Απλά, για να συστηθούμε, μήπως και προβληματιστούμε.

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ…

Επίλογος με τέσσερις ε.δ, ή αν προτιμάτε με δύο επαναλαμβανόμενες. Αφετηρία στις 9.25, ενώ για την PS των 26.5 χιλ, συντονιστείτε στις 14.15, δική μας ώρα. Το ενδιαφέρον για τον τίτλο των οδηγών παραμένει και μάλιστα σε υψηλά επίπεδα._ΣΧ

ΔΕΙΤΕ ΡΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ 3ΗΣ ΗΜΕΡΑΣ