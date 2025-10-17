WRC – Ράλλυ Κεντρικής Ευρώπης – 12oς γύρος: Ράλλυ ή πίστα;

Με πολύ μικρές διαφορές που δεν συναντάς σε ε.δ αλλά σε κατατακτήριες ασκήσεις στην πίστα, εξελίσσεται ο αγώνας στην Κεντρική Ευρώπη …

Πρωταγωνιστές οι συνήθεις ύποπτοι της Toyota και όσοι πιστοίπου παρακολουθούμε τα αποτελέσματα και από το ewrc-results.com ζούμε ένα σπάνιο “bras de fair” ανάμεσα στους δύο κορυφαίους οδηγούς του σύγχρονου WRC. Από το πρωί σήμερα με το καλημέρα το σόου ανάμεσα σε Ogier και Rovanpera, σε αγώνα που δεν προκύπτει θέαμα, ότι και εκθέτει την τηλεοπτική κάλυψη, όπου δεν αρκεί το φιλότιμο.

Για να είμαστε ακριβείς, στην πρώτη ειδική της ημέρας, τρίτη του αγώνα, ξεκίνησαν εντυπωσιακά τα Hyundai που σημείωσαν τους τρεις πρώτους χρόνους, δημιουργώντας και την ψευδαίσθηση συναγωνισμού και σε επίπεδο κατασκευαστών. Η συνέχεια ήταν διαφορετική και χαρακτηρίζει τη σημερινή ημέρα του αγώνα στην Κεντρική Ευρώπη, αλλά και γενικότερα το WRC 2025.

Μέχρι την ενδιάμεση ανασυγκρότηση, τη μια φορά υπερέχει ο Rovanpera και την άλλη ο Ogier. Η διαφορά μεταξύ τους 3.9 δ υπέρ του Γάλλου, όταν όμως ο τρίτος Τanak είναι στα 22 δ. Ο Εσθονόςο μόνος εκτός των οδηγών της Τoyota που μαθηματικά διεκδικεί τον τίτλο, ενώ οδηγεί το Hyundai i20Ν σε προδιαγραφές 2024, που κρίθηκε ότι υπερέχει στο συγκεκριμένο terrain.

Το απόγευμα, οι ε.δ σε επανάληψη, αλλά με διαφορετική σειρά, με το σκορ μεταξύ των διεκδικητών να γράφει Rovanpera ταχύτερος σε δύο ε.δ και ο Ogier, μεταξύ τους ταχύτερος στην τρίτη ε.δ, που κέρδισε ο Evans. Tέλος δεύτερης ημέρας, βράδυ Παρασκευής 17 Οκτωβρίου και σημειώστε: 1.Ogier, 2. Rovanpera σε 0.6δ (!),διαφορά που δεν αντέχει σε προβλέψεις, ενώ είναι σαφές πως στους δύο τρίτος δεν χωράει.

Evans, Tanak και Katsuta ακολουθούν σε απόσταση του μισού λεπτού από τους “δύο”, αλλά μικρές διαφορές μεταξύ τους, οπότε εκτός απροόπτου, αναμένεται συναγωνισμός για την τρίτη θέση. Οι Fourmaux, Pajari και ο Neville ουσιαστικά εκτός μάχης, συμπληρώνουν την πρώτη οκτάδα με τα Yaris και τα i20Ν. Απλά: οι Πρωταγωνιστές.

ΟΙ ΠΥΡΟΒΟΛΑΡΧΕΣ …

Τίτλος για όσους με Rally 2, όπου προηγείται ο Oliver Solberg,-Παγκόσμιος Πρωταθλητής της κατηγορίας, με Toyota GR Yaris Rally2. Στο άτυπο βάθρο, μαζί του ο Ισπανός Cachon επίσης με Yaris και ο Leo Rossel, με “Σε Τρουά” Rally 2. Σε αντίστοιχο ρυθμό και στην κατηγορία Rally 3 όπου προηγείται ο AliTurkkan, με Ford Fiesta, με τι άλλο (;), ενώ εδώ το ενδιαφέρον επικεντρώνεται και στη διεκδίκηση του JWRC.

Αύριο Σάββατο, τα σπουδαία εξελίσσονται και για όσους σε σύνδεση, ο χορός αρχίζει στις 9.15, ενώ η ημέρα θα εξελιχθεί με συνολικά έξη ε.δ. (3X2), συνολικού μήκους 100 χιλ. Μείνετε πιστοί στο WRC._ΣΧ

Δείτε την γενική κατάταξη του αγώνα μετά το τέλος της δεύτερης ημέρας