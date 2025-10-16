WRC – Ράλλυ Κεντρικής Ευρώπης: Από νωρίς στα βάσανα…

Κατευθείαν στο κυρίως πιάτο με δύο ειδικές διαδρομές αμέσως μετά το ζέσταμα (shakedown) και την πανηγυρική εκκίνηση στο Passau στη Βαυαρία, σήμερα το μεσημέρι. Οι ε.δ Golf-Therme 1 & 2 των 12,8 χιλ και αυτή η επιλογή που κρίθηκε θετικά, υποστηρίζει τον αγώνα με ασφάλτινες ε.δ στη Γερμανία, στην Τσεχία και στην Αυστρία

ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΤΟΥΜΕ …

Αναγνωριστικές οι βολές και συμπεράσματα δεν προκύπτουν αλλά καταγράφονται οι διαφορές που θα προστεθούν αύριο στο κυρίως πιάτο με τρεις επαναλαμβανόμενες ειδικές διαδρομές που συνολικά αθροίζουν 100 χιλ. Στην περιοχή της Τσεχίας, με τις γνωστές πλέον ιδιαιτερότητες, ενώ οι καιρικές συνθήκες αναμένεται να προβληματίσουν …

Σήμερα,

Ο Ogier πιστοποιεί την κλάση του, είναι ταχύτερος στην πρώτη ειδική και οριακά πίσω από τον Rovanpera στη δεύτερη ότι τον κατατάσσει στην κορυφή εμπρός από τον Φινλανδό team mate του που ακολουθεί στα 1.6 δ. Στο άτυπο βάθρο το 1-2 της Τοyota συμπληρώνει ο Fourmaux με το Hyundai. Στα 3.9 δ. από την κορυφή ο Γάλλος του Κορεάτη κατασκευαστή, που τον ακολουθούν με πολύ μικρές διαφορές οι Pajari, Katsuta, Evans, Tanak και Neville.

Γεγονός ότι στη δεύτερη ε.δ της ημέρας, το ημίφως δεν προβλημάτισε τους πρώτους, ενώ όσοι μετά τον Evans χρησιμοποίησαν τον πρόσθετο εξοπλισμό τους σε φώτα ώστε να αντιμετωπίσουν το σκοτάδι.

Στην κατηγορία WRC-2, οι συνθήκες σε φωτισμό ήταν για όλους ίδιες και ο αγώνας τους εξελίσσεται χωρίς απώλειες και με μικρές διαφορές μεταξύ των διεκδικητών. Στην κατάταξη μετά από δύο ε.δ προηγείται ο Ισπανός Cachón με GR Yaris Rally-2, ενώ ακολουθούν ο Solberg Jr επίσης με Toyota και ο Leo Rossel με C3.

Αύριο Παρασκευή, καλημέρα και καλό δρόμο, με την πρώτη ε.δ της ημέρας στις 9.30 δική μας ώρα. Χρόνοι για την κατηγορία Rally 3 και για το θεσμό JWRC, όπως και σχόλια, στο εξαιρετικό WRC.com._ΣΧ

WRC – Ράλλυ Κεντρικής Ευρώπης: H γενική κατάταξη της πρώτης ημέρας