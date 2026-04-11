WRC – Ράλλυ Κροατίας: Χαρακίρι

Στην Toyota, με τους Katsuta και Pajari να έχουν λάστιχο, ο Φινλανδός, που ήταν πρώτος στην κατάταξη χωρίς πίεση, το άλλαξε μέσα σε ειδική διαδρομή, με το περίπου ασφάλτινο Ράλλυ στην Κροατία να πιστοποιεί τον κακό του χαρακτήρα.

Θεωρητικά ασφάλτινες οι ειδικές διαδρομές που όμως στο δεύτερο πέρασμα, στο απογευματινό σκέλος, κρίθηκαν απροσπέλαστες από όλα τα πληρώματα.

Neuville in

Ο έμπειρος Βέλγος αποδείχθηκε και τυχερός σήμερα σε έναν αγώνα που πρέπει να ολοκληρώσει νικητής, αποτέλεσμα σημαντικό για τον ίδιο, τη Hyundai αλλά και το WRC.

Θεσμός που χωρίς συναγωνισμό δεν πιστοποιεί την κλάση του και δεν προκαλεί το ενδιαφέρον. Αγώνας σε εξέλιξη και σήμερα πιστοποίησαν ακόμα μια φορά την ταχύτητα τους, οι Solberg και Evans, κερδίζοντας ειδικές διαδρομές, όντας και σταθερά 1-2 σε χρόνους ενίοτε μάλιστα με μεγάλες διαφορές που προβληματίζουν για τις δυνατότητες των άλλων, οι δύο, συνεχίζοντας σε καθεστώς SR, μετά τις χθεσινές πρόωρες εγκαταλείψεις τους.

Στο WRC2 δεν αποκλείεται το 1-2 μεταξύ των αδελφών Rossel, με τον Yohan να οδηγεί στην πέμπτη θέση της γενικής τη σύγχρονη (;) Lancia Integrale. Με τον πρόγονο της, το Citroen «Σε Τρουά» είναι στη μάχη για τη δεύτερη θέση ο Leo, σε κλειστό αγώνα με τους Korhonen (Yaris), Gryazin (Lancia) και Cachon επίσης με Yaris.

Στην κατηγορία Rally3, σε κοινό μοτίβο με τη JWRC, η εγκατάλειψη του Fontana έδωσε χώρο και φαίνεται θέσεις στο βάθρο στους 25 χρόνους Türkkan και Carlberg. Όλοι με Ford Fiesta Rally3.

Αύριο τα σπουδαία

Επίλογος με δύο επαναλαμβανόμενες Ε.Δ. η δεύτερη των 14,5 χιλιομέτρων και SS στις 14:15, με το εξαιρετικό Rally TV, να μην κάνει εκπτώσεις και να μεταδίδει, όπως και τις τρεις ημέρες, όλες τις Ε.Δ. και του Ράλλυ στην Κροατία.

Τηλεοπτική κάλυψη δεν προβλέπεται για το EH Rally FAFE που ολοκληρώθηκε σήμερα το απόγευμα χωρίς τους Νικόλα Παυλίδη και Δημήτρη Αμαξόπουλο στη ράμπα, αφού σήμερα νωρίς το πρωί, προδόθηκαν από τα ηλεκτρικά του Fiat 131 Racing. Για την ιστορία, τον αγώνα κέρδισαν οι Βέλγοι Christophe Jacob με τη σύζυγο του κ. Isabelle Regnier, με τι άλλο από Ford Escort RS 1800 MK2.

Το ταξίδι του σημαντικού θεσμού της FIA συνεχίζεται, με το 5αστερο EHAcropolis Rally από την ΟΜΑΕ τον Μάιο._4Τ

Κατάταξη Ράλλυ Κροατίας μετά τη SS16

1. Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1

2. Katsuta/Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +1:14.5

3. Pajari/Salminen Toyota GR Yaris Rally1 +1:46.4

4. Paddon/Kennard Hyundai i20 N Rally1 +3:28.2

5. Rossel/Dunand Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale +5:14.1

6. Rossel/Mercoiret Citroën C3 Rally2 +6:17.3

7. Korhonen/Viinikka Toyota GR Yaris Rally2 +6:32.8

8. Gryazin/Aleksandrov Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale +6:45.8

9. Cachon/Rozada Toyota GR Yaris WRC2 +06:56.2

10. Dapra/Guglelmetti Skoda Fabia RS WRC2 +09:00.6

Ειδικές διαδρομές (ώρες Ελλάδας)

Κυριακή

09:05: SS17 Bribir – Novi Vinodolski 1 (14.17 km)

10:05: SS18 Alan – Senj 1 (14.56 km)

11:38: SS19 Bribir – Novi Vinodolski 2 (14.17 km)

14:15: SS20 Wolf Power Stage, Alan – Senj 2 (14.56 km)