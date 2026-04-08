WRC – Ράλλυ Κροατίας: Να η ευκαιρία

Απόντος του Ogier σε ασφάλτινο terrain με παγίδες, η Hyundai έχει την ευκαιρία ώστε με το Neuville ή με τον Fourmaux να πετύχει την πρώτη της φετινή νίκη.

Αρκεί βέβαια να το πιστεύουν και οι ίδιοι στην Κορεατική ομάδα, για νιοστή φορά απέναντι στα πληρώματα της Toyota, που δεν διαλέγουν αγώνες. Ειδικά οι Evans και Solberg Jr, όντας παντός καιρού και εδάφους, ενώ δεν υπολείπονται οι Katsuta και Pajari, επίσης ικανοί σε κάθε περίπτωση.

Mε τον Paddon στο τρίτο i20N και τα δύο Puma των Armstrong και McErlean τα Rally1 είναι εννέα στην Κροατία, όπου δεν πρόκειται για έναν ακόμα τυπικό ασφάλτινο αγώνα, ακόμα και αν ο καιρός κάνει το χατίρι και δείξει το καλό, το προβλέψιμο πρόσωπο του, χωρίς έτσι ξαφνικά απρόοπτα φαινόμενα, ώστε το γεγονός να ταιριάζει και με την Ανάσταση και το ορθόδοξο Πάσχα, στις ίδιες ημέρες.

Οι συμμετοχές ξεπέρασαν οριακά τις πενήντα (51) και όσους εργοστασιακούς με Rally1 πλαισιώνει η αρμάδα των είκοσι Rally2 σε πλήρη σύνθεση, ενώ υπολογίστε επτά Rally3 μαζί με τον Fontana, ενώ αντίστοιχες είναι οι συμμετοχές στο JWRC, όλοι με Ford Fiesta, όπως και οι Turkkan και Kazaz Jr που διεκδικούν βαθμούς και στη Rally3 και στο JWRC.

ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΜΟΣ!

Πέντε οι κατασκευαστές στο WRC2 όπου επιστρέφει και ο οδηγός του προγράμματος Toyota GR WRC Challenge, Yuki Yamamoto, που με τον συνοδηγό του James Fulton έχουν ολοκληρώσει την ανάρρωσή τους από το ατύχημα στις δοκιμές πριν από το Ράλι Σουηδίας.

Έξι ακόμη οδηγοί με GR Yaris Rally2, όπου ξεχωρίζουν οι Korhonen, Taylor, Cachón και ο Kajetan Kajetanowicz, Οι ειδήσεις από την επιστροφή των Lancia που δούλεψαν σκληρά για την εξέλιξη του Y, αλλά και από τη συμμετοχή του Mikkelsen με τη Fabia. Skoda οδηγούν και άλλοι εξαιρετικοί, ενώ τον επικεφαλής στη βαθμολογία Leo Rossel στη Citroen πλαισιώνει με δεύτερο Σε Τρουά, ο Sarrazin Jr. To μοναδικό Fiesta στα χέρια του Johansson και πρόκειται για το έπαθλο από τη νίκη του στο JWRC-2025, ενώ η Hyundai έχει επιστρέψει δυναμικά στην εξέλιξη του i20 N Rally2 με δύο συμμετοχές. Είπαμε, πέντε οι κατασκευαστές στη μικρότερη κατηγορία και είναι σαφές πως κάποιοι προετοιμάζονται για το 2027.

ΣΤΗΝ ΚΡΟΑΤΙΑ…

Ακριβώς μετά το Σαφάρι, το WRC σε ασφάλτινο Ράλλυ, που επιστρέφει στο ημερολόγιο και συνδυάζεται με τα επίσης ασφάλτινα Ράλλυ στα Κανάρια νησιά και στην Ιαπωνία στα τέλη Μαίου, με ενδιάμεσο σταθμό στην Πορτογαλία, με το γνωστό χωμάτινο terrain.

Στην Πορτογαλία που από μεθαύριο θα εξελίσσεται το Rally FAFE, με προσμέτρηση στο χωμάτινο EHRC, ακριβώς όπως και το δικό μας Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις που διοργανώνει η ΟΜΑΕ. Στη φιλόξενη Πορτογαλία, ήδη οι Παυλίδης-Αμαξόπουλο προετοιμάζουν τη συμμετοχή τους με το EMC-Fiat 131 Racing.

Επιστρέφοντας στο ημερολόγιο του WRC μετά από ένα χρόνο διακοπής, το Ράλι Κροατίας έχει γίνει γνωστό για τον απαιτητικό συνδυασμό ασφάλτινων επιφανειών και τα συνεχώς μεταβαλλόμενα επίπεδα πρόσφυσης σε ειδικές διαδρομές που συνδυάζουν τα αργά κομμάτια σε τεχνικούς δρόμους, με γρήγορες καμπές, όπου δεν λείπουν τα άλματα και τα χασίματα.

Για φέτος, η βάση του ράλι μετακινήθηκε περίπου 150 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά από το Ζάγκρεμπ στην παραθαλάσσια πόλη Ριέκα, με το service park στην πίστα Grobnik! Επιλογή που φέρνει σημαντικές αλλαγές στη διαδρομή, με καινούργιες ειδικές σε άγνωστο έδαφος, με την αγωνία για μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες να παραμένει.

Η πανηγυρική εκκίνηση στο κέντρο της Ριέκα το βράδυ της Πέμπτης, ενώ ο αγώνας ξεκινά την Παρασκευή με τέσσερις ε.δ. δυτικά στη χερσόνησο της Ίστριας, που επαναλαμβάνονται, με ενδιάμεσο σταθμό στο SP. Άλλες τέσσερις ειδικές διαδρομές θα διεξαχθούν δύο φορές το Σάββατο, αυτή τη φορά ανατολικά της Ριέκα με μια ζώνη αλλαγής των ελαστικών στο Κάρλοβατς.

Ο αγώνας ολοκληρώνεται την Κυριακή με δύο επαναλαμβανόμενες ειδικές διαδρομές με θέα τον κόλπο του Κβάρνερ και την Αδριατική Θάλασσα, ότι καλύτερο και για την τηλεοπτική κάλυψη της PS, ακριβώς σε συνδυασμό με το Ορθόδοξο Πασχαλινό τραπέζι. Μένουμε συντονισμένοι._ΣΧ

Ειδικές διαδρομές (ώρες Ελλάδας)

Πέμπτη

09:01: Shakedown (3.44 km)

17:30: Ceremonial Start – Rijeka Korzo

Παρασκευή

08:13: SS1 Vodice – Brest 1 (14.12 km)

09:11: SS2 Lake Butoniga – Motovun 1 (13.78 km)

10:14: SS3 Beram – Cerovlje 1 (23.78 km)

11:02: SS4 Ucka 1 (11.75 km)

14:15: SS5 Vodice – Brest 2 (14.12 km)

15:13: SS6 Lake Butoniga – Motovun 2 (13.78 km)

14:16: SS7 Beram – Cerovlje 2 (23.78 km)

17:04: SS8 Učka 2 (11.75 km)

Σάββατο

07:43: SS9 Platak 1 (16.26 km)

08:41: SS10 Ravna Gora – Skrad 1 (10.13 km)

10:05: SS11 Generalski Stol – Zdihovo 1 (22.48 km)

11:03: SS12 Pecurkovo Brdo – Mreznicki Novaki 1 (9.11 km)

13:12: SS13 Pecurkovo Brdo – Mreznicki Novaki 2 (9.11 km)

14:05: SS14 Generalski Stol – Zdihovo 2 (22.48 km)

15:23: SS15 Ravna Gora – Skrad 2 (10.13 km)

16:22: SS16 Platak 2 (16.26 km)

Κυριακή

07:05: SS17 Bribir – Novi Vinodolski 1 (14.17 km)

08:05: SS18 Alan – Senj 1 (14.56 km)

09:38: SS19 Bribir – Novi Vinodolski 2 (14.17 km)

12:15: SS20 Wolf Power Stage, Alan – Senj 2 (14.56 km)

Λίστα συμμετοχών 👇