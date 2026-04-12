WRC – Ράλλυ Κροατίας: Neuville OUT – Katsuta IN

Μόνο Ράλλυ και συχνά τα αποτελέσματα καθορίζονται από τις επιλογές, -κακές στιγμές των άλλων, ότι δεν μετριάζει το μέγεθος του πρωταγωνιστή.

Το λάθος-αυτοκτονία των Neuville-Wydaeghe στην PS ενώ ήταν άνετα πρώτοι δεν μετριάζει τη νίκη των Κatsuta-Johnston που κέρδισαν και στην Κροατία με το Toyota GR Yaris.

Νίκη ξανά και ξανά και δεν έσπασε το σερί της Toyota σε θεσμό που χωρίς συναγωνισμό ανάμεσα και σε κατασκευαστές, δεν προδίδει υγεία και προοπτική.

Στο βάθρο με τους νικητές ο Pajari που αστόχησε τη δεύτερη ημέρα ενώ ήταν πρώτος και ο Paddon με το i20 N που δεν διεκδίκησε τη θέση αλλά προέκυψε.

Στον αγώνα, αποδεδειγμένα ταχύτεροι σε καθεστώς SR ήταν οι Solberg και Evans που αστόχησαν την πρώτη ημέρα, αλλά με κορυφαίους χρόνους ειδικά σήμερα-Κυριακή, κέρδισαν πολύτιμους βαθμούς.

Ανάλυση για κερδισμένους και χαμένους δεν προκύπτει και ήταν τόσο κακός ο δρόμος στα δεύτερα περάσματα του Σαββάτου, όπου κρίθηκε ο αγώνας, οπότε και ουδείς αναφέρεται σε αστοχία του υλικού των ελαστικών, αλλά όλοι αναφέρθηκαν στην κακή κατάσταση των ασφάλτινων (;) ειδικών διαδρομών.

Όταν ορισμένοι έμπειροι, στο αγωνιστικό περιβάλλον της Toyota, σχολίασαν ότι ο λαλίστατος τελευταία Pajari έχασε την ευκαιρία του, ώστε κερδίζοντας να αλλάξει σελίδα στο status του, εξασφαλίζοντας και την εμπιστοσύνη των επικεφαλής στην ομάδα του. Ότι έχει καταφέρει ο Katsuta, που με τον τρόπο του και με τη νίκη του στο Safari και στην Κροατία, κρίνεται σήμερα ως ο πλέον δημοφιλής, αλλά και χρήσιμος οδηγός, για την Toyota και το WRC.

Το σύγχρονο WRC όπως και η αγορά auto έχουν Ιάπωνα Πρωταγωνιστή, όπως πλέον και οδηγό.

Ο Katsuta που διεκδικεί στον πάγο, κερδίζει στο Σαφάρι και σήμερα στην Κροατία. Τι άλλο; Ο τίτλος!

Γεγονός ότι υπολογισμοί και προβλέψεις για το Πρωτάθλημα των οδηγών, -τι άλλο, δεν είναι της παρούσης, με το δικαίωμα της πρόβλεψης, να καθορίζεται μετά το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις τον Μάιο.

Τότε, θα γνωρίζουμε και αν ανάμεσά στους διεκδικητές χωράει και ο Sébastien Ogier, o κυρίαρχος του παιχνιδιού ακόμα και όταν μένει σπίτι του.

Stellantis 1-2-3

Στο WRC2, Νικητής ο Yohan Rossel με τη Lancia Ypsilon, καθαρά μπροστά από τον Leo Rossel με το Citroen «Σε Τρουά». Στο βάθρο μαζί τους ο Gryazin με το δεύτερο Lancia Υpsilon και η είδηση αφορά περισσότερο στην επικράτηση τους σε σχέση με Toyota και Skoda, παρά στη «μεγάλη επιστροφή των Ιταλών», που δεν προκύπτει.

Σημαντικό ότι με τη Skoda και τη Hyundai οι κατασκευαστές είναι πέντε σε θεσμό με ικανούς οδηγούς και τεχνικό κανονισμό που κρατάει μεταξύ τους κοντά, τα αυτοκίνητα σε επίπεδο εξέλιξης.

Στη Rally3…

Δεν μετριάζονται οι επιδόσεις -νίκη του Turkan επειδή ο Fontana αστόχησε, ενώ ο 25χρονος Τούρκος και ο συνομήλικος του Σουηδός Calsberg έκαναν το 1-2 και στο JWRC. Όλοι με την εξαιρετική Fiesta σε «φιέστα» που όμως δεν πείθει για την προοπτική της, αφού προκαλεί-προσκαλεί αλλά δεν λειτουργεί ως προοπτική για την εξέλιξη ταλέντων. Με τους λίγους έμπειρους που έχουν υπομονή και χρήματα, να έχουν και το πάνω χέρι.

Επόμενος αγώνας του θεσμού, στην Ισπανία, στα Κανάρια Νησιά, σε ασφάλτινο terrain, στις 23-26 Απριλίου, με την επιστροφή του Ogier για την Toyota και του Sordo για τη Hyundai. _ ΣΧ

Τελική κατάταξη οδηγών Ράλλυ Κροατίας

1. Katsuta/Johnston Toyota GR Yaris Rally1

2. Pajari/Salminen Toyota GR Yaris Rally1 +20.7

3. Paddon/Kennard Hyundai i20 N Rally1 +2:07.7

4. Rossel/Dunand Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale +5:19.9

5. Rossel/Mercoiret Citroën C3 Rally2 +5:58.7

6. Gryazin/Aleksandrov Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale +6:17.8

7. Cachón/Rozada Toyota GR Yaris Rally2 +6:42.8

8. Korhonen/Viinikka Toyota GR Yaris Rally2 +6:54.0

9. Dapra/Gugliemetti Skoda Fabia RS WRC2 +07:38.1

10. Lindholm/Morales Skoda Fabia RS WRC2 +09:20.5

Κατάταξη Πρωταθλήματος Οδηγών

1. Takamoto Katsuta 81

2. Elfyn Evans 74

3. Oliver Solberg 68

4. Sami Pajari 52

5. Adrien Fourmaux 49

6. Sebastien Ogier 26

7. Thierry Neuville 25

8. Esapekka Lappi 21

9. Yohan Rossel 18

Κατάταξη Πρωταθλήματος Κατασκευαστών

1. Toyota 206

2. Hyundai 141

3. Toyota 55

4. Ford 49