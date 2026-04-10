WRC – Ράλλυ Κροατίας: Σκυταλοδρομία

Με πολλά απρόοπτα και εγκαταλείψεις η πρώτη μέρα του Ράλλυ Κροατίας, που βρήκε στο τέλος της ημέρας τον Sami Pajari με το Toyota GR Yaris στην πρώτη θέση.

Solberg και Evans out από νωρίς, οπότε Pajari και Katsuta in για την Toyota και όλοι αναρωτιόμαστε αν ο δεύτερος Neuville με το Hyundai όντας στο ρυθμό τους μπορεί να χαλάσει το σερί, αναβαθμίζοντας το ενδιαφέρον του αγώνα και του θεσμού.

Ενδιαφέρον δεν προκύπτει ούτε στο WRC2 με τους Rossel και Gryazin στο 1-2 με τα Lancia Ypsilon Integrale να προσπαθούν να μας θυμίσουν άλλες εποχές, με την κυριαρχία των Ιταλών στο WRC.

Στα «δικά μας», στο Ράλλυ Fafe, πρεμιέρα για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ράλλυ (χώμα), οι εξαιρετικοί Νικόλας Παυλίδης – Δημήτρης Αμαξόπουλος οδηγούν το EMC – Fiat 131 Racing στην όγδοη θέση.

Αύριο Μ. Σάββατο ο αγώνας συνεχίζεται στην Κροατία, ενώ ολοκληρώνεται στην Πορτογαλία. Μόνο Ράλλυ._4Τ

Κατάταξη μετά την SS8

1. Pajari/Salminen Toyota GR Yaris Rally1 01:12:18.5

2. Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +13.7

3. Katsuta/Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +14.6

4. Paddon/Kennard Hyundai i20 N Rally1 +1:15.0

5. Fourmaux/Coria Hyundai i20 N Rally1 +1:54.6

6. Rossel/Dunand Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale +2:45.9

7. Gryazin/Aleksandrov Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale +3:08.0

8. Cachon/Rozada Toyota GR Yaris Rally2 +3:27.9

9. Rossel/Mercoiret Citroën C3 Rally2 +3:35.1

10. Korhonen/Viinikka Toyota GR Yaris WRC2 +03:47.0

Ειδικές διαδρομές (ώρες Ελλάδας)

Σάββατο

09:43: SS9 Platak 1 (16.26 km)

10:41: SS10 Ravna Gora – Skrad 1 (10.13 km)

12:05: SS11 Generalski Stol – Zdihovo 1 (22.48 km)

13:03: SS12 Pecurkovo Brdo – Mreznicki Novaki 1 (9.11 km)

15:12: SS13 Pecurkovo Brdo – Mreznicki Novaki 2 (9.11 km)

16:05: SS14 Generalski Stol – Zdihovo 2 (22.48 km)

17:23: SS15 Ravna Gora – Skrad 2 (10.13 km)

18:22: SS16 Platak 2 (16.26 km)

Κυριακή

09:05: SS17 Bribir – Novi Vinodolski 1 (14.17 km)

10:05: SS18 Alan – Senj 1 (14.56 km)

11:38: SS19 Bribir – Novi Vinodolski 2 (14.17 km)

14:15: SS20 Wolf Power Stage, Alan – Senj 2 (14.56 km)

Λίστα συμμετοχών 👇