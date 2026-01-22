WRC – Ράλλυ Μόντε Κάρλο: Επιτέλους, πράσινο φως

Αιώνας, o χρόνος της αναμονής από το τέλος του 2025 και επιτέλους έχουμε αγώνα και μάλιστα στην κυριολεξία.

Η επιλογή των ελαστικών χαρακτήρισε την πρώτη ε.δ. της χρονιάς με τους Evans και Solberg Jr να ευνοούνται από τα sliks, κερδίζοντας στα ίσια και τον Ogier. Από τη Hyundai επιβίωσε μόνο ο Fourmaux, ενώ από τους Rally1, θεωρείται ανταγωνιστικός ο Katsuta, ενώ καταστράφηκαν, μέχρι στιγμής, οι Pajari και Neuville.

Ουδέν σχόλιο για τον Paddon που θέλει το χρόνο του, ούτε για τον Armstrong, o ταχύτερος με Puma, ενώ η είδηση προκύπτει από την εγκατάλειψη του Yohan Rossel. Όταν ο Gryazin με το άλλο Ypsilon προηγήθηκε των Skoda και του αδελφού Rossel με το Σε Τρουά. O Γάλλος οδηγός με την Integrale HF δεν σημάδεψε σωστά σε ευθυγράμμιση μέσα σε χωριό και κατέστρεψε τον εμπρός δεξί τροχό και την ανάρτηση της Lancia.

Με τα φώτα αναμμένα

H δεύτερη ε.δ. της ημέρας, μήκους 24 χιλιομέτρων, σε terrain all time Classic, με βρεγμένο οδόστρωμα στην αρχή και στο τέλος και χιόνι μαζί με λάσπη ενδιάμεσα, οπότε η σπαζοκεφαλιά για την επιλογή του τύπου των Hankook εξελίσσεται… Δύσκολη ε.δ. και τα χαρακτηριστικά σχόλια του Ogier, του Fourmaux και του Neuville, επικοινωνούν την πραγματικότητα.

Στα δύσκολα, κερδισμένος ο Solberg Jr που αξιοποιεί και τη σειρά του στο δρόμο και είναι μισό λεπτό ταχύτερος του Evans που αιφνιδιάζεται, ένα λεπτό του Katsuta και ακόμα παραπάνω του Ogier! Ανάμεσα στα Toyota, τα δύο Hyundai των γαλλόφωνων της ομάδας, ενώ η Toyota μετράει μια απώλεια (Pajari), όπως και η Ford (McErlean), που όμως βλέπει το Puma του Armstrong στην τρίτη θέση, της άτυπης γενικής κατάταξης, μετά από δύο ε.δ.

Μια ε.δ. ακόμα, πριν την ανασυγκρότηση στην πόλη GAP και το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στους WRC2, όπου ο Gryazin δεν απέφυγε το λάθος, πλήγωσε τη Lancia και παραχώρησε την πρωτοκαθεδρία στον Camili με τη Fabia RS. Ευχάριστη έκπληξη, ο χρόνος του Εσθονού Jurgenson, με το Fiesta του να λειτουργεί εξαιρετικά στα δύσκολα.

Επίλογος για την πρώτη ημέρα με την ε.δ. Vaumeilh των 15 χιλιομέτρων, με διαφορετικό μοτίβο, οπότε το βρεγμένο terrain, συνδυάζεται με ομίχλη προς το τέλος, ότι στοίχισε στον Fourmaux αρκετό χρόνο μετά από έξοδο. H αφετηρία της ειδικής έχει καθυστερήσει πέντε λεπτά ότι παρατείνει το ενδιαφέρον, αφού όλοι περιμένουν τον Oliver Solberg που είναι έβδομος στο δρόμο.

Γεγονός ότι στον επίλογο της ημέρας ο Ogier έχει τα σωστά λάστιχα, -είναι η σειρά του και υπενθυμίζει who is the boss στο πριγκιπάτο, επιστρέφοντας μισό περίπου λεπτό στον Evans, ενώ έχει βρει το ρυθμό και ο Neuville, όταν έχει έξοδο ο Armstrong, που έχασε μια διασταύρωση μέσα στην ομίχλη.

Με το τέλος του πρώτου σκέλους, ώρα για ξεκούραση στη GAP, σε αγώνα που προηγείται ο Oliver Solberg, ενώ στο βάθρο μαζί του είναι οι Evans και Ogier, όλοι με Toyota GR Yaris Rally1.

Αντίστοιχα, στην κατηγορία Rally2 προηγείται ο Camilli με το Skoda Fabia RS, ενώ το άτυπο βάθρο συμπληρώνουν οι Leo Rossel με το Σε Τρουά και ο Ingram με το GR Yaris.

Γεγονός ότι βγήκε κόκκινη σημαία, διακοπή της ε.δ., μόλις πήρε εκκίνηση ο Dapra, πιθανότατα σε συνδυασμό με την έξοδο του Armstrong, οπότε και δεν έχουν γράψει χρόνους μετά τον Munster που ταλαιπωρήθηκε χωρίς υποβοήθηση στο σύστημα διεύθυνσης. Σε κάθε περίπτωση δεν αποκλείεται να δωθεί στον Armstrong χρόνος κατ’ εκτίμηση, που θα τον επαναφέρει ψηλά στην κατάταξη.

Στα «δικά μας», μετά τις δύο πρώτες ε.δ. του αγώνα, συνεχίζουν οι Δημήτρης Δριβάκος-κ. Κατερίνα Μπαντέ με το Hyundai. Περισσότερα για την ελληνική συμμετοχή αύριο, αξιοποιώντας και το ωράριο του αγώνα.

Αύριο, Παρασκευή 23 Ιανουαρίου, το πρόγραμμα περιλαμβάνει έξι ε.δ., τρεις επαναλαμβανόμενες, με το συνδρομητικό κανάλι να καλύπτει την 4η και την 6η ε.δ. του αγώνα. Σε σχέση με τις διαφορές, ποτέ μην πεις ποτέ και μη ρισκάρεις να προβλέψεις στο Monte Carlo, ειδικά όταν επικρατούν, μικτές καιρικές συνθήκες._ ΣΧ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

1. Solberg/Edmondson Toyota GR Yaris Rally1 43:10.3

2. Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 +44.2

3. Ogier/Landais Toyota GR Yaris Rally1 +1:08.6

4. Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +1:25.9

5. Fourmaux/Coria Hyundai i20 N Rally1 +1:44.8

6. Katsuta/Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +2:24.0

7. Munster/Louka Ford Puma Rally1 +3:49.1