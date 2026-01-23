WRC – Ράλλυ Μόντε Κάρλο: Κάνε υπομονή

Πρόκειται για all time Classic Monte Carlo Rally, αγώνας παλιάς κοπής, για τους νεότερους και τεστ αντοχής του νευρικού συστήματος, πέρα από τα αντανακλαστικά τους, διαβάζοντας την άσφαλτο που εναλλάσσεται.

Κλειδί τα λάστιχα, όπως βέβαια και η ποιότητα των πληρωμάτων, με ζητούμενο το σωστό ρυθμό, αφού από τη μία δεν πρέπει να κάνεις λάθος και από την άλλη, δεν πρέπει να χάσεις το μομέντουμ και όντας υπερβολικά σίγουρος, να καθυστερήσεις…

Υπολογίστε και τη λάσπη, στο μικτό οδόστρωμα, όπου το χιόνι συνδυάζεται με πάγο, ενώ στα πεδινά είναι ο δρόμος βρεγμένος. Γεγονός ότι όσο περνάει η ώρα η ομίχλη παίζει το ρόλο της και δημιουργεί ανακατατάξεις…

Πρώτο σκέλος

Με τρεις ε.δ. σε μικτές συνθήκες το πρωινό loop και οι παγκόσμιοι όπως κ.α. στις μικρές κατηγορίες δεν απογοήτευσαν τους θεατές που αποζημιώθηκαν για την ταλαιπωρία στις μετακινήσεις τους.

Ο Solberg Jr ότι κέρδισε στην πρώτη ειδική, το έχασε στη δεύτερη όπου έπαθε λάστιχο, με την κανονικότητα, συνδεδεμένη με τις επιδόσεις του από εχθές, να επιστρέφει στην τρίτη ε.δ. πριν το SP στην πόλη GAP. Λογικά θα γράφαμε, «ποιος θα συγκριθεί μαζί σου», αλλά είπαμε, υπομονή. Ότι άλλωστε χαρακτηρίζει τον Evans, που σταθερά δεύτερος, ελέγχει τους Ogier, Neuville και Fourmaux σε δικό τους αγώνα για την τρίτη θέση, χωρίς να υποτιμούμε τον εξαιρετικό Armstrong με το Puma που ακολουθεί.

Σύμφωνοι, είναι νωρίς, σε σχέση με τη δεύτερη ημέρα του αγώνα που εξελίσσεται, αλλά και συνολικά για τον αγώνα, αφού απομένει περισσότερο από «μισό Ράλλυ» για την ολοκλήρωση.

Μέχρι τότε και πριν την επανάληψη των ε.δ., στα WRC2, προηγείται ο Rossel Jr με το «Σε Τρουά» που ελέγχει τον Camilli με τη Fabia RS, αλλά δυσκολεύεται με τον Gryazin, σε πτήση με τη Lancia Ypsilon.

Επανάληψη

Το ίδιο μοτίβο, με τις τρεις ε.δ. που έγιναν το πρωί, να επαναλαμβάνονται κάτω από διαφορετικές καιρικές συνθήκες και αν ο επικεφαλής Oliver Solberg ελέγχει και ο Evans αναμένει, είναι το «come back» του Ogier που δημιουργεί το ενδιαφέρον. Έχει το ρυθμό ο δέκα φορές νικητής στο Πριγκιπάτο και αξιοποιεί την εμπειρία του και το GR Yaris, ώστε να μην πτοείται από τη λάσπη στο δρόμο, να απομακρυνθεί από τους δύο γαλλόφωνους συνδυασμούς της Hyundai και να πλησιάσει σε απόσταση βολής τον Evans, σε αγώνα τακτικής που υποστηρίζει με συνέπεια.

Ότι δεν συμμερίζεται ο Neuville που στην προσπάθεια του για το καλύτερο, έχει τη στιγμή του στο βρώμικο οδόστρωμα χάνοντας τουλάχιστον τρία λεπτά στην τελευταία ε.δ. της ημέρας. Λάθη δεν απέφυγαν ούτε ο Fourmaux, που ανέβηκε στην τέταρτη θέση, ούτε ο Armstrong που είχε λάστιχο και η συνέχεια θα κριθεί και από την κατάσταση των αυτοκινήτων στις έξι πρώτες θέσεις.

Αντίστοιχα στο WRC2 o Leo Rossel αξιοποιεί το «Σε Τρουά» και φαίνεται πως ελέγχει τους Camilli και Gryazin, σε μεταξύ τους αγώνα με έντονο συναγωνισμό, σε θεσμό με τέσσερις ανταγωνιστικούς κατασκευαστές. Στο χέρι και στο μυαλό του Gryazin και η εκπροσώπηση του θρύλου, οδηγώντας τη μοναδική στον αγώνα Lancia Ypsilon Integrale HF.

Στα χέρια του Δημήτρη Δριβάκου και στο μυαλό της κ. Κατερίνας Μπαντέ, η εκπροσώπηση του Έλληνα οδηγού αγώνων στο Monte, υπεράνω αποτελέσματος.

Το Σάββατο…

Αύριο, διαφορετικό πρόγραμμα με τρεις ουσιαστικά ε.δ., η μία σε επανάληψη και όλοι οι δρόμοι οδηγούν το βράδυ στην SS στη διαδρομή του αγώνα της F1. Δεν θα κρίνει τον αγώνα, αλλά θα απογειώσει το επικοινωνιακό ενδιαφέρον, πιστοποιώντας και το νόημα της άσκησης, με ζητούμενο την προβολή του θεσμού._ ΣΧ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

1. Solberg/Edmondson Toyota GR Yaris Rally1 02:11:13.1

2. Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 +1:08.4

3. Ogier/Landais Toyota GR Yaris Rally1 +1:14.9

4. Fourmaux/Coria Hyundai i20 N Rally1 +5:05.2

5. Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +6:05.3

6. Armstrong/Byrne Ford Puma Rally1 +7:18.8

7. Paddon/Kennard Hyundai i20 N Rally1 +7:42.1

8. Rossel/Mercoiret Citroën C3 Rally2 +8:27.5

9. Camilli/De La Haye Skoda Fabia RS +9:07.1

10. Gryazin/Aleksandrov Lancia Ypsilon HF +9:08.8