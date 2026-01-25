WRC – Ράλλυ Μόντε Κάρλο: Prince Oliver

Oliver Solberg, ο γιός του Peter, νικητής του φετινού Rally Monte Carlo, Νορβηγός, με Σουηδικό διαβατήριο, όπως και η λισάνς του.

Ο 24χρονος, τον περασμένο χρόνο, το 2025, Πρωταθλητής WRC2, σήμερα νικητής σε δύσκολο Monte Carlo, που εξελίχθηκε κάτω από απρόβλεπτες καιρικές συνθήκες και το κυριότερο, με παρόντες όλους τους ικανούς για τη νίκη, όπως και ο recordman και στο MC, o Seb Ogier, ο θρύλος του WRC, με τα εννέα Πρωταθλήματα. Με τα ίδια αυτοκίνητα και για τον Junior, είναι η δεύτερη συμμετοχή του που συνδυάζεται με νίκη, μετά την Εσθονία το 2025 με το GR Yaris Rally1.

Γεγονός, πως το οδηγεί με την ίδια άνεση που οδηγούσε ο Kale Rovanpera το full Hyubrid Yaris τον πύραυλο με τους 500 σε φουλ boost, κερδίζοντας δύο τίτλους, πριν το rotation και την αποχώρηση. Λείπει ο Κale, όπως και ο Tanak και όταν σχολιάζουμε περί προσωπικοτήτων, στοιχείο απαραίτητο όταν αναφερόμαστε στο Motorsport, κατά τη γνώμη μας δεν ισχύει το ουδείς αναντικατάστατος.

Εξωστρεφής και με το δικό του στιλ ο Oliver, πρίγκιπας πλέον, έχει προσθέσει τα δικά του στοιχεία στην επικοινωνία και το κυριότερο στην εξέλιξη του Yaris και στον τρόπο οδήγησης, είτε ο δρόμος καλύπτεται από χιόνι, οπότε και διορθώνει το λάθος με πολύ τύχη, είτε ελέγχει σε μικτό ύπουλο terrain. Όπου έχανε τόσο-όσο, επαναφέροντας άμεσα τη διαφορά στη συνέχεια, από τους Evans και Ogier, σε αγώνα κομμένο στα μέτρα του νέου με ταλέντο και υπομονή.

Επίλογος…

Τα ερωτηματικά συνδεδεμένα κυρίως με τη βαθμολογία, ενώ πάντα έχει ενδιαφέρον να παρακολουθείς τη δράση παγκόσμιων στο κυνήγι των mate τους, για μια θέση στον ήλιο. Παρακολουθώντας την κατάταξη το βράδυ του Σαββάτου και αφού έχει ολοκληρωθεί η SS Monaco -δεξιοτεχνία στο βρεγμένο, αναρωτιέσαι για το αν θα επιτεθούν με ευστοχία ο Ogier στον σάκο του μποξ, συγγνώμη στον Evans και ο Neuville στον Fourmaux. Αντίστοιχα θέλεις για την ποιότητα του θεσμού και το κύρος της Ford, έναν αξιόμαχο Armstrong.

Σε κάθε περίπτωση, ο νικητής γνωρίζει τη σημασία του αποτελέσματος, όντας προτεραιότητα σε σχέση με τους σημαντικούς βαθμούς της Κυριακής. Είναι η λάμψη του αγώνα, ενώ ακόμα είμαστε στην αρχή του Πρωταθλήματος. Οι σοφοί της παρέας, όπως είναι ο Ogier, ένας λάτρης και της στρατηγικής, έχουν το λόγο να επιλέξουν ψυχραιμία, ενώ κάποιοι όπως ο Fourmaux και ο Armstrong πρέπει να ρισκάρουν, ώστε να μην περάσουν απαρατήρητοι.

Το μενού με τέσσερις ε.δ., δύο επαναλαμβανόμενες για να είμαστε ακριβείς και δεν περιμένεις την PS…

Η έκπληξη άλλωστε, παραμένει πρωταγωνιστής σε MC υπό μικτές καιρικές συνθήκες, όπου παίζουν ρόλο η ώρα της αναμέτρησης και η σειρά στο δρόμο και δεν αποτελούν έκπληξη, αλλά είδηση οι χρόνοι των Rally3 και Rally2 σε επίπεδο γενικής, με τον εξαιρετικό Fontana να «κλέβει» από τους βαθμούς της Κυριακής.

Γεγονός ότι δεν αποτελεί έκπληξη το λάστιχο που άλλαξε ο Neville αμέσως μετά την αφετηρία της δεύτερης ε.δ., ούτε θεωρείται απλά αστοχία όταν κτύπησε παρά κάτω και κάτι τον βασανίζει τον Βέλγο, πέρα από τα Hankook.

Η προσεχτική οδήγηση του Solberg που θέλει τον αγώνα δεν επιβραβεύεται στη δεύτερη ε.δ. της ημέρας, όπου ένα τετακε με τη σχετική μανούβρα, του στοίχισε κάποια «δεύτερα» υπέρ του Εvans, με τον Ogier να δείχνει αδιάφορος, ενώ προετοιμάζεται για την PS, όπου ευτυχώς για το θεσμό, πέτυχε ρεκόρ τηλεθέασης.

Στο τελευταίο σκέλος του αγώνα, ο Fourmaux κερδίζει τις θετικές εντυπώσεις και βαθμούς, ενώ ο Armstrong αστοχεί μια ε.δ. πριν την PS και μένει με την εμπειρία, απαραίτητη για τη συνέχεια. Η εμπειρία που δεν φαίνεται πως κάνει τη διαφορά για τον McErlean, επιρρεπής στο λάθος ακόμα και όταν δεν πιέζεται, ενώ κάθε μέτρο είναι σημαντικό για τον Katsuta, απαραίτητος στο WRC, παρά τα λάθη του, που συνήθως τα διασκεδάζει.

Στην PS!

Πεντακάθαρες οι διαφορές μεταξύ των έξη πρώτων και άλλοι θα οδηγήσουν για τη γενική στον πλέον φημισμένο αγώνα του θεσμού και άλλοι για τους βαθμούς. Συνδυασμός θα πείτε και συμπληρώνουμε ότι είναι κάπως έτσι, με τον Solberg να έχει πολλά να χάσει στην αστοχία, ότι δεν ισχύει για τον Οgier. Προσδεθείτε να τους απολαύσουμε λοιπόν… Δοκιμασία τέρμα γκάζι για τον Evans που δήλωσε είμαι και εγώ εδώ κερδίζοντας τους βαθμούς της PS, με το άτυπο αυτο podium να το συμπληρώνουν οι mate του. Ο νικητής Solberg και ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής Ogier που σχολίασε ότι «ήταν ο αγώνας του Oliver».

Στο WRC2…

Κέρδισαν, ο άλλος Rossel, ο Leo, o 28 χρόνος Junior της οικογένειας και η Γαλλική Lancia (sic), η Citroen «Σε Τρουά» της προηγούμενης γενιάς. Έχασαν πανηγυρικά οι Lancia που πρωταγωνίστησαν στην επικοινωνία, συμμετοχή με όνομα Yohan και επώνυμο επίσης Rossel.

Ο έμπειρος Senior της οικογένειας, ex-εργοστασιακός της Citroen, που μαζί με τον παραδοσιακά ταχύ αλλά ζημιάρη Gryazin, έχουν την ευθύνη της συμμετοχής του θρύλου στο WRC. Στη μικρή κατηγορία, με βάση τα μηχανικά μέρη όπως του «Σε Τρουά» και η υπεροχή των συνδυασμών της Stellantis δεν αμφισβητείται σε ταχύτητα, αλλά σε ότι αφορά στην επιλογή των οδηγών, που δεν χαρακτηρίζει τη σοβαρότητα του εγχειρήματος.

Τι σημαίνει επιστροφή του θρύλου και με ποιους; Πρόκειται για τη συμμετοχή στο WRC, ενός γκρουπ-κολοσσός, που την κάνει περισσότερο γοητευτική ή συγκεκριμένη brand-α. Γιατί κρυβόμαστε και από τον εαυτό μας, ως βαριά ασθενείς με το θεσμό; Με ρεαλισμό, «Stellantis is ON» και αν έχουν πλάνο και συνεχίσουν κερδισμένο θα είναι το WRC, οπότε και θα δούμε πιλότους της πρώτης γραμμής στα μπάκετ της σύγχρονης Integrale.

Στο Monte, η συμμετοχή της Lancia, συνδυάστηκε με οδηγικά λάθη και κορυφαίους χρόνους σε αγώνα που η Skoda επιβίωσε με τους Camili, Dapra, ενώ οι οδηγοί με Toyota δεν έδειξαν τα δόντια τους, όταν είναι σαφές. Το πιστοποιεί, ο Γάλλος Pelamourgues: «Hyundai is back» στο WRC2.

Κακά τα ψέματα, έχουμε να κάνουμε με θεσμό για τέσσερις κατασκευαστές, που μας υποχρεώνει να είμαστε συντονισμένοι, όπως και αισιόδοξοι για τη σοβαρή παρουσία Ελλήνων στο EKO Ράλλυ Ακρόπολις, ότι μας έλειψε.

Λεπτομέρεια τα αποτελέσματα στην WRC3 με τον Fontana να Πρωταγωνιστεί ακόμα και σε καθεστώς SR.

Σημαντική για την ουσία, αλλά και για το συναίσθημα, η συμμετοχή των Δριβάκου-Μπαντέ με το Hyundai i20R5 σε Μόντε που τους αρέσει, όταν σε ευαισθητοποιεί και το πείσμα τους. Πέρα από την άγνοια κινδύνου που χαρακτηρίζει το Δημήτρη και για αυτό τον ξεχωρίζεις ως και συναθλητή καρδιάς. Αντίστοιχα σημαντική η συμμετοχή των Βασιλάκη-Harryman μεθαύριο στη Σουηδία, από τις 12 μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου, με τον κ. Γιώργο να αξιοποιεί το θετική του διάθεση, τον Harryman Jr, τον «δικό μας» Άλαν και την Car Center Fiesta Rally3, αναζητώντας και άλλες προκλήσεις στο master cup. Θεσμός κομμένος-ραμμένος στα μέτρα του Έλληνα Gentleman και του πολιτογραφημένου Έλληνα συνοδηγού του._ ΣΧ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ SS16

1. Solberg/Edmondson Toyota GR Yaris Rally1 4:04:45.8

2. Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 +58.3

3. Ogier/Landais Toyota GR Yaris Rally1 +1:51.4

4. Fourmaux/Coria Hyundai i20 N Rally1 +5:47.7

5. Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +9:51.5

6. Rossel/Mercoiret Citroën C3 Rally2 +11:34.2

7. Katsuta/Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +12:28.6

8. Camilli/de la Haye Skoda Fabia RS Rally2 +13:31.9

9. Dapra/Guglilmetti Skoda Fabia RS +13:36.5

10. Pelamourgues/Pouget Hyundai i20 Rally2 +16:53.3

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

1. Solberg/Edmondson Toyota GR Yaris Rally1 4:24:59.0

2. Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 +51.8

3. Ogier/Landais Toyota GR Yaris Rally1 +2:02.2

4. Fourmaux/Coria Hyundai i20 N Rally1 +5:59.3

5. Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +10:29.8

6. Rossel/Mercoiret Citroën C3 Rally2 +12:58.4

7. Katsuta/Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +13:05.4

8. Dapra/Guglielmetti Skoda Fabia RS Rally2 +15:07.9

9. Camilli//De La Haye Skoda Fabia RS +15:16.4

10. Paddon/Kennard Hyundai i20 N Rally1 +17:47.5

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΔΗΓΩΝ

Oliver Solberg 31

Elfyn Evans 26

Sebastien Ogier 18

Adrien Fourmaux 17

Thierry Neuville 10

Leo Rossel 8

Takamoto Katsuta 6

Yohan Rossel 6

Roberto Dapra 4

Eric Camilli 2

Hayden Paddon 1

Romet Jurgenson 1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

Toyota 59

Hyundai 35