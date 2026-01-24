WRC – Ράλλυ Μόντε Κάρλο: Στο ίδιο έργο θεατές

Πρωταγωνιστής οι καιρικές συνθήκες στο Rally Monte Carlo, τουλάχιστον μέχρι αύριο, που ολοκληρώνεται ο πρώτος αγώνας του θεσμού.

Η σημερινή τρίτη ημέρα, έκρυβε τις εκπλήξεις που χαρακτηρίζουν αυτόν τον αγώνα, όταν από ένα κλασικό ασφάλτινο Ράλλυ, ως σπάνια εκδοχή του στα Γαλλικά βουνά, εξελίσσεται σε οδόστρωμα όπου το χιόνι συνδυάζεται συχνά και με μαύρο πάγο, όπως και με τη λάσπη. Στο άγνωστο ειδικά ο πρώτος που ανοίγει το δρόμο, αγκαλιά με την αστοχία, όσοι εκκινούν πιο πίσω, οπότε οι γνωστές μπούκες, παγίδες υψηλού ρίσκου ώστε να αξιοποιείται όλος ο δρόμος, φέρνουν το χώμα στο οδόστρωμα. Ότι ταλαιπώρησε αλλά δεν προβλήματισε τον Δημήτρη Δριβάκο που αξιοποίησε την εμπειρία του από το ΡΑ και το τσαγανό που τον χαρακτηρίζει, ώστε με την κ. Μπαντέ, να επιβιώνουν κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

La Breole IN & OUT

Σάββατο 24 Iανουαρίου 2025 και η τρίτη ημέρα του αγώνα, έχει κτιστεί πάνω στην περίφημη ε.δ. La Breole των 30 χιλ. Ένα πέρασμα το πρωί και ένα το μεσημέρι, με ενδιάμεση ε.δ. την Vaumeilh των 15 χλμ. μια φορά. Ώστε να υπάρχει ο χρόνος να μετακινηθεί ο θίασος στο Monaco για τη φιέστα, την SS στο σιρκουί, στις 19:35 Ελληνική ώρα.

Ότι σε κρατάει Σάββατο βράδυ στο σπίτι, συνδεδεμένος τηλεοπτικά ώστε να απολαύσεις τον Oliver, τον Evans, τον Ogier και την παρέα τους, να οδηγούν τα θηρία του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, στο «σαλόνι» του Leclerc κ.α.

Τυχεροί ορισμένοι οργανωτές στο WRC έχουν έτοιμες λύσεις, ικανοί οι Έλληνες συνάδελφοί τους, που κοπιάζουν και κάνουν τη διαφορά και πάντα είμαστε συντονισμένοι για την επιλογή-έκπληξη που τους χαρακτηρίζει.

Solberg, Oliver Solberg, ο Junior του Peter!

Απομένει η SS, αλλά ρισκάρεις να σχολιάσεις, ότι στο απρόβλεπτο, επικρατεί ο καλύτερος τουλάχιστον επί του προκειμένου.

Μικτές συνθήκες αλλά πρέπει να είσαι συνδεδεμένος με το RallyTv live, ώστε να απολαύσεις την τηλεοπτική κάλυψη όλου του αγώνα και όχι όποτε μείνει ελεύθερο κανάλι όπως χθες και ειδικά προχθές που κυριάρχησε το ποδόσφαιρο, στην ελληνική κάλυψη. Γεγονός ότι το θέαμα συγκλονίζει με τον Munster να ανοίγει δρόμο και να προσπαθεί να επιβιώσει, οπότε ακόμα και όσοι ακολουθούν, ψάχνουν και δεν βρίσκουν την αγωνιστική γραμμή. Συνθήκες Ogier στο πρώτο πέρασμα και ο Γάλλος καλύπτει οριακά τον Evans, όταν ο Solberg σοφά επιλέγει να αμυνθεί, χαρίζοντας δευτερόλεπτα στους mate του στην Toyota.

Aντίστοιχα δύσκολη και η δεύτερη ε.δ. της ημέρας όπου ο νεαρός Νορβηγός με Σουηδική λισανς και διαβατήριο, επαναφέρει την τάξη, όταν ο δεύτερος χρόνος του Rossel με το Rally 2 πιστοποιεί, ότι όσο περνάει η ώρα και αυξάνονται τα περάσματα, οι χρόνοι βελτιώνονται. Στον ρυθμό του ο Evans, προσεκτικός ο Ogier που δεν τον καλύπτει, όπως άλλωστε ουδείς που ακολουθεί, με τα δύο πληρώματα της Hyundai σε μεταξύ τους αψιμαχίες. Το ξέρουν, δεν βλέπουν βάθρο στα ίσια, εκτός αν επιλέξουν χαρακίρι οι τρεις top της Toyota, ότι δεν μας έχουν συνηθίσει. Άλλωστε δεν ταξίδεψαν τυχαία και σε safe mode στη La Breole 2, με γεγονός πως ο αρχηγός της ομάδας τους ο Υuha Kankkunen δεν αντέχει τις δυσάρεστες εκπλήξεις. Ότι δεν επιφυλάσσει ούτε ο Neuville στον Fourmaux που προηγείται από τα Hyundai, όταν στη Ford παρακολουθούν την εξέλιξη του Armstrong στον πρώτο του αγώνα με το ειδικών απαιτήσεων Puma Rally 1.

Στην κατηγορία WRC2 o Leo Rossel καλά κρατεί, όταν ο Gryazin πυροβολεί και στο τέλος αστοχεί, καταστρέφοντας την ανάρτηση της HF και φαίνεται πως αύριο Κυριακή στον επίλογο, δεν θα κριθεί αυτή η κατηγορία. Σε κάθε περίπτωση, δεν αφορά στα πλήκτρα μας το πόσο Σε Τρουά, είναι η Ιντεγκράλε, με γεγονός πως θεωρούμε σημαντική τη συμμετοχή κάθε κατασκευαστή, πέρα από την Ιστορία που δεν επιστρέφει πάντα από λευκό χαρτί.

Την Κυριακή!

Δεν τον χάνεις τον επίλογο και οι δύο επαναλαμβανόμενες ε.δ. στα φημισμένα βουνά πάνω από το Monaco αθροίζουν 70 χλμ. ε.δ., με την PS στις 14:15, δική μας ώρα. Στην PS, σφραγίζονται τα αποτελέσματα και η βαθμολογία σε συνδυασμό και με τις επιδόσεις στις προηγούμενες ε.δ.

Το ενδιαφέρον, που θα κρατήσει πολλούς πιστούς σε γεύμα στο σπίτι, με άρωμα Principaute._ ΣΧ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

1. Solberg/Edmondson Toyota GR Yaris Rally1 3:14:03.9

2. Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 +1:04.7

3. Ogier/Landais Toyota GR Yaris Rally1 +1:31.3

4. Fourmaux/Coria Hyundai i20 N Rally1 +6:13.8

5. Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +7:29.5

6. Armstrong/Byrne Ford Puma Rally1 +10:06.1

7. Rossel/Mercoiret Citroën C3 Rally2 +11:01.8

8. Munster/Louka Ford Puma Rally1 +11:24.8

9. Katsuta/Johnston Toyota GR Yaris Rally + 11:47.1

10. Dapra/Guglielmentti Skoda Fabia RS +12:29.5