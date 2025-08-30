WRC – Ράλλυ Παραγουάης: Έχουμε αγώνα…

Δεν περιορίζεται το ενδιαφέρον ακόμα και όταν ο συναγωνισμός, όσο διαρκεί, αφορά σε πληρώματα της ίδιας ομάδας…

ΓΙΑ τον ειδικό μάλιστα, παραδοσιακά εκτοξεύεται η αγωνία, που ερμηνεύεται και σε πονοκέφαλο του επικεφαλής της ομάδας με οδηγούς – διεκδικητές. Για τον αγώνα και ευρύτερα, για το Πρωτάθλημα…

Δεύτερη ημέρα στην Παραγουάη με τρεις επαναλαμβανόμενες ειδικές διαδρομές και το μεσημέρι και την SS το «Διαδρόμιο του Nότου», που ούτε εκεί χαρίστηκε ο Ogier με στόχο την κορυφή.

Από νωρίς ένα (ακόμα) λάστιχο έθεσε εκτός μάχης τον Τanak, αφήνοντας στον Fourmaux με το δικό του Hyundai i20Ν τον έλεγχο (;) των οδηγών της Toyota, Rovanpera και Ogier.

Αθροίζουν δέκα παγκόσμια πρωταθλήματα οι δύο τους και σε αυτό το επίπεδο κρίνεται λεπτομέρεια ότι τους χωρίζουν 17 χρόνια σε ηλικία και πολλά χιλιόμετρα στο δρόμο.

Ο Κalle έχει την ποιότητα, την ταχύτητα και πλέον την εμπειρία, ο Seb τα πάντα όλα και κάτι παραπάνω που τον κάνει μοναδικό…

ROVANPERA vs OGIER

Η διαφορά τους, στα 15 δευτερόλεπτα στο μισό της ημέρας με τον Ogier να μειώνει οριακά αλλά σταθερά. Στον «καρδιολόγο» ο Κankkunen, στην Ασωπία ο Latvala και μόνο ο Πρόεδρος Akio Toyoda παραμένει ψύχραιμος και μάλιστα φαίνεται πως διασκεδάζει. Το ρεσιτάλ του Ogier και στη συντήρηση-επιλογή ελαστικών, που έστειλε για επανεξέταση τον Fourmaux, ενώ έβαλε σε σκέψεις τον Rovanpera, που εν τέλει, μια ειδική διαδρομή πριν ολοκληρωθεί η δεύτερη ημέρα τέθηκε εκτός.

Από λάστιχο, στη μέση της 14ης ε.δ. των 22 χιλιομέτρων με την αλλαγή να τους στοιχίζει περίπου δύο λεπτά και να τους θέτει εκτός διεκδίκησης θέσης στο βάθρο, υπόθεση των Ogier, Fourmaux, Evans και Tanak.

PARLEZ VOUS FRANCAIS?

Ogier-Fourmaux 1-2 και θα νιώθει άβολα απόψε στο βάθρο ο Evans με τους Γάλλους.

Ο Ουαλός διεκδικητής του τίτλου, οδηγεί από́ χθες όπως του ταιριάζει και αν δεν έχει απαντήσεις στους Rovanpera και Ogier με ίδια αυτοκίνητα, ενώ χάνει σε απόλυτους χρόνους και από τους Fourmaux και Tanak με τα i20Ν, είναι γεγονός πως τα καταφέρνει με τον Neville, ενώ δεν τον απασχολούν οι Pajari και Katsuta.

Αύριο, ο Evans θα προσπαθήσει να κρατήσει πίσω του τον Tanak, αλλά και για τους βαθμούς, ενώ ο Οgier για τη νίκη, ότι θα αμφισβητήσει ο Fourmaux.

Η Hankook, λογικά και με στοιχεία στατιστικής, αύριο δεν θα προβληματίσει, έχοντας τραυματιστεί όλοι της πρώτης σειράς. Σύμφωνοι, ο Evans χρωστάει ένα κλατάρισμα, αλλά και η τύχη του οφείλει ένα δώρο.

Σε λίγες ώρες το αποτέλεσμα όπως και οι έξτρα βαθμοί, συνδεδεμένοι με τους χρόνους των ειδικών, σε μοιρασιά καλύτερη από́ πέρσι…

ΤΕΡΜΑ ΓΚΑΖΙ

Oι τρομοκράτες με τα Rally2 και μετά την εγκατάλειψη του Dominguez νωρίς το πρωί, για το βάθρο στριμώχνονται οι Virves, Rossel και Solberg, με Skoda, Citroen και Toyota αντίστοιχα, με τον Junior να κερδίζει παντού και να τους καλύπτει σε πτήση διαρκείας, οπότε και κρίνεται λεπτομέρεια, η σειρά και οι συνολικές διαφορές τους απόψε.

Αύριο τα σπουδαία με τον Solberg να θέλει τη νίκη, ενώ ο Gryazin με το Skoda που τον ακολουθεί σε απόλυτους χρόνους, είναι εκτός μάχης και αυτός, με λάστιχο…

Στην κατηγορία Rally3 που δύσκολα παρακολουθείς λόγω και της διαφοράς της ώρας, ο Fontana δεν έχει αντίπαλο. Πέρα από́ την οποιαδήποτε εξέλιξη μέχρι την ολοκλήρωση της ημέρας και τυπικά. Σε κάθε περίπτωση, είναι όμορφο να βλέπεις τη γαλανόλευκη στα αποτελέσματα των ε.δ. δίπλα στο όνομα του κ. Γιώργου Βασιλάκη που μοιράζεται τη Fiesta του με τον Alan Harriman, ένας δικός μας, από́ καιρό.

Επίλογος, αύριο Κυριακή με δύο επαναλαμβανόμενες ε.δ, η PS των 18.50 χιλ (!) σημαντική και στο κυνήγι των βαθμών, στις 19.15 σε απευθείας κάλυψη από το συνδρομητικό κανάλι._ΣΧ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΑΒΒΑΤΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ SS15

1 Ogier/Landais – Toyota GR Yaris Rally1

2 Fourmaux/Coria – Hyundai i20 N Rally1 +10.3

3 Evans/Martin – Toyota GR Yaris Rally1 +36.6

4 Tänak/Järveoja – Hyundai i20 N Rally1 +39.1

5 Neuville/Wydaeghe – Hyundai i20 N Rally1 +46.8

6 Rovanperä/Halttunen – Toyota GR Yaris Rally1 +2:21.2

7 Pajari/Salminen – Toyota GR Yaris Rally1 +3:16.2

8 Virves/Viilo – Skoda Fabia Rally2 +5:30.8

9 Solberg/Edmondson – Toyota Yaris Rally2 +5:37.3

10 Rossel/Dunand – Citroën C3 Rally2 +5:38.0