WRC – Ράλλυ Παραγουάης: «L ETAT, C EST MOI»!

Χαρακτηριστικό σχόλιο για τον Sebastian Ogier ως και ο σύγχρονος κυβερνήτης του WRC, ότι αποδεικνύεται σε κάθε ευκαιρία…

Με περισσότερο ή με λιγότερο συναγωνισμό και ποτέ δεν του χαρίστηκαν, όπως άλλωστε και στην Παραγουάη μόνος απέναντι στους δικούς του και στους άλλους, όπως είθισται.

Δικό του έργο, με υπογραφή “S.O.”, η εξέλιξη του αγώνα στον Αμερικάνικο Νότο, επίδοση με διαχείριση ελαστικών όπως μόνο αυτός, που δίνει ακόμα περισσότερη λάμψη σε ένα εκπληκτικό palmares όπως του 42 χρόνου Γάλλου. Οκτώ φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής, νικητής σε 65 αγώνες και όσο οδηγεί ποτέ δεν θα πεις ποτέ για την εξέλιξη των στατιστικών του. Άλλωστε τα ρεκόρ είναι για να ισοφαρίζονται και να σπάνε και μακριά από εμάς η ανάλυση- σύγκριση των οκτώ τίτλων μέχρι στιγμής του Ogier, με τα εννέα του συμπατριώτη του Seb Loeb.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Μικρή η διαφορά το πρωί στην αφετηρία του τρίτου σκέλους, μεταξύ Γάλλων. Ogier vs Fourmaux με διαφορά 10 δλ. για ένα menu τεσσάρων ε.δ. των 80 χιλιομέτρων, αλλά αγώνας δεν έγινε.

Ο Fourmaux, έχασε μισό λεπτό με το καλημέρα προδομένος από την Κορεάτικη μηχανή και μόνο η Ηankook, ούτε η βροχή, θα μπορούσαν να επιβραδύνουν τον Ogier, ταξιδεύοντας για τη νίκη, αποτέλεσμα ενισχυμένο ατού και για τον τίτλο των οδηγών, σε μάχη μεταξύ των οδηγών της Toyota.

Τα λάστιχα, δεν προδίδουν όποιον ξέρει να τα διαχειρίζεται και περί τίτλου, είναι νωρίς θα σχολιάσετε, με γεγονός πως όντας δεύτερος ο Evans, παραμένει επικεφαλής και διατηρεί τις ελπίδες του. Απομένουν τέσσερις αγώνες, που στον Seb ταιριάζουν οι τρεις θα απαντήσουμε και άλλωστε παλαιοί και νεότεροι, με Ogier-Toyota σε τροχιά για το νταμπλ, έχουμε σοβαρούς λόγους να ακολουθούμε το θεσμό όπου δεσπόζει το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις. Απολαμβάνοντας έναν σπουδαίο, ένας Γάλλος ευγενής, πρέσβης του θεσμού, που οδηγεί το αυτοκίνητο Πρωταθλητής των πωλήσεων, στην πολιτική του εκδοχή.

Στο βάθρο, συντροφιά του οκτάκις Παγκόσμιου Πρωταθλητή, στο δεύτερο σκαλί ο Evans, που αποδείχθηκε τυχερός αλλά και ικανός ελέγχοντας οριακά τον τρίτο Neville που πετούσε στην PS. Ότι δεν κατάφερε ο Fourmaux. Ο Γάλλος της Hyundai, που καθυστέρησε και στην PS, αλλά και μια ειδική πριν το τέλος όταν έσβησε ο κινητήρας του σε λίμνη στη μέση της διαδρομής και παρά την προσπάθεια του ολοκλήρωσε απογοητευμένος στην τέταρτη θέση. Τα νερά, κόστισαν και στον Tanak της Hyundai σε συνδυασμό και με λάστιχο. Ο Tanak, στην καλύτερη θέση στη βαθμολογία ανάμεσα στους οδηγούς της Hyundai, φαίνεται πως ακολουθεί την πρακτική Neville και αναλύει, προσμετρώντας κλαταρίσματα.

Έκτος εν τέλει ο Rovanpera και μην υποτιμήσετε τον 25 χρόνο Φινλανδό μεθαύριο στη Χιλή, αγώνας τύπου Φινλανδίας, με γεγονός ότι παραμένει και στη μάχη του τίτλου, σε μέχρι στιγμής ισοβαθμία με τον professeur Ogier.

Η άνευ σχολιασμού παρουσία των Puma, αφορά τη Ford που υποτιμάει τη συμμετοχή της σε ένα θεσμό που στο παρελθόν έχει διαπρέψει, εμπνέοντας μάλιστα οδηγούς, μηχανικούς και το κοινό.

Ο ΟΛΙΒΕΡ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ

Ο Solberg Jr, τα έχασε όλα με το καλημέρα την Παρασκευή το πρωί διαλύοντας τροχό και ανάρτηση. Στη συνέχεια, οδήγησε ο Solberg της Eσθονίας και σε πτήση με το GR Yaris Rally 2, κέρδισε στην κατηγορία WRC2, με ένα εκπληκτικό σερί σε χρόνους σε ειδικές διαδρομές, κερδίζοντας θέσεις και αγώνα, παρασύροντας ικανούς σε λάθη.

Στο βάθρο, οι Solberg Jr, Rossel, Gryazin, με Toyota, Citroen και Skoda αντίστοιχα, σε συνδυασμό με τις επιδόσεις του τοπικού Zaldivar και του Eσθονού Virves, αποτέλεσμα-καθρέπτης ενός εξαιρετικού θεσμού με ικανά πληρώματα και πλουραλισμό κατασκευαστών, ειδικά στην Παραγουάη. Συνδυασμοί, που έλαμψαν και στη γενική κατάταξη.

Με την κατηγορία Rally3 να εξελίσσεται σε θεσμό ενιαίου τύπου, με τα Ford Fiesta χωρίς αντίπαλο, αφού οι Clio έμειναν στα γκαράζ. Η Rally3 υπόθεση του Ιταλού Fontana, ενώ η κατηγορία του νεαρού και του ώριμου, σφραγίστηκε και με άψογα Ελληνικά, που χαρακτηρίζουν τον gentleman Γιώργου Βασιλάκη. Στο πλευρό του, στην πορτοκαλί Fiesta της MSport υπό την εποπτεία του CarCenter, ο φιλέλληνας Allan Harryman και κρίμα που δεν θα τους δούμε στο PEMA-HAR.

Επόμενος γύρος του WRC, το Rally Χιλής , αγώνας τύπου Ράλλυ στη Φινλανδία, που θα διεξαχθεί το τετραήμερο 11-14 Σεπτεμβρίου._ΣΧ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΡΑΛΛΥ ΠΑΡΑΓΟΥΑΗΣ

1 Ogier/Landais – Toyota GR Yaris Rally1

2 Evans/Martin – Toyota GR Yaris Rally1 +26.2

3 Neuville/Wydaeghe – Hyundai i20 N Rally1 +27.2

4 Fourmaux/Coria – Hyundai i20 N Rally1 +28.5

5 Tänak/Järveoja – Hyundai i20 N Rally1 +30.6

6 Rovanperä/Halttunen – Toyota GR Yaris Rally1 +2:05.2

7 Pajari/Salminen – Toyota GR Yaris Rally1 +3:35.5

8 Solberg/Edmondson – Toyota GR Yaris Rally2 +6:53.8

9 Rossel/Dunand – Citroen C3 Rally2 +7:16.3

10 Gryazin/Aleksandrov – Skoda Fabia Rally2 +8:48.2

WRC – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΔΗΓΩΝ

1 Elfyn Evans 198

2 Sebastien Ogier 189

3 Kalle Rovanpera 189

4 Ott Tanak 178

5 Thierry Neuville 150

6 Takamoto Katsuta 88

7 Adrien Faurmaux 83

8 Oliver Solberg 56

9 Sami Pajari 54

10 Gregoire Munster 21

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

1 Toyota 513

2 Hyundai 413

3 Ford 143