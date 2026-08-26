WRC – Ράλλυ Παραγουάης (Preview): Στην τελική ευθεία

Τέσσερις και ενδεχομένως τρεις, οι αγώνες που απομένουν για να ολοκληρωθεί ο θεσμός.

Υπόθεση Toyota το Πρωτάθλημα των κατασκευαστών, αλλά σε εκκρεμότητα των οδηγών, αφού δεν θεωρείται ασφαλές το προβάδισμα του Evans σε σχέση με τους συναθλητές του, όλοι οι διεκδικητές με Toyota GR Yaris Rally1.

Ο αγώνας

Με έδρα την πόλη Ενκαρνασιόν (Encarnación), κοντά στα σύνορα με την Αργεντινή, πρόκειται για συνδυασμό με ειδικές διαδρομές, συνήθως με κόκκινο χώμα στο terrain που χαρακτηρίζεται από απαιτητικά ιδιαίτερα τεχνικά κομμάτια, μέσα σε πυκνή βλάστηση.

Το ιδιαίτερα μαλακό οδόστρωμα σε γρήγορες ε.δ., δημιουργεί προβλήματα με βαθιές αυλακώσεις ειδικά στο δεύτερο πέρασμα κάθε διαδρομής, οπότε και απαιτείται η απόλυτη συγκέντρωση ώστε να μη χαθεί ο ρυθμός, στην προσπάθεια και των κορυφαίων να αποφύγουν το λάθος, σε περιβάλλον με χασίματα και ενίοτε πολλή σκόνη, συνδυασμός που περιορίζει την ορατότητα.

Αναμένεται δυνατό τριήμερο πραγματικού αγώνα, με τα προεόρτια από την Πέμπτη και μάχες με επαναλαμβανόμενες ε.δ. στη συνέχεια. Ισορροπία την Παρασκευή και το Σάββατο, με διαφορετικό από το συνηθισμένο μοτίβο την Κυριακή των πέντε ε.δ., οι δύο επαναλαμβανόμενες, με την PS στις 20:15 δική μας ώρα, το βράδυ της Κυριακής.

Ιστορία και Συμμετοχές …

Το Ράλλυ στην Παραγουάη έκανε το ντεμπούτο του στο WRC το 2025 και καθιερώθηκε για πολλούς λόγους, όπως και για τη γειτονία με την Χιλή, ακριβώς μετά από δύο εβδομάδες στις 10-13 Σεπτεμβρίου, τουλάχιστον το 2026.

Με έδρα την πόλη Ενκαρνασιόν (Encarnación), κοντά στα σύνορα με την Αργεντινή, ο αγώνας υπόσχεται έντονο συναγωνισμό, τόσο για τη γενική κατάταξη ανάμεσα σε επαγγελματικές με τα Rally1, όπως και σε μικρότερες κατηγορίες, όπου συμμετέχουν και εξαιρετικοί τοπικοί οδηγοί.

Συνολικά, 60 οι συμμετοχές και τους πυραύλους, τα δέκα Rally1, πλαισιώνουν 25 WRC2 και επτά Rally3, ενώ πέντε είναι οι συμμετοχές στο cup των βετεράνων.

Σε πλήρη η σύνθεση η αρμάδα της Toyota μαζί με τον Ogier και βέβαια τον Evans και την παρέα τους που ήδη συμμετέχουν σε σκληρό πόκερ διεκδικώντας βαθμούς, με τον Pajari να κάνει τους δικούς του υπολογισμούς. Όλοι τους άλλωστε εξαιρετικοί στο χώμα, όπως και οι τρεις οδηγοί της Hyundai και οι δύο της Ford με τον Paddon στο τρίτο i20 N R1, αυτοκίνητο που στη Χιλή θα οδηγήσει ο Lappi.

Στο WRC2 όλοι παρόντες, με τον χορό να ανοίγει ο Virves, με το Fabia RS που θα πρέπει να ελέγξει τα άλλα Fabia και κυρίως κορυφαίους με Toyota GR Yaris και Lancia Ypsilon Integrale Rally2. Τα Rally3 είναι όλα Ford Fiesta και τις συμμετοχές χαρακτηρίζει και το έντονο τοπικό στοιχείο όπως και στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, με τη διαφορά ότι τα κορυφαία πληρώματα, αναμένονται και ανταγωνιστικοί.

Με τη διαφορά της ώρας, ο αγώνας προσφέρεται για την παρακολούθηση του και από τους Ευρωπαίους πιστούς, που μπορούν να συνδυάσουν ιδανικά το τελευταίο τριήμερο του Αυγούστου. Vive le Sport._ ΣΧ

Ε.Δ. Ράλλυ Παραγουάης 2026 (Ώρα Ελλάδας)

Πέμπτη 27 Αυγούστου

Shakedown – Carmen del Paraná (5.60 km)

Παρασκευή 28 Αυγούστου

15:03: SS1 Cambyreta 1 (24.65 km)

15:56: SS2 Nueva Alborada 1 (15.66 km)

16:49 SS3 Yerbateras 1 (33.88 km)

17:50: SS4 – SSS Autodromo 1 (2.50 km)

20:19: SS5 Cambyreta 2 (24.65 km)

21:12: SS6 Nueva Alborada 1 (15.66 km)

22:05: SS7 Yerbateras 2 (33.88 km)

23:18: SS8 – SSS Autodromo 2 (2.50 km)

Σάββατο 29 Αυγούστου

14:19: SS9 Bella Vista 1 (21.15 km)

15:12: SS10 Bella Vista Sur 1 (11.57 km)

16:05: SS11 Hohenau 1 (19.40 km)

17:02: SS12 Trinidad 1 (15.00 km)

20:16: SS13 Bella Vista 2 (21.15 km)

21:09: SS14 Bella Vista Sur 2 (11.57 km)

22:05: SS15 Hohenau 2 (19.40 km)

23:02: SS16 Trinidad 2 (15.00 km)

24:05: SS17 – SSS Encarnación Costanera (3.10 km)

Κυριακή 30 Αυγούστου

13:05: SS18 Encarnación 1 (10.26 km)

14:38: SS19 Artigas 1 (19.60 km)

16:51: SS20 Artigas Oeste (8.44 km)

17:43: SS21 Artigas 2 (19.60 km)

20:15: SS22 Encarnación 2 – WOLF POWER STAGE (10.26 km)

Κατάταξη Πρωταθλήματος Οδηγών WRC1

1. Elfyn Evans 201

2. Sami Pajari 171

3. Takamoto Katsuta 160

4. Oliver Solberg 156

5. Sebastien Ogier 139

6. Adrien Fourmaux 129

7. Thierry Neuville 125

8. Esapekka Lappi 25

9. Hayden Paddon 21

10. Joshua McErlaen 21

Κατάταξη Πρωταθλήματος Κατασκευαστών

1. Toyota 514

2. Hyundai 340

3. Toyota 184

4. Ford 130

Κατάταξη Πρωταθλήματος Οδηγών WRC2

1. Robert Virves 100

2. Roope Korhonen 79

3. Teemu Suninen 76

4. Leo Rossel 64

5. Alejandro Cachon 61

6. Nikolay Gryazin 56

7. Yohan Rossel 52

8. Andreas Mikelsen 44

9. Roberto Dapra 37

10. Lauri Joona 36

Λίστα συμμετοχών 👇