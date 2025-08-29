WRC – Ράλλυ Παραγουάης: Σπεύδε βραδέως

Η σοφή τακτική της υπομονής δικαιώνει, σε αγώνα που φαίνεται πως θα κριθεί στο ποιος δεν θα έχει λάστιχο…

ΑΠΟΜΕΝΕΙ η SS των 2.5 χλμ. για να ολοκληρωθεί και τυπικά το πρώτο σκέλος που βρίσκει το Toyota GR Yaris στην κορυφή.

Την Ιαπωνική μηχανή οδηγεί ο Kalle Rovanpera, νικητής στη Φινλανδία, πριν λίγες εβδομάδες, έχοντας όμως να αντιμετωπίσει ένα Hyundai i20Ν. Που δεν οδηγούν ο Τanak ή ο Neville ως οι συνήθεις ύποπτοι, αλλά ο Γάλλος Andien Fourmaux, που με γεγονός την ταχύτητά του και της μηχανής του, ήταν καθαρά πρώτος, μέχρι την έβδομη ε.δ., δηλαδή την τελευταία πραγματική ε.δ. της ημέρας, όπου είχε λάστιχο…

Μεγάλη η σημερινή ημέρα σε χιλιόμετρα, αλλά και γεμάτη σε στιγμιότυπα, σε έναν αγώνα που φαίνεται πως διαθέτει και χαρακτήρα σε σχέση με το terrain που απαιτεί στιλ στην οδήγηση και ψυχή, ειδικά σε πηδήματα-σκαλοπάτια με πολλά χιλιόμετρα, όπου δοκιμάζεται η ανάρτηση και το πλαίσιο, ενώ κρύβει και εκπλήξεις, με εναλλαγές στην πρόσφυση…

Αυτή τη φορά, τα λάστιχα αφορούν και στα Toyota, ό,τι στοίχισε στους Katsuta, Ogier και Pajari αλλά και στον Solberg στη μικρή κατηγορία.

Ανάμεσα στα Rally 1 και ειδικά ανάμεσα σε Hyundai και Toyota δεν χωράει τρίτος, κάτι που ευτυχώς δεν ισχύει ανάμεσα στα πληρώματα των δύο σοβαρών κατασκευαστών που συμμετέχουν στο θεσμό και εναλλάσσονται στο παιχνίδι με το χρονόμετρο, ανθρώπων έργο.

Εναλλαγές λοιπόν στη μάχη των ειδικών διαδρομών με τον Ogier να είναι τρεις φορές ο ταχύτερος σε επτά ε.δ., ο Fourmaux να είναι δύο φορές, ενώ ειδική κέρδισαν και οι Rovanpera και Tanak, που είχε τη στιγμή του. Στο βάθρο μέχρι στιγμής τον επικεφαλής Φινλανδό, πλαισιώνουν ο Γάλλος και ο Εσθονός της Hyundai. Aκολουθεί ο Ogier που διδάσκει προσαρμογή στον άγνωστο δρόμο, ό,τι χαρακτηρίζει την ποιότητα του.

Αφαιρέστε το χρόνο του απο το λάστιχο στη δεύτερη ε.δ. του αγώνα, όπου έχασε 37 δλ. από τον πρώτο και έχετε την απάντηση στο σχόλιο μας, χωρίς όμως να σημαίνει ότι η ιστορία στο WRC, γράφεται με υποθέσεις. Γεγονός ότι και οι Evans, Neville βλέπουν βάθρο, με τον Ουαλλό να δείχνει σε καλή κατάσταση, ενώ ο Βέλγος αναζητάει την αυτοπεποίθηση του ώστε να ξεπεράσει το άγχος από την πιθανή αστοχία των ελαστικών του.

Στο WRC2 o αγώνας εξελίσσεται υπό πίεση και εδώ τον Γάλλο επικεφαλής Yohan Rossell με το εργοστασιακό C3, πιέζει και ο τοπικός Domingues με Yaris. Να υπενθυμίσουμε πως ο οδηγός από την Παραγουάη, συμμετέχει με συνέπεια στο WRC από το 2022, ότι από τη μία δείχνει το δρόμο το σωστό περί συναγωνισμού και από την άλλη, σβήνει κάθε διάθεση για συγκρίσεις. Επί του προκειμένου το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο “come back” του Solberg jr με γεγονός ότι η τέρμα γκάζι πρακτική σε κυνήγι βαθμών, κρύβει και δυσάρεστες εκπλήξεις.

Το Σάββατο, το menu περιλαμβάνει τρεις επαναλαμβανόμενες Ε.Δ. και την SS των 2.5 χλμ., σε χωμάτινη πίστα τύπου “Διαδρόμιο” που την πρώτη ημέρα, την Παρασκευή έγινε δύο φορές.

Στο τηλεοπτικό πρόγραμμα του δεύτερου σκέλους, η πρώτη ε.δ. με αφετηρία στις 13:30 και η τρίτη ε.δ., η 11η του αγώνα με αφετηρία στις 16:15. Μείνετε συντονισμένοι. _ΣΧ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ SS7

1 Rovanperä/Halttunen – Toyota GR Yaris Rally1

2 Fourmaux/Coria – Hyundai i20 N Rally1 +7.6

3 Tänak/Järveoja – Hyundai i20 N Rally1 +8.4

4 Ogier/Landais – Toyota GR Yaris Rally1 +19.1

5 Evans/Martin – Toyota GR Yaris Rally1 +21.1

6 Neuville/Wydaeghe – Hyundai i20 N Rally1 +25.9

7 McErlean/Treacy – Ford Puma Rally1 +1:17.9

8 Pajari/Salminen – Toyota GR Yaris Rally1 +2:24.4

9 Rossel/Dunand – Citroen C3 Rally2 +2:54.9

10 Gryazin/Aleksandrov – Skoda Fabia RS +3:04.4