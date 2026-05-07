WRC – Ράλλυ Πορτογαλίας (1η μέρα): Αναπάντητες κλήσεις

Με χορηγό ονομασίας τη Vodafone εξελίσσεται ο έκτος γύρος του θεσμού χωρίς απρόοπτα και απαντήσεις σε πιθανά ερωτηματικά που αφορούν στο συναγωνισμό.

Είναι πολύ νωρίς και μετά από ουσιαστικά δύο ειδικές διαδρομές και μια SS, σκέλος με συνολικό μήκος 35 χιλιομέτρων, δεν προκύπτουν συμπεράσματα, με τα Hyundai i20 N να έχουν επιτέλους τοποθετηθεί ανάμεσα στα Toyota GR Yaris και όλοι όσοι πιστοί σταυρώνουν τα δάκτυλα τους ώστε στη συνέχεια να γίνει αγώνας τόσο στη γενική όπου κυριαρχούν τα Rally1 όσο και στις μικρότερες κατηγορίες.

Αύριο Παρασκευή, δεύτερη ημέρα του αγώνα με επτά Ε.Δ. συνολικού μήκους σχεδόν 100 χιλιομέτρων, οπότε μέχρι κάποιο σημείο αναμένεται να ξεκαθαρίσει το τοπίο και ειδικά ανάμεσα στους Solberg Jr, Fourmaux και Ogier που έχουν καταλάβει το προσωρινό βάθρο, με τους Neuville και Evans σε απόσταση βολής.

Υπενθυμίζουμε ότι ο αγώνας είναι χωμάτινος, οπότε και θα παίξει το ρόλο της η σειρά εκκίνησης και ήταν η ευφυέστατη επιλογή το mini σκέλος σήμερα. Σε κάθε περίπτωση, οι διαφορές είναι πολύ μικρές για να χαρακτηριστούν οι επιδόσεις των πρώτων, όπως και των Pajari, Sordo και Katsuta, ότι ισχύει και στην κατηγορία WRC2, όπου προηγείται ο Solans με Skoda, έχοντας τον Gryazin (Lancia Ypsilon) στην αναπνοή του.

Για όσους πιστούς, αύριο Παρασκευή το πρώτο αυτοκίνητο θα βρεθεί στην αφετηρία της πρώτης Ε.Δ. στις 9:35 δική μας ώρα._ΣΧ

Ράλλυ Πορτογαλίας – Κατάταξη μετά την SS3

1. Solberg/Edmondson Toyota GR Yaris Rally1 28:00.0

2. Fourmaux/Coria Hyundai i20 N Rally1 +3.4

3. Ogier/Landais Toyota GR Yaris Rally1 +7.2

4. Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +7.4

5. Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 +7.5

6. Pajari/Salminen Toyota GR Yaris Rally1 +10.7

7. Sordo/Carrera Hyundai i20 N Rally1 +11.7

8. Katsuta/Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +15.9

9. McErlean/Treacy Ford Puma Rally1 +23.4

10. Armstrong/Byrne Ford Puma Rally1 +24.8

Ε.Δ. Ράλλυ Πορτογαλίας 2026 (ώρα Ελλάδας)

Παρασκευή 08 Μαΐου 26

09:35: SS4 Mortágua 1 (14.59 km)

10:55: SS5 Arganil 1 (18.62 km)

12:13: SS6 Lousã 1 (7.07 km)

14:30: SS7 SS5 Arganil 2 (18.62 km)

15:25: SS8 Góis (15.66 km)

16:08: SS9 Lousã 2 (7.07 km)

17:45: SS10 Mortágua 2 (14.59 km)

Σάββατο 09 Μαΐου 26

09:00: SS11 Felgueiras 1 (8.81 km)

10:05: SS12 Cabeceiras de Basto 1 (19.91 km)

11:35: SS13 Amarante 1 (26.24 km)

13:05: SS14 Paredes 1 (16.09 km)

16:00: SS15 Felgueiras 2 (8.81 km)

17:05: SS16 Cabeceiras de Basto 2 (19.91 km)

18:35: SS17 Amarante 2 (26.24 km)

20:05: SS18 Paredes 2 (16.09 km)

21:05: SS19 Lousada SSS (3.78 km)

Κυριακή 10 Μαΐου 26

10:05: SS20 Vieira do Minho 1 (21.60 km)

11:35: SS21 Fafe 2 (11.18 km)

12:35: SS22 Vieira do Minho 2 (21.60 km)

15:15: SS 23 Wolf Power Stage – Fafe 2 (11.18 km)