WRC – Ράλλυ Πορτογαλίας (2η μέρα): «Fake news»

«Το Hyundai δουλεύει, ο Fourmaux οδηγεί», οπότε σκέπτεσαι «επιτέλους έχουμε συναγωνισμό», ότι αναβαθμίζει και το θέαμα που ειδικά σε χωμάτινο αγώνα, είναι το ζητούμενο για τον θεατή και τον τηλεθεατή.

Η διάψευση ακολουθεί την ώρα της όγδοης Ε.Δ. όπου ο Γάλλος δεν απέφυγε ένα τετακε με κόστος δύο λάστιχα πέντε θέσεις και είκοσι δευτερόλεπτα που θα πρέπει να κοπιάσει πολύ και να τα ανακτήσει, οπότε πιέζοντας μπορεί και να καταστραφεί. Ο Fourmaux που είχε τη στιγμή του, ακριβώς όπου και ο Solberg με λιγότερες όμως απώλειες, η επαλήθευση ότι στα Ράλλυ ποτέ δε λες ποτέ και όλα κρίνονται στον τερματισμό.

Καυτή ημέρα

Όπως και ο καιρός εκεί και όπως πάντα, τις αστοχίες και τα απρόοπτα των άλλων, διαχρονικά αξιοποιεί ο μέγας Ogier που πιέζει ακόμα και με την παρουσία του στο SP εκτός μπάκετ.

Τεράστιος ο Γάλλος, κόσμημα αθλητή υπεράνω WRC και Motorsport και δεν χρειάζεται να κερδίσει για όγδοη φορά εκεί και για δέκατη το WRC, για να γράψουμε «ποιος θα συγκριθεί μαζί του» κ.α. αντίστοιχα.

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΝΑ…

Με τον Ogier στο προσωρινό βάθρο και με πολύ μικρή διαφορά ο Neuville με το i20 N που έχει και την τέχνη του εξορκισμού και ο Pajari, που επαληθεύει ότι είναι έτοιμος και για να αναλάβει ευθύνες. Ο νεαρός flying Finn που θέλει την τρίτη θέση, πιέζεται από τον Oliver Solberg που σήμερα, ειδικά στο πρωινό σκέλος δεν ήταν ικανοποιημένος από το στήσιμο του GR Yaris Rally1.

Πόλεμος!

Στους μικρότερους, στην κατηγορία WRC2 αλλά και στους ακόμα πιο μικρούς, στους WRC3, κατηγορίες με έντονο συναγωνισμό.

Ειδικότερα, στη WRC2 ο αγώνας θυμίζει 1987 με τις Lancia Delta 4WD να πιέζονται, αλλά στο τέλος να κερδίζουν. Σήμερα και με ανοικτό τον αγώνα όπου οι διαφορές είναι μικρές, προηγείται ο Gryazin με τη δική του Integrale και ακολουθούν ο Solans με Fabia. ο Korhonen με το Yaris και ο Rossel με τη Lancia. Σημαντικό ότι δουλεύει η Lancia και στο χώμα, οπότε ίσως τους δούμε και στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, με Ιταλό πρέσβη τον Miki Biasion.

Αστοχίες…

Από την οργάνωση και αν τέτοια λάθη είχαν γίνει από οργανωτή αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλλυ το 1980 θα είχε «συλληφθεί» ο Αλυτάρχης και μακριά από εμάς τα πανηγύρια συγκρίνοντας με τη δική μας πρόταση, όπου η Ελληνική ομάδα ευθύνης, έχει αποδειχθεί η καλύτερη στο θεσμό. Στο WRC, που οφείλουμε να προστατεύουμε όποτε και ελπίζεις πως θα υποστηριχθεί σωστά ο Πορτογάλος επικεφαλής από τις αρχές και τους συνεργάτες του και ο αγώνας θα εξελιχθεί χωρίς ευτράπελα.

Σάββατο 9 Μαΐου

Αύριο, η μεγαλύτερη ημέρα του αγώνα που για την παρακολούθηση του με τον οποιονδήποτε τρόπο, δεν ξεχνάμε τις δύο ώρες διαφορά με την Πορτογαλία. _ΣΧ

Ράλλυ Πορτογαλίας – Κατάταξη μετά την SS 10

1. Ogier/Landais Toyota GR Yaris Rally1 01:28:25.2

2. Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +3.7

3. Pajari/Salminen Toyota GR Yaris Rally1 +15.2

4. Solberg/Edmondson Toyota GR Yaris Rally1 +16.4

5. Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 +32.5

6. Fourmaux/Coria Hyundai i20 N Rally1 +34.3

7. Katsuta/Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +50.1

8. Sordo/Carrera Hyundai i20 N Rally1 +1:23.3

9. McErlean/Treacy Ford Puma Rally1 +2:20.7

10. Gryazin/Aleksandrov Lancia Ypsilon WRC2 +4:34.8

Ε.Δ. Ράλλυ Πορτογαλίας 2026 (ώρα Ελλάδας)

Σάββατο 09 Μαΐου 26

09:00: SS11 Felgueiras 1 (8.81 km)

10:05: SS12 Cabeceiras de Basto 1 (19.91 km)

11:35: SS13 Amarante 1 (26.24 km)

13:05: SS14 Paredes 1 (16.09 km)

16:00: SS15 Felgueiras 2 (8.81 km)

17:05: SS16 Cabeceiras de Basto 2 (19.91 km)

18:35: SS17 Amarante 2 (26.24 km)

20:05: SS18 Paredes 2 (16.09 km)

21:05: SS19 Lousada SSS (3.78 km)

Κυριακή 10 Μαΐου 26

10:05: SS20 Vieira do Minho 1 (21.60 km)

11:35: SS21 Fafe 2 (11.18 km)

12:35: SS22 Vieira do Minho 2 (21.60 km)

15:15: SS 23 Wolf Power Stage – Fafe 2 (11.18 km)