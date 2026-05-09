WRC – Ράλλυ Πορτογαλίας (3η μέρα): Le Grand Seb

Τεράστιος ο Γάλλος πολυνίκης του αγώνα και του θεσμού. Εξαιρετικός σήμερα ο Ogier υπενθύμισε την κλάση του, ότι τον διαφοροποιεί άλλωστε και όταν έχασε χρόνο διαχειρίστηκε με μαεστρία την επιστροφή του στην κορυφή.

Ο καιρός δεν έκρινε αλλά επηρέασε τον αγώνα, με την επιλογή των ελαστικών να είναι σπαζοκεφαλιά στις περιπτώσεις που προκύπτει κρυφτό με τη βροχή, με το terrain να αλλάζει, ακόμα και στην ίδια.

Ρεσιτάλ οδήγησης και από τον Solberg στην 14η Ε.Δ. σε ιδιαίτερα γλιστερό terrain και ο Junior βρέθηκε προσωρινά επικεφαλής με τους Ogier και Neville να ακολουθούν. Η συνέχεια δεν ήταν η αναμενόμενη για τον νικητή του φετινού Monte που αρχικά έχασε το ρυθμό του και στη συνέχεια χρόνο από κλαταρισμένο εμπρός λάστιχο στην 16η Ε.Δ., με αποτέλεσμα να επιστρέψει πίσω από τους Ogier, Neuville, Pajari, αλλά και τον Evans στη γενική κατάταξη.

Το βράδυ στο άτυπο podium και μετά και την παραδοσιακή SS Lusada των 3,8 χιλιομέτρων με κακό ιδιαίτερα λασπωμένο terrain που απογοήτευσε τους αγωνιζόμενους και δεν το έκρυψαν, τον Ogier που προηγείται με σχετική διαφορά, συντροφεύουν οι Neuville και Pajari με πολύ μικρή διαφορά μεταξύ τους. Οι Solberg και Evans που έχασαν έδαφος και με τη λογική δεν διεκδικούν θέση στο βάθρο, θα προσπαθήσουν για την εξασφάλιση βαθμών, σε προσπάθεια πρόσκληση και για τον θεατή.

WAR GAME…

Έντονος ο συναγωνισμός στην κατηγορία WRC2 και μάλιστα με πλουραλισμό κατασκευαστών, όπως όμως και σε σχέση με την καταγωγή των οδηγών. Προηγείται ο έμπειρος και με εικόνες Rally 1, Φινλανδός Suninen, με Toyota GR Yaris Rally 2, που ότι έχτισε όλη ημέρα το έχασε απόψε, μια Ε.Δ. πριν την τελευταία όπου επέστρεψε στην κορυφή με διαφορά 0,9 δλ. από τον εξαιρετικό Ισπανό Solans με το Skoda Fabia RS που δεν κρύβει το χωμάτινο DNA του.

Στο άτυπο βάθρο απόψε, μαζί τους ο Gryazin με τη Lancia Y, ενώ ακολουθεί ο Korhonen με το δικό του GR Yaris. Κατηγορία όπου γίνεται μάχη ανάμεσα σε ικανούς, ενώ ο Yohan Rossel (Lancia) είχε τη στιγμή του. O Γάλλος, όπως και ο Armstrong με το Ford Puma Rally 1, αναμένεται να συνεχίσουν αύριο, σε καθεστώς SR.

Στη Rally3 και στο JWRC, o Fontana έχει επιστρέψει στην κορυφή με τον Junior Σουηδό Carlberg να ακολουθεί σημειώνοντας ανταγωνιστικούς χρόνους.

ΑΥΡΙΟ ΤΑ ΣΠΟΥΔΑΙΑ…

Την Κυριακή μπορείς και το πρόγραμμα περιλαμβάνει τέσσερις Ε.Δ., δύο επαναλαμβανόμενες, υποστηρίζοντας το γνωστό μοτίβο και χωρίς τον Mαρκ Μάρκεθ στο Moto GP που εκκινεί στις 15:00, επικεντρώνεσαι στον αγώνα του WRC στην Πορτογαλία με την PS στις 15:15 δική μας ώρα._ ΣΧ

Ράλλυ Πορτογαλίας – Κατάταξη μετά την SS 19

1. Ogier/Landais Toyota GR Yaris Rally1 03:09:13.3

2. Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +21.9

3. Pajari/Salminen Toyota GR Yaris Rally1 +25.8

4. Solberg/Edmondson Toyota GR Yaris Rally1 +49.6

5. Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 +58.2

6. Fourmaux/Coria Hyundai i20 N Rally1 +1:23.8

7. Katsuta/Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +1:35.3

8. Sordo/Carrera Hyundai i20 N Rally1 +3:44.7

9. Sesks/Francis Ford Puma Rally1 +6:47.7

10 Suninen/Hussi Toyota GR Yaris WRC2 +9:17.8

Ε.Δ. Ράλλυ Πορτογαλίας 2026 (ώρα Ελλάδας)

Κυριακή 10 Μαΐου 26

10:05: SS20 Vieira do Minho 1 (21.60 km)

11:35: SS21 Fafe 2 (11.18 km)

12:35: SS22 Vieira do Minho 2 (21.60 km)

15:15: SS 23 Wolf Power Stage – Fafe 2 (11.18 km)