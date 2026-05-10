WRC – Ράλλυ Πορτογαλίας (4η μέρα): Η μαγεία των Rally

Λεπτομέρεια τα στατιστικά, σημαντικό ότι ποτέ μη λες ποτέ, με γεγονός ότι ειδικά τα Rally κρίνονται στη ράμπα του τερματισμού, όταν στη F1, το moto gp και στο WEC γίνεται με το πέσιμο της καρό σημαίας.

Σημαντικό το πως εξελίσσονται οι αγώνες στο WRC, αφού τα αποτελέσματα, οι χρόνοι των ειδικών διαδρομών ενίοτε κρύβουν αλήθειες αφού πρέπει να συνυπολογίζεις λάθη και απρόοπτα, που είναι περισσότερο αστοχίες παρά ατυχίες.

Πριν τρεις εβδομάδες, ο Neuville βγήκε στην PS σε ασφάλτινο αγώνα και εγκατέλειψε, ενώ σήμερα αξιοποίησε το λάστιχο του Ogier στην προτελευταία διαδρομή και κέρδισε ένα χωμάτινο αγώνα, ενώ ήταν στη δεύτερη θέση στο μεγαλύτερο μέρος του.

Για τους λάτρεις των στατιστικών και του προσθέτω-αφαιρώ χρόνους, υπολογίστε δύο λεπτά για την αλλαγή ελαστικού μέσα σε Ε.Δ. ότι ερμηνεύεται με θέσεις στη γενική, όπως και στην περίπτωση του Pajari που είχε το ρυθμό και μια εύκολη τρίτη ή και δεύτερη θέση -με το λάστιχο του Ogier, ενώ ο Φινλανδός ήταν πιο κοντά στο Βέλγο νικητή παρά στους διώχτες του, επίσης με GR Yaris.

Όμως και κακά τα ψέματα δεν είναι τυχαίος τίτλος το «μόνο Ράλλυ», οπότε και ο αγώνας συνεχίζεται για τον τίτλο των οδηγών.

VODAFONE RALLY DE PORTUGAL 2026

Τυχεροί οι Πορτογάλοι γιατί χωρίς τη νίκη του Neuville και της Hyundai μετά την αστοχία του Ogier, αλλά και του Pajari, με ένα άχρωμο 1-2-3 στα αποτελέσματα, όλοι θα είχαν να λένε για τα λάθη της οργάνωσης. Είτε καθαρές αστοχίες, όπως στο κλείσιμο (;) των δρόμων κατά τη διάρκεια του αγώνα με σκηνές 1970, είτε με περιορισμένα τα αντανακλαστικά τους ως αντίδραση στη δράση της βροχής.

Όπως εξελίχθηκε ο αγώνας, τον Neuville και το i20 N στο βάθρο πλαισιώνουν οι Solberg και Evans με τα GR Yaris, με τον junior να επιστρέφει και στο κυνήγι του τίτλου. Ο Fourmaux που ακολουθεί συνελήφθη για πρώτη φορά εκτός ρυθμού σε τετραήμερη διάρκεια, ενώ ο Katsuta είναι σαφές πως πλέον έχει κατά νου και την εξασφάλιση βαθμών ειδικά με το ασφάλτινο Rally Iαπωνίας στο κάδρο στις 28-31 Μαΐου, ένα μήνα πριν το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις στις 25-28 Ιουνίου, οπότε και οι υπολογισμοί βαθμών θα έχουν και το στοιχείο της έγκυρης πρόβλεψης…

SUNINEN IS BACK…

Όπως άλλωστε και το Toyota GR Yaris Rally2, όντας πολυεργαλείο-πρωταθλητής στα χέρια του έμπειρου Φινλανδού, με εικόνες και Rally1. O Suninen νικητής σε κατηγορία με έντονο συναγωνισμό και πλουραλισμό κατασκευαστών και είναι χαρακτηριστικό ότι έγινε μάχη ανάμεσα σε ικανούς όπως ο Gryazin με τη Lancia Ypsilon Integrale και ο Korhonen επίσης με Yaris. Ακολούθησε ο Mikkelsen, ενώ ήταν εξαιρετικός και ο Solans και οι δυο τους με Skoda Fabia RS. O Ισπανός από τους διεκδικητές της νίκης καθυστέρησε σήμερα μετά από σειρά προβλημάτων, κυρίως με τα λάστιχα του.

Στην κατηγορία WRC3, ο Fontana κερδίζει ακόμα και όταν αντιμετωπίζει προβλήματα και χάνει χρόνο, ενώ στους Junior o Turkkan κέρδισε μετά την έξοδο του Carlberg.

Για το WRC σημαντική η επιστροφή της Hyundai στις νίκες και αν ο αγώνας στην Ιαπωνία εξελιχθεί με τη θεωρεία του αυτονόητου, ίσως είναι αλλιώς, στο δικό μας EKO Ράλλυ Ακρόπολις.

Μένουμε συντονισμένοι._ΣΧ

Ράλλυ Πορτογαλίας – Τελική κατάταξη

1. Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 03:53:01.7

2. Solberg/Edmondson Toyota GR Yaris Rally1 +16.3

3. Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 +29.1

4. Fourmaux/Coria Hyundai i20 N Rally1 +54.8

5. Katsuta/Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +1:12.6

6. Ogier/Landais Toyota GR Yaris Rally1 +1:26.6

7. Pajari/Salminen Toyota GR Yaris Rally1 +2:50.9

8. Sordo/Carrera Hyundai i20 N Rally1 +4:10.0

9. Sesks/Francis Ford Puma Rally1 +6:49.2

10. Sininen/Hussi Toyota GR Yaris WRC2 +11:13.8

Κατάταξη Πρωταθλήματος Οδηγών

1. Elfyn Evans 123

2. Takamoto Katsuta 111

3. Oliver Solberg 92

4. Adrien Fourmaux 79

5. Sami Pajari 78

6. Sebastien Ogier 67

7. Thierry Neuville 65

8. Esapekka Lappi 21

9. Yohan Rossel 20

10. Leo Rossel 18

Κατάταξη Πρωταθλήματος Κατασκευαστών

1. Toyota 311

2. Hyundai 218

3. Toyota 86

4. Ford 71