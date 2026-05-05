WRC – Ράλλυ Πορτογαλίας (Preview): Ο χρόνος γιατρεύει

Πέρασαν σαράντα χρόνια από το 1986 με το δυστύχημα στο Ράλλυ στην Πορτογαλία που στοίχισε τη ζωή τριών θεατών, ενώ τραυματίστηκαν περισσότεροι από είκοσι, όταν παρακολουθώντας Ε.Δ., παρασύρθηκαν από το Ford RS 200 Group B που οδηγούσε ο τοπικός ήρωας Joachim Santos.

Άλλαξαν πολλά τότε και στους κανονισμούς και μάλιστα άμεσα, όπως και στο Ράλλυ Ακρόπολις εκείνης της χρονιάς, ενώ αναθεωρήθηκαν και οι τεχνικοί κανονισμοί. Με την κατάργηση των γκρουπ Β και την καθιέρωση των γκρουπ Α και Ν, όπου ως γνωστόν, στη μία περίπτωση πρωταγωνίστησαν αρχικά Ιταλοί και στην άλλη Ιάπωνες, με τη Ford να παρακολουθεί αμήχανα, παρά το εξαιρετικό τους υλικό σε κάθε κατηγορία.

Γεγονός ότι Πρωταγωνίστησαν αργότερα με τα αυτοκίνητα κατηγορίας WRC, όταν σήμερα ταλαιπωρούνται με τα Rally 1 και 2, ενώ κυριαρχούν στο θεσμό Rally 3 παρά την παρουσία της Renault…

Από νωρίς στον «δρόμο»…

Δύο ώρες η διαφορά της ώρας με την Ελληνική και αν είσαι στην Πορτογαλία ή στη Μεγάλη Βρετανία, χάνεις το λογαριασμό.

Γεγονός ότι στην Πορτογαλία θα πας για να απολαύσεις τους ανθρώπους και τη χώρα και δεν ξεχνιέται το τι είδαμε το 1987, όντας μια χώρα παλιάς και ξεπερασμένης κοπής και τι ζήσαμε το 1991 και ειδικά το 2004 με στοιχεία για σεμινάριο σε σχέση με το πώς αξιοποιείς την ευρωπαϊκή υποστήριξη.

Αν είστε συνδρομητής του Rally live TV, το shakedown έχει προγραμματιστεί για αύριο Τετάρτη 6 Μαίου, στις 17.00 δική μας ώρα και φυσιολογικά δεν είναι γνωστό το ποσοστό συμμετοχής από τους 70 που έχουν δηλώσει συμμετοχή στον αγώνα. Ξεχωρίζουν τα ένδεκα Rally1 όπου η γνωστή πεντάδα της Toyota συνδυάζεται με την τριπλέτα της Hyundai με υπεραξία από τον Sordo, όταν τη διαφορά στη Ford την κάνει η επιστροφή του Sesks. Σε κάθε περίπτωση, το λογικό φαβορί είναι ο πολυνίκης και εκεί Ogier, που σε απόλυτη ταχύτητα θα αντιμετωπίσει τους Oliver Solberg και Pajari, όταν το βαθμολογικό ενδιαφέρον σε επίπεδο οδηγών το κρατάνε ζεστό οι Evans (101 β.) και Katsuta (99 β).

Οι άλλοι…

Έχουν άλλη μια ευκαιρία στο χώμα όπου ποτέ δεν λες ποτέ, αλλά είναι άγνωστο αν εξελίσσεται το i20N Rally1, όπως και σε τι ψυχολογική κατάσταση είναι τα πληρώματα. Επαγγελματίες θα πείστε, άνθρωποι απαντάμε με γεγονός ότι η αβεβαιότητα σε προοπτική παιχνίδι κόβει τα πόδια και σφίγγει το στομάχι, ότι στοιχίζει σε επιδόσεις. Ειδικά στα Ράλλυ όπου οι περιορισμένες δοκιμές, απαιτούν την υπέρβαση αυτοσχεδιάζοντας, επιλογή που κρύβει εκπλήξεις.

WRC2 & 3 και συναφή…

Βλέπετε στους 32 ύποπτους με τα Rally2, προσθέτεις τους οκτώ με τα Rally3, όπου ο Fontana αναζητάει αντίπαλο, ενώ είναι επτά οι συμμετοχές στο JWRC και πέντε στο master cup.

Στα Rally2 τα ερωτηματικά και έχει ενδιαφέρον να δούμε το πώς θα ανταποκριθούν οι Lancia Ypsilon σε ένα χωμάτινο terrain που κρύβει εκπλήξεις, έχοντας απέναντι τους την αρμάδα των Skoda Fabia RS, με το περιβραχιόνιο στον Mikkelsen και τα «Σε Τρουά», όταν στις προβλέψεις προηγούνται τα GR Yaris, με τέσσερις άσσους. Σημειώστε: Korhonen, Greensmith, Suninen και Cachon…

Τα σπουδαία…

Από την Πέμπτη με μικρό σκέλος τριών ειδικών διαδρομών, συνολικού μήκους 37 χιλ μαζί με τη βραδυνή SS. Μια ωραία συνήθεια των Πορτογάλων οι SS και μάλιστα σε lay out «ένας εναντίον ενός» και τυχεροί, έχουμε απολαύσει εκεί Βωβό με Αλβανό vs Παπαδημητρίου με Ν. Πετρόπουλο.

Την Παρασκευή οι επτά ειδικές διαδρομές (οι τρεις επαναλαμβανόμενες, όπως και το Arganil, ειδική διαδρομή θρύλος) αθροίζουν περίπου 100 χιλιόμετρα, ενώ το Σάββατο εκτοξεύονται τα χιλιόμετρα των Ε.Δ. στα 150 για τέσσερις επαναλαμβανόμενες Ε.Δ. και επιδόρπιο την κλασική SS Loucada των 3,7 χιλιομέτρων.

Την Κυριακή

Επίλογος με βαθμολογικό ενδιαφέρον και από τις τέσσερις Ε.Δ. συνολικού μήκους 60 χιλιομέτρων, αν τηλεοπτικά χάσεις την Fafe1, γνωστή μας και από την πρόσφατη συμμετοχή των Παυλίδη-Αμαξόπουλου στο ομώνυμο Ράλλυ για το Πρωτάθλημα των Ιστορικών, επικεντρώνεσαι στη Fafe2.

Η PS των 11,18 χιλιομέτρων στις 15:15 δική μας ώρα._ΣΧ

Ε.Δ. Ράλλυ Πορτογαλίας 2026 (ώρα Ελλάδας)

Τετάρτη 06 Μαΐου 26

17:01: Shakedown – Baltar (5.72 km)

Πέμπτη 07 Μαΐου 26

17:05: SS1 Agueda / Sever (15.08 km)

18:05: SS2 Sever / Albergaria (20.24km)

20:05: SS3 Figueira da Foz SSS (1.93 km)

Παρασκευή 08 Μαΐου 26

09:35: SS4 Mortágua 1 (14.59 km)

10:55: SS5 Arganil 1 (18.62 km)

12:13: SS6 Lousã 1 (7.07 km)

14:30: SS7 SS5 Arganil 2 (18.62 km)

15:25: SS8 Góis (15.66 km)

16:08: SS9 Lousã 2 (7.07 km)

17:45: SS10 Mortágua 2 (14.59 km)

Σάββατο 09 Μαΐου 26

09:00: SS11 Felgueiras 1 (8.81 km)

10:05: SS12 Cabeceiras de Basto 1 (19.91 km)

11:35: SS13 Amarante 1 (26.24 km)

13:05: SS14 Paredes 1 (16.09 km)

16:00: SS15 Felgueiras 2 (8.81 km)

17:05: SS16 Cabeceiras de Basto 2 (19.91 km)

18:35: SS17 Amarante 2 (26.24 km)

20:05: SS18 Paredes 2 (16.09 km)

21:05: SS19 Lousada SSS (3.78 km)

Κυριακή 10 Μαΐου 26

10:05: SS20 Vieira do Minho 1 (21.60 km)

11:35: SS21 Fafe 2 (11.18 km)

12:35: SS22 Vieira do Minho 2 (21.60 km)

15:15: SS 23 Wolf Power Stage – Fafe 2 (11.18 km)

Κατάταξη Πρωταθλήματος Οδηγών

1. Elfyn Evans 101

2. Takamoto Katsuta 99

3. Sami Pajari 72

4. Oliver Solberg 68

5. Adrien Fourmaux 59

6. Sebastien Ogier 58

7. Thierry Neuville 35

8. Esapekka Lappi 21

9. Yohan Rossel 20

10. Leo Rossel 18

Κατάταξη Πρωταθλήματος Κατασκευαστών

1. Toyota 265

2. Hyundai 167

3. Toyota 75

4. Ford 63

