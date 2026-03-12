WRC – Rally Safari: Δείγμα γραφής

Πρόλογος σήμερα, με shakedown το πρωί, πανηγυρική εκκίνηση το μεσημέρι και αμέσως μετά δύο Ε.Δ. που αθροίζουν 35 χιλιόμετρα.

Πρώτη ημέρα και το Σαφάρι ξεκίνησε με τον τρόπο που το χαρακτηρίζει. Κοκτέιλ κακών καιρικών συνθηκών με καταρρακτώδη βροχή και λασπωμένο terrain, όπου ουδείς εμπνέεται αλλά κάποιοι έχουν το momentum και αξιοποιούν αυτές τις συνθήκες προς όφελος τους. Οι συνθήκες διαφορετικές στη δεύτερη Ε.Δ.

Toyota Show

Μέχρι να καταλάβουν στη Hyundai τι τρέχει, τα GR Yaris οδηγούν τον αγώνα με τον Oliver Solberg να ανοίγει το χορό μπροστά από τους Evans και Ogier, ταχύτερος στη δεύτερη ε.δ του αγώνα. Ακολουθούν στη γενική κατάταξη ο Katsuta (χωρίς ενδοσυνεννόηση στη πρώτη ε.δ των 25 χιλ) που ηταν ταχύς στη δεύτερη ε.δ όπως και ο Pajari, που προηγούνται των Hyundai. Με πρόβλημα ο Fourmaux ακολουθεί τον Neuville, ενώ ο Armstrong φιγουράρει ανάμεσα τους.

Ειδικά στην πρώτη Ε.Δ. των 25 χιλιομέτρων ήταν Μεγάλες οι διαφορές μεταξύ των οδηγών της Toyota και χαοτικές με τους ανταγωνιστές τους.

Αν συνεχιστεί έτσι ο αγώνας, θα βρεθούν σε βαθιά κατάθλιψη όλοι όσοι δεν οδηγούν Toyota, ενώ ο promoter και οι ειδικοί reporter θα αναζητούν εργασία.

Τα WRC2

Εδώ, στη μικρότερη κατηγορία γίνεται αγώνας με μικρές διαφορές ανάμεσα στους διεκδικητές και την πρώτη ημέρα στο σκληρό ροκ ανάμεσα σε Skoda και Toyota φάνηκε πως το πάνω χέρι το έχουν τα Fabia RS. Προηγήθηκε ο Zaldivar των Greensmith και Virves, ενώ ο Mikkelsen στην πρώτη Ε.Δ. έχασε χρόνο, χωρίς ορατότητα από το λασπωμένο παρμπρίζ του δικού του Skoda. Στη δεύτερη αναμέτρηση ο Zaldivar έχασε χρόνο βλέποντας τη θερμοκρασία του κινητήρα του Fabia να εκτοξεύεται.

Η κατάταξη στο WRC2 μετά από δύο Ε.Δ. σε επίπεδο κατασκευαστών είναι : Toyota, Toyota και ακολουθούν τέσσερα Skoda. Ένας ενδιαφέρον συνδυασμός για τη συνέχεια του αγώνα.

Οι Γιώργος Βασιλάκης-Allan Harriman με τη CC-Ford Fiesta Rally3, ζουν τη στιγμή με τον τρόπο τους.

Αύριο, γεμάτη ημέρα με τέσσερις επαναλαμβανόμενες Ε.Δ., συνολικού μήκους 125 χιλιομέτρων.

Υπενθυμίζουμε ότι διαφοροποιείται και η σειρά εκκίνησης, ανάλογα με τη γενική κατάταξη της ημέρας. _ΣΧ

Κατάταξη μετά και την SS2

1. Solberg/Edmondson Toyota GR Yaris Rally1 30:18.6

2. Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 +33.3

3. Ogier/Landais Toyota GR Yaris Rally1 +1:05.1

4. Katsuta/Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +1:15.3

5. Pajari/Salminen Toyota GR Yaris Rally1 +2:06.4

6. Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +2:21.9

7. Armstrong/Byrne Ford Puma Rally1 +2:32.2

8. Fourmaux/Coria Hyundai i20 N Rally1 +2:38.1

9. Greensmith/Andersson Toyota GR Yaris Rally2 +3:42.5

10. Dominguez/Penate Toyota GR Yaris Rally2 +3:45.5

Ειδικές διαδρομές (ώρες Ελλάδας)

Παρασκευή 13 Μαρτίου

07:03: SS3 Camp Moran 2 (24.35 km)

08:06: SS4 Loldia 1 ( 25.04 km)

09:24: SS5 Kengen Geothermal 1 (13.16 km)

10:17: SS6 Kedong 1 (13.79 km)

13:00: SS7 Kedong 2 (13.79 km)

13:58: SS8 Kengen Geothermal 2 (13.16 km)

14:56: SS9 Loldia 2 (25.04 km)

15:59: SS10 Mzabibu 2 (8.86 km)

Σάββατο 14 Μαρτίου

07:35: SS11 Soysambu 1 (24.94 km)

08:35: SS12 Elmenteita 1 (18.01 km)

09:33: SS13 Sleeping Warrior 1 (18.41 km)

14:05: SS14 Soysambu 2 (24.94 km)

15:05: SS15 Elmenteita 2 (18.01 km)

16:03: SS16 Sleeping Warrior 2 (18.41 km)

Κυριακή 15 Μαρτίου

07:09: SS17 Oserengoni 1 (18.22 km)

08:35: SS18 Hell’s Gate 1 (10.48 km)

09:38: SS19 Oserengoni 2 (18.22 km)

12:15: SS20 Hell’s Gate 2 – Wolf Power Stage (10.48 km)