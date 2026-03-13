WRC – Rally Safari: «Εμφύλιος»…

Όπως πάντα άλλωστε και ειδικά στο Safari, ανάμεσα στους οδηγούς της Toyota.

Με τον Oliver Solberg να προηγείται του Ogier με διαφορά ενός δευτερολέπτου μετά από εννέα Ε.Δ. -ακυρώθηκε η σημερινή πρώτη εφ της ημέρας που κρίθηκε σε άθλια κατάσταση. Οι εννέα Ε.Δ., συνολικού μήκους 135 χιλιομέτρων.

Επιφυλακτικός ο νέος αλλά και άστοχος, τέρμα γκάζι ο παλιός από σήμερα το πρωί και με γεγονός ότι ο Ogier κάλυψε ένα λεπτό ρισκάρεις να σημειώσεις ότι έχει αγγίξει τη νίκη. Ποτέ μη λες ποτέ όμως, όταν πρόκειται για αγώνα του WRC και ειδικά για το Ράλλυ Σαφάρι.

Εκτίμηση μας, ότι τον αγώνα διεκδικεί και ο Evans που ακολουθεί σε απόσταση βολής με το δικό του γνωστό τρόπο της υπομονής. Στην τέταρτη θέση, ο Pajari προστατεύει το βάθρο με τους teammate του και δεν απειλείται από το «γκρουπ» των Neuville, Fourmaux και Katsuta με τα δύο i20N και το GR Yaris, σε ανοικτό μεταξύ τους αγώνα, ότι δεν ισχύει για τον Lappi (Hyundai) όντας εκτός ρυθμού.

Fabia vs Yaris

Σε εκδόσεις WRC2 και γίνεται αγώνας στη μικρότερη κατηγορία με τον Εσθονό Virves να οδηγεί το Skoda στην πρώτη θέση, εμπρός από τον Greensmith με Toyota. Στο άτυπο βάθρο ο Zaldivar επίσης με Fabia, ενώ ο Mikkelsen είναι ταχύς, έχει το ρυθμό αλλά δεν καλύπτει τη διαφορά από τους πρώτους.

Για τους εξαιρετικούς Γιώργο Βασιλάκη-Allan Harryman όντας στην κυριολεξία στη φιέστα με την CarCenter Fiesta Rally3, απλά «δεν περιγράφω άλλο», όντας απρόσμενα ανταγωνιστικοί.

Το Σάββατο

Τρίτη ημέρα του αγώνα, με την πρώτη Ε.Δ. των 25 χιλιομέτρων στις 7:35 π.μ. ενώ η σειρά στην αφετηρία εξαρτάται από τη σημερινή κατάταξη._ΣΧ

Κατάταξη μετά την SS10

1. Solberg/Edmondson Toyota GR Yaris Rally1 01:33:50.2

2. Ogier/Landais Toyota GR Yaris Rally1 +1.0

3. Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 +20.5

4. Pajari/Salminen Toyota GR Yaris Rally1 +1:10.5

5. Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +1:46.1

6. Fourmaux/Coria Hyundai i20 N Rally1 +1:47.3

7. Katsuta/Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +1:53.3

8. Lappi/Malkonen Hyundai i20 N Rally1 +2:53.2

9. Virves/Viilo Skoda Fabia RS WRC2 +6:53.6

10. Greensmith/Andersson Toyota GR Yaris WRC2 +7:08.1

Ειδικές διαδρομές (ώρες Ελλάδας)

Σάββατο 14 Μαρτίου

07:35: SS11 Soysambu 1 (24.94 km)

08:35: SS12 Elmenteita 1 (18.01 km)

09:33: SS13 Sleeping Warrior 1 (18.41 km)

14:05: SS14 Soysambu 2 (24.94 km)

15:05: SS15 Elmenteita 2 (18.01 km)

16:03: SS16 Sleeping Warrior 2 (18.41 km)

Κυριακή 15 Μαρτίου

07:09: SS17 Oserengoni 1 (18.22 km)

08:35: SS18 Hell’s Gate 1 (10.48 km)

09:38: SS19 Oserengoni 2 (18.22 km)

12:15: SS20 Hell’s Gate 2 – Wolf Power Stage (10.48 km)