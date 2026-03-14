WRC – Rally Safari: «Ώρα Safari Rally»

Σε αγώνα από τα παλιά, εξελίσσεται ο διαχρονικά ιδιαίτερος αυτός αγώνας του WRC, όπου η αξιοπιστία της μηχανής και των πληρωμάτων, έρχεται στην κυριολεξία σε αντιπαράθεση με τη φύση.

Οι καιρικές συνθήκες, αλλά και η Hankook εξέθεσαν, ακόμα και αυτούς, τους μηχανικούς της Τoyota που συνελήφθησαν αδιάβαστοι. Οι πολυνίκες στον αγώνα και στο WRC είδαν τα φοβερά και αποδεδειγμένα τρομερά GR Yaris εκτός αγώνα και μάλιστα σε ποσοστό, τα τρία στα πέντε.

Το κυριότερο, εγκατέλειψαν οι Solberg, Εvans και Ogier που ήταν επικεφαλής τον αγώνα, ενώ προηγούνται στο πρωτάθλημα, προδομένοι, συχνά από τα λάστιχα τους που στοιχίζουν σε χρόνο και κυρίως, από τα ηλεκτρικά των κινητήρων τους που μπούκωσαν από τη λάσπη, καταστρέφοντας και το alternator.

Στην περίπτωση του Solberg παρέδωσε το πνεύμα και η μετάδοση του GR Υaris Rally1. H λάσπη το κυρίαρχο στοιχείο και τη σημερινή τρίτη ημέρα του αγώνα και ήταν αποκαλυπτικά τα τηλεοπτικά πλάνα, με τους καθαριστήρες να μην παίζουν το ρόλο τους, οπότε οι οδηγοί πιστοποιούν την κλάση τους…

Katsuta vs Fourmaux

Σε ορθόδοξο αγώνα του WRC, ακόμα και σε σκληρό ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, θα μπορούσες να σχολιάσεις χωρίς ρίσκο ότι το προβάδισμα του Ιάπωνα αρκεί ώστε να βλέπει την πρώτη του νίκη και μάλιστα στην Αφρική. «Event» ιδιαίτερα σημαντικό για τους Ιάπωνες, όπως όμως και για το Γάλλο της Hyundai, τον Fourmaux που ακολουθεί με στόχο την πρώτη του νίκη και πολύτιμους βαθμούς και για το κύρος του Κορεάτη κατασκευαστή. Την Παρασκευή, ήταν στα ρηχά τα i20 N με τους κινητήρες τους στα κόκκινα, σήμερα τα GR Yaris, διαφοροποίησαν αρνητικά τα στατιστικά της Toyota στο WRC.

Η διαφορά Katsuta-Fourmaux σημαντική για Ευρωπαϊκό αγώνα, ανατρέψιμη στην Αφρική, ειδικά στο φετινό αγώνα που υπενθυμίζει το ένδοξο παρελθόν του με τις διαφορές, να υπολογίζονται και σε ώρες.

Σωματοφύλακας του Katsuta ο Pajari, που συγκέντρωσε εμπειρία ετών σε μια ημέρα αγώνα, ενώ τον Fourmaux στηρίζει ο Lappi, με τον Neuville επίσης σε καθεστώς SR. O Βέλγος specialists στην SP θα έχει σοβαρό ρόλο ευθύνης αύριο στην προσπάθεια του να συγκεντρώσει βαθμούς όπως και το βαρύ πυροβολικό της Toyota. Αρκεί βέβαια να μην ακυρωθούν Ε.Δ. όπως συνέβη χθες και σήμερα το απόγευμα, με το δρόμο να κρίνεται ακατάλληλος και για Σαφάρι…

WRC-RALLY 2

Ο αγώνας συνεχίζεται ανάμεσα στα Fabia και στα Yaris και έχουμε πέντε Rally 2, τα τρία είναι Skoda, στις δέκα πρώτες θέσεις, με τον 25 χρόνο Εσθονό Virves στο πρώτο του Σαφάρι να έχει δημιουργήσει διαφορά από τον δύο φορές νικητή εκεί με Rally2, τον 29 χρόνο Greensmith.

Το Skoda και το πλήρωμα του, συνδυασμός αξιοπιστίας υψηλού επιπέδου, όταν ο κινητήρας του Yaris που οδηγεί ο Βρετανός, αντιδρά αρνητικά στη σχέση του με τα νερά και τη λάσπη. Περιβάλλον όπου ο Mikkelsen θέλει αλλά δεν μπορεί να καλύψει τα χαμένα της πρώτης ημέρας.

MASTER CUP

Όπως και να εξελιχθεί αύριο ο αγώνας, οι Γιώργος Βασιλάκης-Allan Harryman κέρδισαν το στοίχημα της αξιοπρέπειας με το CarCenter Ford Fiesta Rally 3, όντας εξαιρετικοί σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο και συχνά ύπουλο terrain, όπου αποδείχθηκαν εξαιρετικοί.

Κακά τα ψέματα, μέχρι προχθές συζητούσες και σχολίαζες τη θαρραλέα συμμετοχή. Απο χθες και τις επιδόσεις τους.

Επίλογος…

Τελευταίο σκέλος, αύριο Κυριακή 15 Μαρτίου, με δύο επαναλαμβανόμενες Ε.Δ. Η PS στις 12:15 ελληνική ώρα και όπως γνωρίζετε πρόκειται για σημαντική ημέρα στο κυνήγι των βαθμών.

Σε αγώνα, με σημαντικό και το αποτέλεσμα για το palmares των πληρωμάτων και των κατασκευαστών. Μένουμε σε επιφυλακή. _ΣΧ

Κατάταξη μετά την SS15

1. Katsuta/Johnston Toyota GR Yaris Rally1 2:41:00.2

2. Fourmaux/Coria Hyundai i20 N Rally1 +1:25.5

3. Pajari/Salminen Toyota GR Yaris Rally1 +5:29.1

4. Lappi/Malkonen Hyundai i20 N Rally1 +6:18.5

5. Virves/Viilo Skoda Fabia RS Rally2 +9:42.1

6. Greensmith/Andersson Toyota GR Yaris Rally2 +10:37.4

7. Zaldivar/Der Ohannesian Skoda Fabia RS Rally2 +10:43.8

8. Mikkelsen/Listerud Skoda Fabia RS Rally2 +11:24.4

9. Dominguez/Penate Toyota GR Yaris WRC2 +11:57.8

10. Solberg/Edmondson Toyota GR Yaris Rally1 +18:21.0

Ειδικές διαδρομές (ώρες Ελλάδας)

Κυριακή 15 Μαρτίου

07:09: SS17 Oserengoni 1 (18.22 km)

08:35: SS18 Hell’s Gate 1 (10.48 km)

09:38: SS19 Oserengoni 2 (18.22 km)

12:15: SS20 Hell’s Gate 2 – Wolf Power Stage (10.48 km)