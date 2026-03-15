WRC – Rally Safari: Πάμε σαν άλλοτε

«All time classic Safari rally» μετά από καιρό με τις εναλλαγές στην κορυφή κ.ο. μόνο να μην προβλέπονται, ενώ οι διαφορές να ξεπερνούν τα συνηθισμένα τη σύγχρονη εποχή, ακόμα και στην Αφρική…

Winners!

Ήταν αναμενόμενο ότι θα συμβεί και μάλιστα ήρθε με καθυστέρηση η νίκη του 32 χρόνου Τakamoto Katsuta, συνοδηγός του ο Aaron Johnston, στο έκτο Σαφάρι του Ιάπωνα, πάντα με Τoyota. Η νίκη τους δεν μετριάζεται στη χρυσή βίβλο του WRC από τις ουσιαστικά εγκαταλείψεις των Solberg, Evans, Ogier και Neuville, με την ιστορία του WRC να γράφεται από τα αποτελέσματα στην τελική γενική κατάταξη και όχι από τους χρόνους και τους σημαντικούς βαθμούς της Κυριακής σε καθεστώς Super Rally.

Την Κυριακή

Δύο αγώνες σε έναν σήμερα, με τον Fourmaux να ακολουθεί τον Katsuta που αποφεύγει τις υπερβολές, ενώ οι τρεις με τα GR Yaris που είναι και οι διεκδικητές του τίτλου έχουν επιλέξει τη στρατηγική των επιδόσεων, ακριβώς όπως και ο Neuville που ζει για την PS.

Σημαντική άσκηση και για την ψυχολογία του κουρασμένου εκτός ρυθμού Παγκόσμιου Πρωταθλητή, σε ομάδα που λειτουργεί στο δικό του κρεσέντο. Η Hyundai που ξεκίνησε άσχημα στο θεσμό και στο Safari, οπότε με δύο i20 N Rally 1 στην τετράδα, ο Lappi με κινητήρα που η θερμοκρασία λαδιού ανέβηκε στα κόκκινα, πρέπει να φεύγουν ικανοποιημένοι από την Κένυα.

Για τη στατιστική συνδεδεμένη και με το πρωταθληματικό ενδιαφέρον, σήμερα τελευταία ημέρα του αγώνα τις Ε.Δ. κέρδισαν οι Evans, Ogier και Solberg, με τον Jr. που κέρδισε και την PS να προηγείται στη μεταξύ τους κατάταξη, της περιβόητης Κυριακής.

Ράλλυ Σαφάρι στην Κένυα, τρίτος αγώνας του WRC 2026 και οι Katsuta, Fourmaux με τους συνοδηγούς τους συνάντησαν στο βάθρο τους Pajari-Salminen.

Όλοι ευχαριστημένοι; Ανάλογα με τις προσδοκίες του καθενός.

Έγινε αγώνας

Στα «μικρά» στην κατηγορία Rally2 η εξέλιξη ήταν διαφορετική σε βαθμό δυσκολίας, από ότι μεταφράζεται παρακολουθώντας τα αποτελέσματα που κρύβουν αλήθειες. Επιτέλους μάχη και ουσιαστικά τα Skoda Fabia RS, ειδικά με τον πρωτάρη στο Σαφάρι 25 χρόνο Virves είχαν το πάνω χέρι από την αρχή.

Παρά την προσπάθεια του έμπειρου με δύο νίκες εκεί Βρετανού Greensmith να πιέζει με θεωρητικό πλεονέκτημα και τις δυνατότητες του GR Yaris, για πρώτη φορά στο τιμόνι του στο WRC. Το Skoda άτρωτο, ο Εσθονός νικητής αλάνθαστος, στο Yaris δεν κρύφτηκαν κάποια προβλήματα και η νίκη του Virves με δεύτερο τον Βρετανό, συνδυάζεται με την τρίτη θέση του Zaldivar επίσης με Skoda Fabia RS.

Την τιμητική τους τα Fabia, με τον Mikkelsen να ακολουθεί και είναι λεπτομέρεια ότι μείωσε αλλά δεν κάλυψε τα χαμένα από την πρώτη ημέρα σε σχέση με τη σημαντική επιστροφή του στο θεσμό. Όλοι οι πρωταγωνιστές με Rally 2 στη δεκάδα, όπως και ο Domingues με GR-Yaris, ότι θα ήταν του ονείρου την προηγούμενη εποχή για τα γκρουπ Ν, σε αγώνα όπου απαιτείται ειδική εξέλιξη και πανάκριβη προσαρμογή.

Σε εποχή που ο Salonen ολοκλήρωσε πρώτος με το Nissan 240 RS τις Ε.Δ. αλλά εγκατέλειψε στην τελευταία απλή διαδρομή και ακόμα ο Vatanen αναρωτιέται το πώς κέρδισε το 1983 με την Ascona 400.

Sir George

… + Allan, οι δικοί μας άνθρωποι. Οι Γιώργος Βασιλάκης-Allan Harryman με την CarCenter Fiesta Rally 3 και ήταν η καλυτερότερη η τρίτη τους φορά στη φιέστα του WRC στο Σαφάρι, όπως όμως και ευρύτερα σε σχέση με αυτό το τρελό γεμάτο πάθος οδοιπορικό τους στο WRC, πέρα ap;o το αποτέλεσμα.

Εξαιρετικοί, από την πρώτη ημέρα με πείσμα νεαρού και ποιότητα επαγγελματία.

Στο master cup και στη Rally3, στην Κένυα, ο master chef είναι Έλληνας και έχει δίπλα του χρυσάφι…

Η επόμενη ημέρα…

Επιστροφή στην κανονικότητα με ένα σερί ορθόδοξων αγώνων, αρχής γενομένης από το Ράλλυ στην Κροατία το Πάσχα και κατάληξη το δικό μας ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις τον Ιούνιο.

Ενδιάμεσοι σταθμοί στην Ισπανία, Πορτογαλία και Ιαπωνία, σε θεσμό που ποτέ μη λες ποτέ… _ΣΧ

Κατάταξη τελική

1. Katsuta/Johnston Toyota GR Yaris Rally1 3:16:05.6

2. Fourmaux/Coria Hyundai i20 N Rally1 +27.4

3. Pajari/Salminen Toyota GR Yaris Rally1 +4:26.1

4. Lappi/Malkonen Hyundai i20 N Rally1 +6:07.3

5. Virves/Viilo Skoda Fabia RS Rally2 +11:38.7

6. Greensmith/Andersson Toyota GR Yaris Rally2 +12:09.0

7. Zaldivar/Der Ohannesian Skoda Fabia RS Rally2 +12:20.0

8. Mikkelsen/Listerud Skoda Fabia RS Rally2 +12:30.7

9. Dominguez/Penate Toyota GR Yaris WRC2 +13:28.4

10. Solberg/Edmondson Toyota GR Yaris Rally1 +16:44.5

Βαθμολογία οδηγών

1. Elfyn Evans 66

2. Oliver Solberg 58

3. Takamoto Katsuta 55

4. Adrien Fourmaux 47

5. Sami Pajari 32

6. Sebastien Ogier 26

7. Thierry Neuville 25

8. Esapekka Lappi 21

9. Robert Virves 10

10. Gus Greensmith 8

Βαθμολογία κατασκευαστών

Toyota 157

Hyundai 114

Toyota 35

Ford 23