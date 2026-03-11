WRC – Rally Safari: Στο «εξοχικό»…

Το δεύτερο σπίτι της ομάδας της Toyota στο WRC είναι στο Ναϊρόµπι. Οι Ιάπωνες έχουν πετύχει συνολικά δεκατρείς νίκες στο Σαφάρι, οι πέντε σερί από το 2020 µε την επιστροφή του αγώνα στο WRC.

Από την παλιά φρουρά ο Waltegard έχει τέσσερις νίκες, µία λιγότερη από τον πολυνίκη Mehta, για τον Σουηδό, οι τρεις µε Toyota!

Στο σερί µε τις πέντε νίκες της Toyota τη σύγχρονη εποχή, οι Rovanpera, Ogier έχουν κερδίσει από δύο φορές, ενώ το 2025 νικητής ήταν ο Evans που προηγείται στη βαθµολογία των οδηγών, στο WRC-2026 μετά από τις δύο αναμετρήσεις στο Μόντε Κάρλο και στη Σουηδία.

Απρόβλεπτο

Rally Safari µε 46 συµµετοχές, ο αγώνας μετά το MC και τo Sweden Rally, τριπλέτα αγώνων που δεν αντέχουν σε προβλέψεις και συμπεράσματα, µε τους συνήθεις ύποπτους στην αφετηρία. Στην Αφρική, αγώνας προσαρμοσμένος στη σύγχρονη πραγματικότητα αλλά δεν λείπουν οι ιδιαιτερότητες που τον χαρακτηρίζουν. Στιλ και χαρακτήρας όπως και στο δικό µας ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις που φέτος εξελίσσεται στη Στερεά Ελλάδα και στην Πελοπόννησο µε επίκεντρο το Λουτράκι µια ευφυέστατη επιλογή ώστε να ζουν στιγµές σε Παγκόσμιο επίπεδο, όλοι οι Έλληνες.

Στην Αφρική, η Toyota µε πέντε GR Yaris σε πλήρη σύνθεση, µε τον Ogier να επιστρέφει έχοντας ρεπό στη Σουηδία. Στη Hyundai το τρίτο i20N οδηγεί πάλι ο Lappi, που δεν κρύφτηκε μετά το Σουηδικό Ράλλυ για το πώς δεν λειτουργεί η ομάδα µε πολλούς επικεφαλής, ενώ αμφισβήτησε και την εξέλιξη του αυτοκινήτου. Πάντως επειδή πρόκειται για ντέρμπι ποτέ µη λες ποτέ και αν ο Neuville συγκεντρωθεί ή ο Fourmaux προσαρμοστεί, τα πάντα είναι εφικτά και ας µην είναι το φαβορί.

Αν βέβαια η Toyota σημειώσει επιδόσεις πέρα από το αναμενόμενο βάθρο, πάμε για άλλα από νωρίς και θα έχουμε να λέμε µόνο. για τη μάχη των βαθμών στο WRC 2026 ανάμεσα σε Ogier vs Evans µε αουτσάιντερ τον Oliver Solberg. Στο Σαφάρι, που είπαμε παραμένει απρόβλεπτο και δεν μπορεί, κάποτε θα κερδίσει αγώνα ο Katsuta, ενώ μικρές πιθανότητες έχει και ο Pajari. Απλά, ρουλέτα. Για την ενημέρωση, τα δύο Puma οδηγούν οι McErlean και Armstrong.

WRC2: Is Back…

Σε πλήρη σύνθεση η μικρότερη κατηγορία µε την είδηση να αφορά στην επιστροφή του Mikkelsen µε Skoda Fabia, ενώ ο Greensmith στον πρώτο του φετινό αγώνα οδηγεί για πρώτη φορά Toyota GR Yaris. Συνολικά στην αφετηρία θα παραταχθούν δέκα πέντε αυτοκίνητα της κατηγορίας σε ένα ακόμα γύρο της υψηλού επιπέδου αντιπαράθεσης μεταξύ Skoda και Toyota.

Ενιαίο με Fiesta

Μόνο Ford στη Rally 3 όπως και το «δικό µας», το πορτοκαλί των Γιώργου Βασιλάκη-Allan Harryman συμμετοχή µε τη διακριτική υποστήριξη του Car Center, µε τον Νώντα Καρανικόλα σχεδόν παντού και πάντα δίπλα τους. Συμμετοχή µε την ηθική υποστήριξη και του ανώνυμου Έλληνα λάτρη του Motorsport που αναγνωρίζει την Τέλεια Διαδρομή των gentlemen στα μπάκετ… Στην κατηγορία Rally3 συμμετέχουν τέσσερα πληρώματα και είναι αντίστοιχες και οι συμμετοχές στο master cup όπου οι Έλληνες συναντούν συναγωνιστές µε Rally2.

Της φτερούγας…

Το σύνολο των περίπου πενήντα στην αφετηρία, το πετυχαίνει η οργάνωση µε τη συμμετοχή έντεκα αυτοκινήτων εποχής µε τη γνωστή φτερούγα που χαρακτηρίζει τα ΕVO και τα Subi, ενώ συμμετέχει και ένα Seat Ibiza kit car!

Πέμπτη 12 Μαρτίου

Νωρίς το πρωί το shakedown και στις 14:00 δική µας ώρα η αφετηρία στη Naivasha, επιλογή που συνδυάζεται µε δύο ειδικές διαδρομές συνολικού μήκους 33 χιλιομέτρων.

Στη συνέχεια το γνωστό motivo µε τις επαναλαμβανόμενες ειδικές διαδρομές µε τον ουσιαστικό επίλογο την Κυριακή να περιλαμβάνει δύο επαναλαμβανόμενες µε την PS των 10 χιλιομέτρων, προσοχή, στις 12:15 Ελληνική ώρα.

Τα αποτελέσματα στο ewrc-results.com, σχόλιο κάθε βράδυ στο 4troxoi.gr και τηλεοπτική κάλυψη είτε από το εξαιρετικό rallyTV, είτε από το συνδρομητικό κανάλι που έχει τα δικαιώματα του WRC, αλλά αδυνατεί να τα αξιοποιήσει, ώστε να απογειωθεί ο θεσμός._ ΣΧ

Ειδικές διαδρομές (ώρες Ελλάδας)

Πέμπτη 12 Μαρτίου

07:01: Shakedown WRTI Nawisa (6.31 km)

15:05: SS1 Camp Moran 1 (24.35 km)

16:23: SS2 Mzabibu 1 (8.86 km)

Παρασκευή 13 Μαρτίου

07:03: SS3 Camp Moran 2 (24.35 km)

08:06: SS4 Loldia 1 ( 25.04 km)

09:24: SS5 Kengen Geothermal 1 (13.16 km)

10:17: SS6 Kedong 1 (13.79 km)

13:00: SS7 Kedong 2 (13.79 km)

13:58: SS8 Kengen Geothermal 2 (13.16 km)

14:56: SS9 Loldia 2 (25.04 km)

15:59: SS10 Mzabibu 2 (8.86 km)

Σάββατο 14 Μαρτίου

07:35: SS11 Soysambu 1 (24.94 km)

08:35: SS12 Elmenteita 1 (18.01 km)

09:33: SS13 Sleeping Warrior 1 (18.41 km)

14:05: SS14 Soysambu 2 (24.94 km)

15:05: SS15 Elmenteita 2 (18.01 km)

16:03: SS16 Sleeping Warrior 2 (18.41 km)

Κυριακή 15 Μαρτίου

07:09: SS17 Oserengoni 1 (18.22 km)

08:35: SS18 Hell’s Gate 1 (10.48 km)

09:38: SS19 Oserengoni 2 (18.22 km)

12:15: SS20 Hell’s Gate 2 – Wolf Power Stage (10.48 km)

Δείτε τις συμμετοχές στο αρχείο που ακολουθεί: