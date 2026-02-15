WRC – Ράλλυ Σουηδίας: Evans and Partners

Καρέ της Toyota στη Σουηδία, με τον Elfyn Evans να κερδίζει τον αγώνα έχοντας μαζί του στο podium τους «συνεργάτες» του, Katsuta και Pajari, με τον Oliver Solberg να συμπληρώνει το κάδρο.

Αποτέλεσμα εξαιρετικό για την Toyota, που τους προβληματίζει για την εξέλιξη του θεσμού, τόσο για το φετινό Πρωτάθλημα, όσο και για τη συνέχεια. Γεγονός πως δεν συμμεριζόμαστε την άποψη ότι το WRC θα απογειωθεί με τη συμμετοχή πρωτοτύπων και ιδιωτικών ομάδων που θα αξιοποιήσουν το νέο τεχνικό κανονισμό.

Το WRC, θέλει τα εργοστάσια του και καταρχήν τους πρόσεχαν όσοι ανανέωσαν την εμπιστοσύνη τους στο σύστημα Sulayem που διοικεί τη FIA. Συμφωνούμε ότι είναι νωρίς για συμπεράσματα ειδικά μετά από δύο ιδιαίτερους αγώνες και πάμε αισιόδοξα παρακάτω, με βάλσαμο το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις του ονείρου, που ετοιμάζεται στη Motorsport Greece.

Όλοι για τους βαθμούς σήμερα Κυριακή, τελευταία ημέρα του αγώνα και οι μικρές διαφορές δεν αφήνουν περιθώρια για ανακατατάξεις, ενώ όλοι όσοι με WRC1, γνωρίζουν ότι πρέπει να κινηθούν γρήγορα στις τρεις Ε.Δ. της ημέρας και ειδικά στην PS ώστε να συγκεντρώσουν τους παραπάνω βαθμούς τους Κυριακής.

Κυκλοφορώ και οπλοφορώ και με το καλημέρα ο Evans επιβεβαιώνει την κλάση του και στο χιόνι, ενώ ο Katsuta αποδεικνύει ότι δεν ήταν συμπωματικά στη μάχη για τη νίκη. Αντίστοιχα είναι γεγονός ότι ο Pajari έχει ρυθμό Τoyota, όντας αξιόπιστος, ενώ ο Solberg δεν έχει ρυθμό εν δυνάμει Πρωταθλητή.

Το 1-2-3-4 τους Toyota επιβεβαιώνεται και οι ειδικοί αναλύουν για το αν ο Lappi δέχτηκε εντολή ή χάθηκε στο χιόνι και έχασε χρόνο και θέση. Στην PS, όπλισε ο Neuville και υπενθύμισε την ταχύτητα του σε εποχή που οι επιδόσεις του χαρακτηρίζονται και του ύπνους και του βάθους. Ο Βέλγος πρώην Παγκόσμιος τους Hyundai, 0,1 ταχύτερος του νικητή και 0,4 του Katsuta σε αλάνθαστο αγώνα. Ο Solberg σε 1,7 από την κορυφή στην PS και τους ο αγώνας που δεν προέκυψε τους τον είχε σχεδιάσει θα του φανεί χρήσιμος για τη συνέχεια.

ΟΙ ΦΙΝΛΑΝΔΟΙ! Χωρίς Rovanpera η πρώτη ομάδα, αλλά η κατηγορία WRC2 εξελίχθηκε σε υπόθεση Φινλανδών που οδηγούν Toyota GR Yaris Rally2, με τους Korhonen και Suninen να πετυχαίνουν το 1-2 αφήνοντας τρίτο τον συμπατριώτη τους Joona, με Skoda Fabia RS.

Εικόνα περιορισμένου ενδιαφέροντος στην κατηγορία Rally3 με τον Ιταλό Fontana να διαχειρίζεται με μαεστρία τους χρόνους του Σουηδού Carlberg που ήταν ο ταχύτερος ανάμεσα τους Junior, εξασφαλίζοντας βαθμούς σε θεσμό που δεν εξελίσσεται. Υψηλού επιπέδου η βράβευση αλλά με τι πόρους συμμετέχεις ώστε να διεκδικήσεις το όνειρο σου;

Πόρους διαθέτουν οι Τούρκοι στο JWRC που αστόχησαν στη Σουηδία, σε ιδιαίτερο αγώνα, εκτός Ελληνικών προδιαγραφών, όπου συμμετείχαν οι Γιώργος Βασιλάκης-Allan Harryman, που διαθέτουν, πόρους, πείσμα και χιούμορ. Η συμμετοχή τους στο master cup που τους ταιριάζει.

H συνέχεια; Στην Κένυα για το Σαφάρι τους 12-15 Μαρτίου, αγώνας όπου δεν ξεπεράστηκαν οι πενήντα συμμετοχές και θα εξελιχθεί παρόντος του Ogier που επιστρέφει, ενώ ο Lappi θα οδηγήσει ξανά το τρίτο Hyundai Rally1, όταν δεν προβλέπεται τρίτο Puma. Ευχάριστη έκπληξη η συμμετοχή του Mikkelsen με Fabia RS. Στο Σαφάρι και ο Γιώργος Βασιλάκης, συμμετέχοντας με τον Αλαν Χάριμαν και τη Fiesta Rally3, στο master cup, όπου οι συναγωνιστές τους οδηγούν Rally2. _ΣΧ

Κατάταξη οδηγών (τελική)

1. Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 02:35:53.1

2. Katsuta/Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +14.3

3. Pajari/Salminen Toyota GR Yaris Rally1 +46.0

4. Solberg/Edmondson Toyota GR Yaris Rally1 +1:11.6

5. Fourmaux/Coria Hyundai i20 N Rally1 +1:50.3

6. Lappi/Mälkönen Hyundai i20 N Rally1 +1:53.2

7. Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +3:45.9

8. Armstrong/Byrne Ford Puma Rally1 +4:05.5

9. McErlean/Treacy Ford Puma Rally1 +6:05.4

10. Korhonen/Viinikka Toyota GR Yaris Rally2 +10:46.4

Βαθμολογία οδηγών στο Ράλλυ Σουηδίας

Elfyn Evans 34

Takamoto Katsuta 24

Oliver Solberg 17

Sami Pajari 17

Adrien Fourmaux 11

Thierry Neuville 11

Esapekka Lappi 9

Jon Armstrong 4

Joshua McErlean 2

Roope Korhonen 1

Βαθμολογία οδηγών γενική

Elfyn Evans 60

Oliver Solberg 47

Takamoto Katsuta 30

Adrien Fourmaux 28

Thierry Neuville 21

Sebastien Ogier 18

Sami Pajari 17

Esapekka Lappi 9

Leo Rossel 8

Yohan Rossel 6

Βαθμολογία κατασκευαστών γενική

Toyota 117

Hyundai 66

Ford 14