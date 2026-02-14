WRC – Ράλλυ Σουηδίας: Ice skating

Καλλιτεχνικό πατινάζ στη Σουηδία από τους καλύτερους στο WRC που ζουν τη στιγμή σε ένα μαγευτικό τοπίο, όπου για τη διάκριση απαιτείται ταλέντο, εμπειρία και απόλυτη προσήλωση.

Τα χιλιόμετρα είναι πολλά, συχνά από ατελείωτες ευθείες με περιορισμένη πρόσφυση, φτάνεις σε αργά κομμάτια με περιορισμένη ορατότητα για την κορυφή της στροφής, σε οδόστρωμα για πατινάζ, όπου οι φιγούρες αρέσουν, αλλά συνδυάζονται με χάσιμο χρόνου και με αυξημένες τις πιθανότητες εξόδου από το δρόμο.

Δουλειά από το πλήρωμα, για τις σωστές πιέσεις ελαστικών, ακολουθώντας τις οδηγίες των τεχνικών της Hankook, το αριστερό πόδι του οδηγού μονίμως στο φρένο, ακριβώς όπως τον προηγούμενο αιώνα, δίδαξε αυτή την τεχνική ο Stig Blomqvist. Ο Σουηδός επτάκις νικητής του αγώνα, βρήκε τον τρόπο ώστε με το αδύναμο Saab να κερδίζει θηρία. Τον ακολούθησαν κ.α. όπως ο Rauno Aaltonen με το Mini Cooper S. Τη σύγχρονη εποχή, μονόδρομος αυτή η πρακτική, είτε για τη νίκη, είτε για την επιβίωση σε όλες τις κατηγορίες του θεσμού.

Ενιαίο Toyota

Ενώ απομένει η SS για να ολοκληρωθεί η προτελευταία ημέρα του αγώνα, με γεγονός ότι οι συνθήκες δεν επιτρέπουν το ρίσκο, το κρυφτό συνεχίζεται. Εδραιωμένοι στο άτυπο βάθρο οι Evans, Katsuta και Pajari ελέγχουν τον mate τους Oliver Solberg, που τον ακολουθεί με αξιώσεις ο Lappi, ο πρώτος στα χρώματα της Hyundai που διακρίνονται από την πέμπτη θέση, παρά την αξιοπιστία των i20Ν.

Τον Φινλανδό ακολουθεί ο Fourmaux και σε επίπεδο γενικής δεν τους απασχολεί ο Neuville, που όπως συνηθίζει πλέον, είναι μια έτσι και μια αλλιώς. Οι διαφορές δεν ήταν μεγάλες σε κάθε ε.δ της σημερινής ημέρας ανάμεσα στους επτά εργοστασιακούς με τα GR Yaris και Ι20Ν Rally 1, ενώ ουδείς, ακόμα μια φορά καταγράφει την προσπάθεια των οδηγών της Ford με τα Puma Rally1. Φτάνεις σε σημείο να σκέπτεσαι, πως ούτε ο πολύς Malcom Wilson ασχολείται, γιατί τότε θα ήταν διαφορετικά…

Ford Out και στα WRC2, κατηγορία επίσης υπόθεση Toyota και ειδικώς των Φινλανδών Korhonen και Suninen, ενώ στο άτυπο βάθρο σταθερά μαζί τους ο συμπατριώτης τους Joona με Skoda Fabia RS. Ακολουθεί στόλος GR Yaris με πληρώματα Σκανδιναβούς specialists.

Ford IN στα Rally 3, όπου ο Fontana αποδεικνύεται παντός εδάφους, ενώ ο Σουηδός Carlberg προηγείται στην κατηγορία JWRC, με τους Τούρκους να συνεχίζουν σε καθεστώς SR.

Ότι, μέχρι στιγμής, έχουν αποφύγει στο master cup οι Βασιλάκης-Harryman, τηρουμένων των αναλογιών, στον καλύτερο τους αγώνα στο WRC.

Επίλογος

Αύριο Κυριακή, το τελευταίο μικρότερο σκέλος των τριών ε.δ, η μία επαναλαμβανόμενη, η τρίτη και τελευταία, η μεγάλη Umea (2) των 10 χιλ, ακριβώς όπως και την Παραδκευή, όντας και η PS, στις 13.15…

Με την ολοκλήρωση της και ο υπολογισμός της βαθμολογίας συνολικά. _ΣΧ

Κατάταξη μετά την SS14

1 Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 02:01:24.1

2 Katsuta/Johnston Toyota GR Yaris Rally1 + 15.4

3 Pajari/Salminen Toyota GR Yaris Rally1 + 26.8

4 Solberg/Edmondson Toyota GR Yaris Rally1 + 01:00.4

5 Lappi/Malkonen Hyundai i20 N Rally1 + 01:09.0

6 Fourmaux/Coria Hyundai i20 N Rally1 + 01:17.9

7 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 + 02:13.2

8 Armstrong/Byrne Ford Puma Rally1 + 03:25.8

9 McErlean//Treacy Ford Puma Rally1 + 04:47.3

10 Korhonen/Viinikka Toyota GR Yaris WRC2 + 08:18.2

Ειδικές διαδρομές (ώρα Ελλάδας)

Κυριακή

06:33 SS16 Vastervik 1 (25,45 km)

09:11: SS17 Vastervik 2 (25,45 km)

11:15: SS18 Umea 2 – Wolf Power Stage (10,23 km)