WRC – Ράλλυ Σουηδίας: Με όνομα βαρύ σαν ιστορία

Με οδόστρωμα μόνο χιόνι και παγωμένους τοίχους που προσδιορίζουν τον χαρακτήρα του αγώνα, αλλά με υπεραξία από τους Σουηδούς νικητές στο Rally τους, χωρίς να έχουν αποφύγει τη παρέμβαση των Φινλανδών.

Ο πιστός στο WRC της παλιάς κοπής έχει υποκλιθεί και έχει χειροκροτήσει, μεταξύ άλλων τους Blomqvist και Waldegard. ενώ οι νεότεροι έχουν σφίξει το χέρι του Kenneth Eriksson, όταν έχουμε απολαύσει Anders Kullang. Μια παρέα Σουηδών από όπου ξεχώριζαν κ.α. όπως ο Per Eklund, ο Michael Erickson, o Ingvar Carlsson, ενώ σήμερα το περιβραχιόνιο φοράει o Νορβηγός Oliver Solberg που έχει επιλέξει να αγωνίζεται με Σουηδικό διαβατήριο και λισάνς.

Ο Solberg Jr και οι άλλοι…

Θα ανοίγει το δρόμο από μεθαύριο την Παρασκευή ο νικητής στο Monte, αλλά στη Σουηδία ξέρεις εκ των υστέρων το ποιος ευνοήθηκε αφού στο παιχνίδι με τον πάγο δεν είναι προβλέψιμο το ποιος έχει το πάνω χέρι, σε σχέση με τη σειρά εκκίνησης.

Από τους παρόντες στη Σουηδία, τον αγώνα έχει κερδίσει στο παρελθόν ο Evans, -δεύτερος στο MC με το GR Yaris, όπως και ο Lappi που οδηγεί το τρίτο Hyundai i20 Rally1 πλαισιώνοντας τους ικανούς για όλα Neuvillle και Fourmaux. Toyota GR Yaris Rally1 οδηγούν και οι Pajari, Katsuta, όπως και ο ιδιώτης Bertelli. Tα Puma είναι ευθύνη των McErlean και Armstrong, ενώ επιστρέφει και ο Sesks. Στις 58 συνολικά συμμετοχές, οι ένδεκα είναι με Rally 1 και αποφεύγουμε τις προβλέψεις ώστε να μην εκτεθούμε, ότι ισχύει και για την κατηγορία WRC2.

Χωρίς Lancia, αλλά με ενισχυμένη την Toyota σε χέρια ικανών, σε αγώνα όπου θα έχουν λόγο και συνδυασμοί με Skoda Fabia RS, χωρίς να υποτιμούμε έμπειρους με Ford Fiesta. Υπολογίστε 28 Rally2 με τα φώτα της δημοσιότητας στην αφετηρία το απόγευμα της Πέμπτης, να επικεντρώνονται στους έμπειρους Σκανδιναβούς. Η πρώτη ειδική αμέσως μετά το ίδιο βράδυ και όσοι πιστοί θα απολαύσουν τον Fontana και την παρέα των δέκα με τα Fiesta Rally3, εκ των οποίων οι επτά, ανάμεσά τους δύο Τούρκοι οδηγοί και ένας συμπατριώτης τους συνοδηγός, διεκδικούν το JWRC, των πέντε αγώνων.

Στο Master cup των επτά αγώνων, όπου προσμετρούν τα έξι καλύτερα αποτελέσματα, οι συμμετοχές είναι εννέα και είναι όμορφο ανάμεσα τους να δεσπόζει η Ελληνική σημαία στο νούμερο 58 όπου η συμμετοχή των Γιώργου Βασιλάκη-Allan Harryman με τη δική τους Fiesta Rally3.

Κλασικό μοτίβο

H γνωστή σχεδίαση της διαδρομής με τις επαναλαμβανόμενες ειδικές διαδρομές, συνολικά δεκαοκτώ που αθροίζουν 300 χιλ., σε έναν τετραήμερο αγώνα που εξελίσσεται με επίκεντρο την Umea, όπου το Service Park. Για τους συνεπείς με την τηλεοπτική κάλυψη μέσω rallyTv, η PS, η Umea 2 των 10 χιλ., έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή, στις 13.15 δική μας ώρα.

Υπενθυμίζουμε ότι στα Πρωταθλήματα προηγούνται ο Oliver Solberg και η Toyota, ενώ στον αγώνα στη Σουηδία δεν συμμετέχει ο Ogier που θα συναντήσει τους φίλους του στο Σαφάρι στις 12-15 Μαρτίου και τότε, συνήθως είναι πολύ όμορφα στην Κένυα._ΣΧ

Δείτε τη λίστα συμμετοχών ΕΔΩ.

Ειδικές διαδρομές (ώρα Ελλάδας)

Πέμπτη

09:01 Shakedown Umea City (3,44 km)

18:05: SS1 Umeå 1 (10,23 km)

Παρασκευή

09:07: SS2 Bygdsiljum 1 (27,55 km)

10:08: SS3 Andersvattnet 1 (20,51 km)

11:16: SS4 Back 1 (11,53 km)

14:40: SS5 Bygdsiljum 2 (27,55 km)

15:41: SS6 Andersvattnet 2 (20,51 km)

16:49: SS7 Back 2 (11,53 km)

18:05: SS8 Umea Sprint 1 (5,70 km)

Σάββατο

09:01: SS9 Vannas 1 (15,70km)

10:05: SS10 Sarsjoliden 1 (16,72 km)

10:59: SS11 Kolksele 1 (16,94 km)

14:10: SS12 Vannas 2 (15,70km)

15:05: SS13 Sarsjoliden 2 (16,72 km)

15:59: SS14 Kolksele 2 (16,94 km)

17:05: SS15 Umea Sprint 2 (5,70 km)

Κυριακή

06:33 SS16 Vastervik 1 (25,45 km)

09:11: SS17 Vastervik 2 (25,45 km)

11:15: SS18 Umea 2 – Wolf Power Stage (10,23 km)